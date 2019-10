Praca za granicą - doświadczenie cenione przez pracodawców

Brexit jest okolicznością, która sprawia, że całkiem pokaźna grupa zamieszkujących Wielką Brytanię Polaków zaczęła poważnie zastanawiać się nad zakończeniem emigracji zarobkowej. Powrót do kraju nie musi być jednak złem koniecznym. Jak bowiem przekonują eksperci Manpower, powracający z Wysp mogą liczyć na dobre perspektywy znalezienia nowej pracy. Polscy pracodawcy cenią sobie bowiem międzynarodowe doświadczenia, zdobyte za granicą kwalifikacje, znajomość języka i wytrwałość. Ważne jest jednak, aby poszukiwać pracy zgodnej z profilem zawodowym i być otwartym na stosowane przez polskie firmy widełki płacowe.

– Polski rynek pracy ma się dobrze, bezrobocie jest rekordowo niskie, a zapotrzebowanie na pracowników wciąż bardzo wysokie. Warunki sprzyjają osobom poszukującym pracy, także tym, które zdecydują się na powrót z emigracji. Jeśli kandydat będzie poszukiwał pracy dopasowanej do swoich kompetencji i doświadczenia zdobytego za granicą to szanse na szybkie znalezienie nowego zatrudnienia są bardzo duże – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej z agencji rekrutacyjnej Manpower.

– Osoby wracające z emigracji mogą pochwalić się doświadczeniem w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku, są bardzo zmotywowane, otwarte na nowe wyzwania. To kandydaci świadomi swoich mocnych i słabych stron, którzy kładą duży nacisk na podnoszenie kwalifikacji i takie kompetencje miękkie są cenione także przez rodzimych pracodawców – dodaje i radzi, by Polacy planujący powrót do kraju poszukiwania nowej pracy rozpoczęli jeszcze w Wielkiej Brytanii. – Pracodawcy są obecnie bardzo elastyczni i chętnie prowadzą pierwsze rozmowy rekrutacyjne zdalnie, na przykład w formie wideokonferencji. Kandydat po powrocie do kraju ma już zorganizowane spotkanie, co przyspiesza znalezienie nowej pracy. Dla firmy to z kolei znak, że jest zaangażowany w proces rekrutacyjny i zmotywowany do zmiany – tłumaczy Kamila Wróbel.

Kliknij, aby powiekszyć fot. nito - Fotolia.com Praca za granicą ceniona przez pracodawców Kompetencje zdobyte za granicą są cenione przez polskich pracodawców.

– Dla firm ważna jest wiedza kandydata, na jakim stanowisku pracował, w jakiej branży oraz jakie są jego indywidualne osiągnięcia w firmie. Sukces w znalezieniu nowej pracy będzie zależał także od adekwatności oczekiwań kandydatów, ponieważ samo doświadczenie w pracy za granicą nie powinno być przyczyną zawyżania oczekiwań finansowych – podsumowuje Katarzyna Pączkowska.

Przydatne linki:

Sprawdź średnie zarobki na wybranym stanowisku



Które z nabytych podczas pracy za granicą kompetencji mogą okazać się szczególnie ważne dla polskiego pracodawcy? Przede wszystkim znajomość języka angielskiego, ale również konsekwencja w podążaniu za obranym celem, zaangażowanie w zadania oraz przedsiębiorczość. Kamila Wróbel, rekruter z Manpower, która na co dzień współpracuje z kandydatami podkreśla, że praca za granicą to doświadczenie, które uczy m.in. szybkiego adaptowania się do nowej sytuacji, samodzielności, działania w nieznanym otoczeniu oraz umiejętności rozwiązywania problemów.Jak podkreślają eksperci Manpower, powracający po wielu latach emigracji zarobkowej pracownicy mogą mieć istotne problemy z określeniem swoich wymagań finansowych i z tego też względu są bardziej skłonni zrezygnować z wyższej pensji w okresie próbnym, aby przekonać pracodawcę o swojej wartości.Do powrotu do Polski może zachęcać kondycja rynku pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie tylko 8% pracodawców chce do końca roku zatrudnić nowych pracowników, podczas gdy 3% planuje redukcje etatów. Dla Polski to odpowiednio 13% i 5%. Trudności w zmianie pracy mogą spodziewać się osoby zainteresowane transportem i logistyką oraz kopalniami i przemysłem wydobywczym – tam więcej firm chce redukować (odpowiednio 5% i 7%) niż powiększać zespoły (2% i 4%). O pracę będzie natomiast łatwiej w energetyce, gazownictwie i wodociągach (9% firm chce zwiększyć, a 1% zmniejszyć liczbę pracowników), w budownictwie (6% vs. 0%), a także w restauracjach i hotelach (10% vs. 2%).Więcej ofert pracy w ostatnim kwartale roku będzie w środkowo-wschodniej Anglii (17% vs. 2%). Znacznych zwolnień mogą spodziewać się mieszkańcy Walii, gdzie jedynie 4% pracodawców chce powiększać etaty, a aż 13% je redukować. Polskie firmy w końcówce roku w żadnym z regionów i sektorów rynku nie przewidują tak dużych redukcji etatów.