realme wchodzi do Polski i wprowadza smartfony realme 6, realme 6i i realme C3. Pierwszy ma ekran 90 Hz, aparat 64 MP i procesor Helio G90T, drugi - baterię 5000 mAh i poczwórny aparat 48MP. Smartfon realme C3 ma wyświetlacz 6,52 cali HD + Mini-drop Full Screen i MediaTek Helio G70.

Smartfon realme 6

4GB RAM + 64GB: 1099 zł

4GB RAM + 128GB: 1199 zł

8GB RAM + 128GB: 1299 zł

Smartfon realme 6i

Smartfon realme C3

2GB RAM + 32GB: 599 zł

3GB RAM + 64GB: 649 zł

Smartfon realme 6 wyposażony jest w 6,5-calowy ekran Ultra Smooth z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Wyświetlacz jest pokryty Corning Gorilla Glass 3. Smartfon jest napędzany przez układ MediaTek Helio G90T. Ma baterię o pojemności aż 4300 mAh, a dzięki ulepszonemu ładowaniu Flash Charge 30W, może ona zostać w pełni naładowana w ciągu 55 minut.64-megapikselowy aparat główny, wyposażony jest w ultraszerokokątny obiektyw 8MP z kątem widzenia 119° oraz obiektywem makro i czarno-białym obiektywem portretowym. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść do trybu szerokokątnego, umożliwiając użytkownikom robienie bardziej oszałamiających zdjęć krajobrazów, architektury, a także dużych grup ludzi. realme 6 posiada najnowocześniejszą, ultra-dokładną konfigurację czterech aparatów 64MP. Ultra-makro obiektyw pozwoli użytkownikom zbliżyć się do celu i odkryć piękno mikroświata dzięki odległości fotografowania w odległości nawet 4 cm.realme 6 posiada również wielofunkcyjny interfejs NFC, który umożliwia korzystanie ze smartfona w celu dokonywania płatności.Smartfon realme 6 będzie dostępny w kolorach Comet White i Comet Blue oraz 3 wariantach:Smartfon realme 6i jest wyposażony w 6,5-calowy ekran HD+ mini, a stosunek ekranu do korpusu wynosi 89,8%. Proporcje ekranu 20:9 sprawiają, że telefon jest smuklejszy i bardziej ergonomiczny.realme 6i został wyposażony w układ MediaTek Helio G80. Ośmiordzeniowy procesor ma częstotliwość główną do 2,0 GHz. Karta graficzna Mali G52 1000 MHz zapewnia także lepszą efektywność. Rezultatem jest lepsza jakość obrazu i bardziej stabilna liczba klatek na sekundę.realme 6i wprowadza nową wersję 48-megapikselowego poczwórnego aparatu AI Quad Camera - główny aparat 48MP, ultraszerokokątny obiektyw 119 ° (8MP), obiektyw portretowy (2MP) i ultra makro do 4 cm (2MP). Każdy aparat pełni swoją funkcję i ściśle współpracuje z innymi. Szczególnie wyraźny główny aparat 48 MP pomaga tworzyć pełne detali piękne zdjęcia. Główna kamera obsługuje lepszą stabilizację UIS Video Stabization, użytkownicy mogą robić bardziej stabilne filmy, gdy są w ruchu.realme 6i posiada baterię 5000 mAh. Ta potężna bateria z potrójną ochroną bezpieczeństwa zapewni spokój użytkownikom - testem bezpieczeństwa objęto każdy element wnętrza akumulatora i ładowarki. realme 6i obsługuje szybkie ładowanie 18W (9V2A), aby skrócić czas oczekiwania.Klasyczna konstrukcja 3-kartowego gniazda w realme 6i obsługuje jednocześnie dwie karty SIM i jedną kartę Micro-SD, umożliwiając użytkownikom rozszerzenie pamięci przy jednoczesnym korzystaniu z połączenia dwóch kart. realme 6i ma również wbudowany wielofunkcyjny moduł NFC. Obsługuje również tzw. odwrotne ładowanie, co oznacza, że może ładować inne urządzenia, takie jak power bank.realme 6i będzie dostępny w kolorach Green Tea i White Milk oraz w jednym wariancie 4GB RAM+128GB za 949 zł.realme C3 jest wyposażony w 6,52-calowy wyświetlacz HD+mini, gdzie stosunek ekranu do korpusu telefonu wynosi aż 89,8%.realme C3 ma procesor MediaTek Helio G70, który wzbogacony o MediaTek Gaming Technology, optymalizuje opóźnienia sieciowe. Jest to ośmiordzeniowy procesor 12 nm, który osiąga taktowanie do 2,0 GHz. realme C3 ma procesor graficzny ARM Mali-G52.Smartfon realme C3 ma główny aparat z matrycą 12 MP oraz obszernym polem widzenia, z dużą przysłoną f/1.8 i ultra-dużym pojedynczym pikselem 1,25 μm, który zapewnia wystarczającą ilość światła i sprawia, że zdjęcia są wyraźniejsze i jaśniejsze. Telefon posiada również obiektyw portretowy i makroobiektyw. Ponadto smartfon obsługuje również PDAF, dzięki czemu ustawianie ostrości jest szybsze i bardziej precyzyjne. Czterokrotny zoom umożliwia także użytkownikom robienie wyraźnych zdjęć z dużej odległości.Z przodu wbudowano aparat do selfie 5MP. Aparat ten obsługuje funkcję upiększania AI, tryb HDR, tryb portretowy i funkcję Panoselfie, która może robić szersze selfie.realme C3 jest wyposażony w baterię 5000 mAH. Obsługuje również odwrotne ładowanie, co oznacza, że może ładować inne urządzenia, takie jak power bank.realme C3 będzie dostępny w kolorach Blazing Red i Frozen Blue oraz w dwóch wariantach: