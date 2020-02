Ile nas kosztuje pomysł na walentynki?

Amerykańska tradycja obchodzenia święta zakochanych na dobre zakorzeniła się i na naszym gruncie. Jaki pomysł na walentynki jest zdaniem Polaków najlepszy i ile zamierzamy na niego wydać? Odpowiedzi na to i inne pytania dostarcza badanie zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń.

Jaki mamy pomysł na walentynki?

Ile to kosztuje?

Pomysłu na walentynki poszukują głównie mężczyźni, bo wymagają tego kobiety

Jak czytamy w komunikacie z badania "Walentynki 2020 z perspektywy Polaków", dzisiejsze święto zamierza obchodzić 82% z nas. Naszym pomysłem na walentynki są przede wszystkim prezenty i wspólne świętowanie. Co trzeci z Polaków uważa, że w święto zakochanych warto wybrać się do restauracji, 26% wskazuje, że odpowiednie jest wręczenie ukochanej osobie drobnego upominku, a 14% stawia na niespodziankę.Polakom nie brakuje jednak inwencji, czego dowodem mogą być tak oryginalne pomysły na walentynki jak np. kolacja w ciemności, lot awionetką, masaż dla dwojga, czy profesjonalna sesja zdjęciowa.Jeżeli chodzi o walentynkowy budżet, to co trzeci z nas chce przeznaczyć na ten cel od 100 do 300 zł, 13% od 300 do 500 zł, a 8% zamierza zaszaleć i wydać powyżej 500 zł. Mniejsze kwoty na upominek z okazji dnia zakochanych, czyli do 50 zł wyda 17% respondentów, a do 100 zł planuje przeznaczyć na prezent 24% zapytanych Polaków - czytamy w komunikacie.Według 54% respondentów badania pomysłu na walentynki poszukują głównie mężczyźni, ponieważ kobiety wręcz tego oczekują. Dla panów to raczej kiczowate święto przesadnego okazywania uczuć – jak uważa 29% zapytanych Polaków.Dla 34% respondentów Święto Zakochanych to dobra okazja, aby zaprocentować u partnera lub partnerki. Według 27% to kiczowate święto, zyskujące coraz większą popularność, a w opinii 15% komercyjny chwyt, aby zarobić na uczuciach.