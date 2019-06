Rok po RODO. Lepsza czy gorsza ochrona danych?

RODO obchodzi właśnie pierwszą rocznicę swojego obowiązywania. To świetna okazja do podsumowań i refleksji odnośnie skuteczności nowych przepisów. Opinie o tej ostatniej okazują się ciągle rozbieżne.

Nie od dziś wiadomo, że użytkownicy irytują się, musząc wykonywać na stronie dodatkowe czynności. Jedną z nich jest właśnie zamykanie okien powiadamiających o udostępnianiu przez stronę danych. W celu jak najszybszego dotarcia do poszukiwanej na stronie informacji akceptują warunki bez wcześniejszego zapoznania się z nimi. Nie dziwi zatem sześcioprocentowy odsetek, uważający, że dane są obecnie chronione gorzej. Warto jednak zastanowić się, czy wina leży po stronie serwisów, czy też nieuważnych użytkowników. - komentuje sytuację Mariusz Politowicz z Bitdefenfer, dostawcy oprogramowania antywirusowego.

57% pracowników – z całego badanego obszaru – zauważyło, że w wyniku wprowadzenia RODO nastąpiło zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z technologii informacyjnych lub wykorzystywania danych klientów.

W Europie 70% respondentów zgłosiło stosowanie surowszej polityki ochrony danych, co wskazuje, że RODO wprowadziło znacznie większe zmiany w UE.

W przedsiębiorstwach średniej wielkości, zatrudniających od 100 do 1000 osób, 65% pracowników zauważyło zmiany w polityce ochrony danych.

49% stwierdziło, że zaobserwowało wzrost lub brak zmiany ilości otrzymywanego spamu.

74% uważa, że branża technologiczna wciąż potrzebuje dalszych regulacji prawnych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Ochrona danych Lepsza czy gorsza ochrona danych?

Z badania zrealizowanego pośród 3 tys. specjalistów różnych dziedzin z USA, Europy i regionu Azji oraz Pacyfiku wynika, że przekonanych o lepszej ochronie danych osobowych od czasu RODO jest zaledwie 39% z nich. Co trzeci z badanych wskazał, że poziom ochrony danych pozostała taki sam, a co piątemu trudno było ocenić zmiany.Warto przy tym wspomnieć, o niewielkim, ale jednak znaczącym odsetku osób, które uważają, że po wejściu w życiu RODO ich dane osobowe są chronione gorzej. Takiej odpowiedzi udzieliło 6% badanych. W raporcie Snow Software nie podano powodów, które kryją się za tymi obawami, ale eksperci mają w tej kwestii pewne podejrzenia - stawiają hipotezę, że po wprowadzeniu RODO sieć stała się tak zaśmiecona wyskakującymi okienkami, w których należy wyrazić zgodę na udostępnienie danych, iż konsumenci ignorują ostrzeżenia, nawet ich nie czytając.Raport opracowany przez Snow zdaje się potwierdzać tę hipotezę. 74% respondentów zauważyło wzrost liczby wyskakujących okienek lub komunikatów z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Przy tym 19% z ankietowanych twierdzi, że obniża to ich produktywność, a 32% – że jest powodem rosnącej irytacji. Nie od dziś wiadomo, że ludzie często przedkładają wygodę nad bezpieczeństwo, co uzasadnia obawy wspomnianych 6% osób.Według innych ustaleń:Na podstawie wyników badań można wnioskować, że niejednoznaczna ocena efektów wprowadzenia RODO prawdopodobnie odzwierciedla trudności, z jakimi nadal borykają się organizacje, starające się spełnić wymogi prawa. Unaocznia także złożoność starań, mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie przepisów dotyczących danych.