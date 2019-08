Z chmury prywatnej do publicznej i z powrotem. Dlaczego?

Na przestrzeni ostatnich 15 lat doświadczyliśmy dynamicznego rozwoju infrastruktury chmur obliczeniowych, będącego jednocześnie jednym z najdonośniejszych w historii przykładów konwergencji rozwiązań obliczeniowych i komunikacyjnych. W efekcie tego przedsiębiorstwa zyskały m.in. niczym nieblokowaną skalowalność zasobów IT. Nieograniczony i natychmiastowy dostęp do informacji, w połączeniu ze smartfonami oraz urządzeniami IoT w istotny sposób przyczyniły się do zmian w globalnej gospodarce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ra2 studio - Fotolia.com Chmura Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej.

Niezależnie od planów bądź gotów na zmiany

- Aby efektywnie korzystać z najlepszych rozwiązań chmurowych, przedsiębiorstwa muszą upewnić się, że stosowane przez nich narzędzia i technologie zapewniają spójne możliwości, zdolność do automatyzacji operacji i scentralizowane zarządzanie w różnych środowiskach – podkreśla Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce. – To oznacza, że narzędzia te powinny móc działać w różnych chmurach publicznych, ale także prywatnych i w lokalnych sieciach fizycznych. Tradycyjnie największym wyzwaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa, z przenoszeniem aplikacji i zapewnianiem usług DevOps branża IT nauczyła się już sobie radzić.

Postęp, jaki przyniosły za sobą rozwiązania chmurowe, ciągle jednak budzi sporo wątpliwości i pytań. Potwierdzeniem tego są wyniki ankiety zleconej agencji IHS Markit przez firmę Fortinet. Dowodzi ona, że menedżerowie nie ustają w poszukiwaniach oferty zasobów IT w chmurze i ciągle modyfikują swoje modele biznesowe tak, aby jak najlepiej przystosować się do nowej rzeczywistości.Aż 3/4 spośród 350 przepytanych firm zdecydowało się na migrację aplikacji do chmury publicznej , a następnie uczyniło krok w tył, z powrotem przenosząc je do infrastruktury lokalnej lub chmury prywatnej. Powody i okoliczności takiej decyzji były najróżniejsze. Jednocześnie nie oznacza to, że całkowicie zrezygnowali z wdrożenia w infrastrukturze firmy trzeciej.Dla przykładu, 40% respondentów zauważyło, że w niektórych przypadkach wdrożenia w chmurze , które trafiły z powrotem do lokalnej infrastruktury, miały charakter tymczasowych. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak potrzeba przeprowadzenia chwilowej migracji środowiska IT w związku z przejęciem firmy lub jej połączeniem z inną. Istnieje jednak wiele innych wskazywanych przyczyn, jak obawy dotyczące bezpieczeństwa, konieczność zmiany modelu zarządzania kosztami, niska lub nieprzewidywalna wydajność zasobów w chmurze, zmieniające się przepisy, konieczność opracowywania nowych aplikacji i zmian w już użytkowanych.Jedną z kluczowych cech środowisk chmurowych jest to, że cały czas obserwujemy przepływanie danych między nimi. Ich transfer następuje nie tylko między centrum danych przedsiębiorstwa i chmurą publiczną, ale także między różnymi chmurami publicznymi. Powstają w ten sposób środowiska wielochmurowe , z którymi firmy także muszą nauczyć się sobie radzić. Dotyczy to nie tylko użytkowników, ale też dostawców usług czy twórców aplikacji i ich integratorów. Zarządzanie i bezpieczeństwo – to dwa aspekty, o których nie można zapominać przy podejmowaniu decyzji o migracji do kilku środowisk chmurowych.