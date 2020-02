Polacy chętni na pracę za granicą. Cudzoziemcy w Polsce pracować nie chcą

Wprawdzie kondycja polskiego rynku pracy prezentuje się całkiem dobrze, to jednak okazuje się, że chętnych na pracę za granicą ciągle nie brakuje. Z ostatniej odsłony globalnego Workmonitora firmy Randstad wynika, że Polacy najchętniej wyjechaliby do Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, główną motywacją do takiego wyjazdu wcale nie są pieniądze, ale możliwości w zakresie rozwoju kariery oraz osiągnięcie work-life balance. Z drugiej strony okazuje się, że Polska nie jest interesującym kierunkiem emigracji zarobkowej. W pierwszej dziesiątce interesujących miejsc do zarobkowania nasz kraj wymienili jedynie Czesi.

Jeśli praca za granicą, to w Niemczech i Wielkiej Brytanii

Kariera i work-life balance główną motywacją do podjęcia pracy za granicą

Gdzie chcemy wyjechać za pracą? Najbardziej pożądanymi miejscami pracy za granicą są dla Polaków Niemcy oraz Wielka Brytania.

3 na 5 Polaków wyjechałaby z Polski dla znacząco wyższego wynagrodzenia

Co 2 pracownik chciałby rozwijać karierę w innych krajach

Polski rynek pracy potrzebuje obcokrajowców. Rekordowo niskie bezrobocie sprawia, że w firmach często brakuje wysoko wykwalifikowanych kandydatów. Niestety, wyniki badania Randstad wskazują, że Polska nie jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce do emigracji dla cudzoziemców. Spośród 34 krajów świata, jedynie Czesi wymieniają nasz kraj w pierwszej 10 państw, w których chcieliby podjąć pracę. Musimy pamiętać, że brak pracowników może hamować rozwój firm, a to niebezpieczne dla całej gospodarki, a przede wszystkim dla nowoczesnych sektorów, w których potrzeba wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że pracodawcy mogą efektywnie sięgać po doświadczonych pracowników z zagranicy. Najlepszym sposobem jest w tym przypadku jasne zidentyfikowane i komunikowanie przewagi polskich firm, jako atrakcyjnych miejsc pracy, ale także Polski jako przyjaznego kraju do życia, mówi Henri Viswat, Director Randstad Professionals w Polsce.



Jak czytamy w komunikacie z badania, najbardziej pożądanymi miejscami pracy za granicą są dla Polaków, bez względu na płeć i wiek, Niemcy (16% wskazań) oraz Wielka Brytania (11%). Miejsce na podium przypadło w udziale również Holandii (6%), ale w jej przypadku widać różnicę i to zarówno między płciami, jak i grupami wiekowymi. Wprawdzie jest ona trzecim wyborem mężczyzn (7%), ale już panie częściej wskazywały na Hiszpanię (5%). Z kolei osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia na trzeciej pozycji wymieniają Stany Zjednoczone (9%), a respondenci w wieku 55-65 lat - Czechy (7%).69% Polaków rozważyłoby wyjazd do pracy za granicę, jeśli miałby on pozytywny wpływ na karierę i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym . Na połączenie tych czynników częściej wskazywały kobiety (72%) niż mężczyźni (67%). Aspekt ten wymieniany jest najczęściej przez osoby w wieku od 25 do 34 lat (85%), a najrzadziej – od 55 do 65 lat (52%). Polska jest pod tym względem na pierwszym miejscu krajów europejskich. Za nami znajdują się Włochy (67%) i Hiszpanie (64%).60% polskich pracowników deklaruje, że zdecydowałoby się na wyjazd do pracy za granicą dla znacząco wyższego wynagrodzenia. Odsetek ten sprawia, że pod tym względem zajmujemy drugie miejsce spośród krajów europejskich. Wyprzedzają nas tylko Włosi, gdzie 64% pracowników wskazuje taką odpowiedź. W Polsce gotowość do wyjazdu za granicę w związku ze znaczącym wzrostem wynagrodzenia rzadziej potwierdzają mężczyźni (58%) niż kobiety (61%). W podziale na grupy wiekowe największą gotowość do emigracji ze względu na wyższe wynagrodzenie wskazują osoby od 25 do 34 roku życia (73%), a najmniejszą osoby od 55 do 65 lat (50%).Dla 53% Polaków możliwość rozwoju kariery za granicą jest wystarczającym powodem do emigracji. Wskazuje tak 54% mężczyzn i 51% kobiet. Czynnik ten jest dominujący w grupie wiekowej od 25 do 34 lat (66%). Najrzadziej na takie rozwiązanie decydują się osoby od 55 do 65 roku życia. Również pod tym względem Polska uplasowała się na drugim miejscu w Europie. Częściej na pracę za granicą decydują się tylko Włosi (57%).66% Polaków wskazuje także, że byłaby gotowa wyjechać za granicę dla interesującej pracy. Na takie rozwiązanie zdecydowałoby się 66% mężczyzn i 65% kobiet. Aspekt ten jest najpopularniejszy w najmłodszej grupie wiekowej, tj. 18-24 lata, gdzie wskazuje go 83% badanych.Niestety, obcokrajowcy rzadko wymieniają Polskę jako miejsce, w którym chcieliby pracować. Spośród 34 krajów, w których przeprowadzono badanie, jedynie Czesi wymienili Polskę w pierwszej 10 państw, gdzie mogliby podjąć zatrudnienie. Na nasz kraj wskazało 4% obywateli Czech. Na kolejnych miejscach znaleźli się Chińczycy (0,7%), Szwedzi (0,7%) i Niemcy (0,6%). Takie wyniki sprawiają, że Polska plasuje się odpowiednio na 24, 27 i 28 miejscu rankingu krajów, w których chcieliby pracować obywatele ww. państw.