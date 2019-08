4 powody, dla których dostawcy usług w chmurze są niezastąpieni

Pojawienie się usług w chmurze oraz korzyści, które ze sobą wniosły, to niekwestionowany sukces w świecie biznesu w ciągu ostatniej dekady. Trudno dziś przeczytać jakąkolwiek publikację z branży IT, w której nie wspominano by o możliwościach rozwoju, innowacyjnych rozwiązaniach i nowych przypadkach użycia z wykorzystaniem chmury.

Zarządzanie infrastrukturą chmury publicznej wiąże się z konkretnymi kompetencjami

Chmura ekonomiczna, czyli zarządzana w efektywny sposób

Wiele usług działających w modelu zdecentralizowanym udostępnia optymalne środowisko obsługi użytkowników końcowych

Klienci powinni skupić się na podstawowych obszarach działalności

Dla większości odbiorców określenie „chmura” oznacza obecnie środowisko Amazon Web Services, Microsoft Azure lub Google. To zrozumiałe, bo mówimy o najbardziej rozpoznawalnych i skutecznych operatorach chmur publicznych na olbrzymią skalę, jednak nie należy się spodziewać, że trzy wspomniane korporacje całkowicie zdominują rynek. Istnieje na nim miejsce nie tylko dla operatorów chmury MCSP (ang. Managed Cloud Service Provider), ale mają oni z różnych powodów do odegrania niezwykle istotną rolę, a dla znacznej części odbiorców usług informatycznych ich oferta stanowi lepsze rozwiązanie.Wiele przedsiębiorstw rozpoczyna projekty, przyjmując fałszywe założenie, że wystarczy przenieść istniejącą, lokalną infrastrukturę do chmury publicznej działającej na dużą skalę. Często wydaje się, że przedsięwzięcie ma właśnie taki charakter, a ogólna infrastruktura jest bardzo podobna, jednak wiele podstawowych elementów – takich jak warstwa sterowania, sieć i zabezpieczenia – różni się w takim stopniu, że wkrótce zachodzi potrzeba uwzględnienia nowych wymagań. Skorzystanie z usług dostawcy usług chmurowych może pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze udostępniane środowisko może stanowić ścisłe odzwierciedlenie środowiska lokalnego, a druga opcja polega na pośredniczeniu przez oferowaną usługę w dostępie do funkcji chmury publicznej i wprowadzeniu mechanizmów niezbędnych do integracji dwóch różnych środowisk. W sytuacji, w której czas oczekiwania na dostęp do produktów i usług jest kluczowym czynnikiem decydującym o przewadze nad konkurencją, należy zadbać, aby ten warunek został spełniony na odpowiednim poziomie. Bardzo prawdopodobne, że społeczność usług chmurowych przekształci się w brokerów chmur publicznych o olbrzymiej skali, ułatwiając i zarządzając transformacją cyfrową oraz środowiskiem hybrydowym.„Chmura nie działa charytatywnie”, więc by mogła przyczynić się do wzrostu zysków, koszty jej funkcjonowania powinny być niższe niż uzyskiwane korzyści. Chmura publiczna może okazać się bardzo efektywna w przypadku elastycznych obciążeń o dużym stopniu zmienności dzięki ich umieszczeniu w zdalnej lokalizacji lub wykorzystaniu wstępnie skonfigurowanej usługi, ale dla obciążeń statycznych o przewidywalnych potrzebach infrastrukturalnych takie podejście może okazać się znacznie mniej opłacalne. Dostawcy chmur publicznych starają się uzyskać dominującą pozycję na rynku, a klienci wybierają, które obciążenia najlepiej sprawdzą się w środowisku chmury publicznej. Dostawcy MCSP oferują możliwość oddzielenia samego obciążenia od infrastruktury chmury przy jednoczesnym szczegółowym monitorowaniu kosztów oraz rozmieszczeniu danych i usług w taki sposób, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji klienta. To bardzo szczególna, konkretna wartość dodana, której większość klientów nie jest w stanie samodzielnie dostrzec i oszacować jej wielkości.Działanie sieci jest istotne w przypadku każdej infrastruktury IT. Często okazuje się, że czynnikami ograniczającymi zakres oferowanych usług są przepustowość sieci i opóźnienia w komunikacji z użytkownikami. Zwiększenie przepustowości jest w pewnych sytuacjach możliwe, choć to kosztowne rozwiązanie, jednak pewnych ograniczeń fizycznych po prostu nie da się obejść. Wspomniane przeszkody mają ogromny wpływ na działanie usług. Efektem tego jest między innymi powstanie zupełnie nowych rozwiązań technologicznych, takich jak sieci dystrybucji zawartości (Content Distribution Networks, CDN). Gdyby okazało się możliwe wysyłanie danych z kilku scentralizowanych węzłów dystrybucyjnych na wielką skalę, nie byłoby potrzeby tworzenia takich sieci. Model oparty na sieciach CDN zdobył jednak sporą popularność i nadal jest powszechnie stosowany. Dzieje się tak, dlatego że działanie sieci jest bardzo istotne, a modele zdecentralizowane odznaczają się znakomitą efektywnością.Wiele dużych chmur publicznych uwzględnia to zagadnienie i oferuje usługi, w których niewielka część przetwarzania odbywa się na brzegu sieci, to jest albo w centrum przetwarzania danych klienta, albo w lokalizacji należącej do regionalnego partnera. Takie podejście rzeczywiście stwarza okazję do poprawy jakości świadczonych usług, jednak model biznesowy chmury publicznej o dużej skali nie w pełni uwzględnia działanie sieci zdecentralizowanych, które wykorzystują efekt skali, co pozwala obniżyć ceny oferowanych produktów. To właśnie miejsce dla dostawców usług w chmurze, którzy mogą zaproponować infrastrukturę funkcjonującą w modelu zdecentralizowanym i luźno powiązaną z usługami centralnej chmury publicznej.Ostatnia kwestia to brak koncentracji na najważniejszych obszarach, występujący w przedsiębiorstwach, które próbują równocześnie zajmować się zbyt wieloma zagadnieniami. Dzięki współpracy z dostawcą usług w chmurze pojawia się możliwość realizacji umów dotyczących poziomu usług (SLA) w ramach infrastruktury informatycznej, a cenny czas pracowników wewnętrznych działów może zostać poświęcony na realizację najważniejszych zadań biznesowych. Szeroko rozpowszechniony jest model, w którym różne funkcje informatyczne, np. poczta elektroniczna i usługi komunikacyjne, są realizowane przez zaufanego partnera. Z biznesowego punktu widzenia wydaje się zasadne rozszerzenie tego modelu o usługi infrastrukturalne i związane z platformą. Partner MCSP jest w stanie świadczyć usługi, w których się specjalizuje, podobnie zresztą jak klienci, którzy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności.Widać wyraźnie, że dzięki wykorzystaniu środowisk przetwarzania danych w chmurze zachodzi transformacja całej branży IT. Byłoby jednak błędem sądzić, że w wyniku tej transformacji przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę jedynie ofertę największych dostawców chmur publicznych. Wybór zaufanego partnera MCSP, który rozumie zasady działania danej firmy, może okazać się lepszym rozwiązaniem w trakcie wdrażania zmian technologicznych.