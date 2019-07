Chmura publiczna, czyli ciągle ograniczone zaufanie

Wprawdzie chmura publiczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm, to jednak nie nikną obawy o jej bezpieczeństwo. Największe zagrożenia mają związek z nieautoryzowanym dostępem, brakiem zabezpieczeń interfejsów, błędną konfiguracją oraz przejęciami kont. Najnowszy raport firmy Check Point i Cybersecurity Insiders dowodzi, że utraty danych po przeniesieniu ich do chmury obawia się aż 57% przedsiębiorstw. Pojawia się zatem pytanie: czy powinniśmy ufać, że technologia przyszłości zagwarantuje nam pożądany poziom bezpieczeństwa?

- Wyniki raportu jasno pokazują, że zespoły bezpieczeństwa IT przedsiębiorstw muszą ponownie przeanalizować swoje strategie bezpieczeństwa i wyeliminować niedociągnięcia starszych narzędzi bezpieczeństwa, aby chronić zmieniające się środowiska chmury publicznej i unikać zagrożeń. Wg 15% respondentów zgłaszających incydent związany z bezpieczeństwem w chmurze, przestępcy starają się wykorzystać luki w zabezpieczeniach chmur organizacyjnych - twierdzi Zohar Alon, szef działu produktów w chmurze w Check Point Software Technologies.

Autorzy najnowszego Raportu Bezpieczeństwa 2019 nie pozostawiają w tej kwestii właściwie żadnych złudzeń - takiej pewności mieć nie możemy. Jakie wyzwania rysują się przezzespołami bezpieczeństwa IT w zakresie ochrony danych, systemów oraz usług w chmurze publicznej Prowadzone analizy wskazują, że w chmurze firmy umieszczają najczęściej:Okazuje się również, że przeważnie korzystają z wielu dostawców rozwiązań w chmurze (42% firm). 30% przedsiębiorstw decyduje się na rozwiązania hybrydowe (publiczne + prywatne), a co czwarty lokuje dane w jednej, wspólnej chmurze.Okazuje się, że nadal aż 29% badanych firm nie przechowuje danych w chmurze obawiając się utraty danych i bezpieczeństwa, 28% wskazuje na ogólnych brak bezpieczeństwa, a 26% firm uzasadnia brak korzystania z chmury brakiem budżetu.Bardzo istotnym elementem dla wielu firm jest brak doświadczonego personelu, który mógłby bezpiecznie nadzorować funkcjonowanie i przeniesienie firmowych danych do chmury. Prawie co trzecia firma (33%) obawia się, że korzystanie z chmury pozwoli niepowołanych osobom na wgląd w wewnętrzne systemy zabezpieczeń i infrastrukturę wewnętrzną firmy.Jakie są zatem największe zagrożenia w chmurze publicznej? Praktycznie połowa firm zwraca uwagę na możliwość nieautoryzowanego dostępu (42%), niezabezpieczonego interfejsu (42%), błędnych konfiguracji (40%) i przejęcia kont (39%). Zastanawiające jest jednak, że przeważająca ilość firm (66%) uważa, że tradycyjne metody zabezpieczeń sieciowych nie działają w chmurze publicznej. Rozwiązaniem może być wprowadzenie kryptograficznych kodów zabezpieczających (38% wskazujących), systemów wczesnego ostrzegania (34%) i możliwości integracji z systemami skaningowymi (Rapid7, Qualys, Tenable).Raport Cloud Security 2019 opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wiosną 2019 r. wśród 674 specjalistów ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego i IT, i przedstawia obraz najnowszych trendów, kluczowych wyzwań w przekroju organizacji różnych rozmiarów i wielu sektorach przemysłu.Jak wskazuje raport, większość badanych firm twierdzi (choć nie jest tego pewna), że ich chmury publiczne nie zostały dotychczas zhakowane (54%). Jedynie 15% firm potwierdziło tego typu incydenty.