5 mitów nt. usług w chmurze

Dane w chmurze są narażone na większe niebezpieczeństwo niż w siedzibie firmy, chmura jest droga i nieopłacalna, a jej wdrożenie to wiele zachodu i konieczność kosztownego przeszkolenia kadry. To tylko niektóre z mitów, które skutecznie odstraszają przedsiębiorców od zastosowania usług w chmurze. Jak wynika z danych opublikowanych przez firmę Konica Minolta, z ich płatnej wersji korzysta zaledwie 18% polskich firm.

1. Dane są bezpieczniejsze w siedzibie firmy

2. Na usługi w chmurze potrzeba zbyt dużo wiedzy i zachodu

3. Chmura jest droga i nieopłacalna

4. Przeszkolenie kadry jest zbyt kosztowne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Chmura Spora grupa polskich przedsiębiorców jest ciągle przekonana, że usługi w chmurze to rozwiązanie i kosztowne i nieopłacalne

5. Tylko do kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii

– Rozwiązania chmurowe z powodzeniem stosowane są nawet w branżach, które muszą spełniać restrykcyjne wymagania odnośnie bezpieczeństwa danych, np. w placówkach finansowych, rządowych czy medycznych. Ich zaletą jest możliwość dopasowania do potrzeb, tempa rozwoju, sposobów zarządzania i wymogów prawnych. W wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem będą systemy hybrydowe. Na rynku są już dostępne inteligentne platformy informatyczne zapewniające prywatną chmurę aplikacji biznesowych, które odpowiadają wymogom konkretnej branży. Wdrożenie odbywa się w krótkim czasie, a rozliczanie w formule abonamentowej sprawia, że profesjonalne rozwiązania dostępne są już także dla małych i średnich firm. Aby przyniosły wymierne efekty, przedsiębiorcy powinni określić konkretne problemy, które chcieliby rozwiązać. Na szczęście w identyfikacji tych wyzwań pomagają konsultanci ds. cyfrowej transformacji – wskazuje Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów IT w firmie Konica Minolta.

Bezpieczeństwo usług w chmurze to zagadnienie, o którym mówi się dość często. Nie jest jednak prawdą, że nasze dane bezpieczniejsze są w siedzibie firmy niż w chmurze. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby badania zrealizowane przez Instytut McKinsey, z których wynika, że chmura może zredukować incydenty cyberbezpieczeństwa o nawet 70%. Jak to możliwe?Warto wiedzieć, że dostawcy usług chmurowych mają dostęp nie tylko do najbardziej nowoczesnych technologii, ale również do ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy w komunikacie Konica Minolta, oferowane platformy łączą ścisłą kontrolę dostępu oraz zabezpieczenia przed kradzieżą danych (firewall) i ich utratą (system kopii zapasowych). Dzięki temu zapewniają nie tylko bezpieczeństwo wrażliwych informacji, ale też zgodność z regulacjami dotyczącymi ich przechowywania i przetwarzania, jak np. RODO . Umożliwiają też śledzenie kto, kiedy i do jakich danych ma dostęp oraz analizowanie wszystkich zmian wprowadzanych w plikach.Wiele rozwiązań zapewnia aktywną opiekę serwisową, dostawcy oferują także wsparcie techniczne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, zarówno na miejscu, jak i zdalnie. Systemy monitorują wszystkie elementy platformy, aby reagować jeszcze zanim nastąpi awaria. Dostawcy biorą więc na siebie wszelkie problemy IT, aby przedsiębiorcy mogli skupić się na rozwoju swojego biznesu. Usługi w chmurze mogą zmniejszyć ogólne koszty związane z IT nawet o 40%. Pomagają firmom w zarządzaniu procesami bez konieczności płacenia za licencje czy utrzymywanie serwerów. Eliminują również problem braku środków na inwestycje w sprzęt czy zatrudnienie specjalistów. Firmy płacą jedynie za te elementy, które użytkują, a w ramach usług hybrydowych mogą dodatkowo skorzystać z doradztwa w dobieraniu najlepszych rozwiązań i technologii dla swojego biznesu. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze – w pięciooddziałowym banku może to być nawet ponad 300 tys. dolarów potrzebnych na wymianę serwerów, przełączników oraz generatorów energii elektrycznej.Aby usługi w chmurze miały sens, muszą im towarzyszyć cyfrowe umiejętności pracowników. Ich przeszkolenie nie powinno być jednak postrzegane jako wyrzucenie pieniędzy „w błoto”. Chmura zapewni im bowiem mobilność i szybki, stały dostęp do kluczowych danych oraz aplikacji, bez względu na miejsce. Ułatwi i przyspieszy procesy administracyjne, produkcyjne, związane z działem HR, finansami czy obiegiem umów, co zwiększy produktywność i przełoży się na realne zyski.Kopie zapasowe to ważne zabezpieczenie dla firm – dzięki nim nawet po utracie danych unikają przestojów i mogą zapewnić ciągłość działania. Chmura to jednak więcej niż korzyści wynikające z backupu informacji. Nawet małe i średnie przedsiębiorstwa pracują bowiem z dużymi ilościami danych. Powoduje to problemy m.in. z ich współużytkowaniem, właściwą archiwizacją czy odnajdywaniem, często wymusza też ponowne wykonywanie tej samej pracy. Rozwiązania chmurowe automatycznie synchronizują dane, ułatwiają znajdowanie dokumentów oraz ich udostępnianie. Umożliwiają pracę w dowolnym miejscu, czasie i na każdym urządzeniu, śledzenie na bieżąco realizacji zadań oraz współpracę na dokumentach w czasie rzeczywistym.