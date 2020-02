Planujesz walentynki z aplikacją randkową? Lepiej uważaj!

W poszukiwaniu drugiej połówki rzadko kierujemy się rozsądkiem, a miłosne wyznania dodatkowo powodują, że tracimy czujność. Z tego też powodu uważać na siebie powinni m.in. użytkownicy aplikacji randkowych, jak Tinder czy Badoo, Najnowsze obserwacje badaczy firmy Kaspersky potwierdzają, że na popularności tych programów często żerują cyberprzestępcy.

Porady bezpieczeństwa

Eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące środki bezpieczeństwa pozwalające uchronić się przed walentynkowymi cyberzagrożeniami:

Zawsze sprawdzaj uprawnienia aplikacji, aby dowiedzieć się, jakie działania mogą wykonywać zainstalowane przez Ciebie programy.

Nie instaluj aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł, nawet jeśli są aktywnie reklamowane. Zablokuj w ustawieniach smartfona możliwość instalowania programów z nieznanych źródeł.

Znajdź więcej informacji na temat strony randkowej, którą zamierzasz odwiedzić: sprawdź w internecie jej reputację i zapoznaj się z opiniami użytkowników.

Nie przekazuj nieznajomym zbyt wielu informacji osobowych poprzez aplikacje randkowe.

Upewnij się, czy nowo poznana osoba, z którą rozmawiasz, jest prawdziwa, gdyż oszuści często wykorzystują fałszywe profile.

Korzystaj z niezawodnego rozwiązania zabezpieczającego, takiego jak Kaspersky Total Security, które zapewnia zaawansowaną ochronę użytkownikom komputerów PC, Mac oraz urządzeń mobilnych. Eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące środki bezpieczeństwa pozwalające uchronić się przed walentynkowymi cyberzagrożeniami:

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Walentynki Cyberprzestępcy nie stronią od metod, w których wykorzystują między innymi popularność Tindera

Miłość to jeden z tematów wywołujących powszechne zainteresowanie, co naturalnie przyciąga cyberprzestępców. Randkowanie online z jednej strony ułatwia nam życie, z drugiej strony sprawia, że na drodze do miłości możemy napotkać nowe zagrożenia. Dlatego zalecamy użytkownikom, aby zachowali czujność i korzystali z legalnych wersji aplikacji dostępnych w oficjalnych sklepach. I oczywiście życzymy powodzenia w znalezieniu idealnej osoby do spędzenia tego wyjątkowego dnia – powiedział Władimir Kuskow, kierownik ds. badań nad zaawansowanymi zagrożeniami oraz klasyfikacji oprogramowania w firmie Kaspersky.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie opublikowanym przez firmę Kaspersky, aplikacje randkowe Tinder i Badoo cieszą się wśród przestępców dość dużą popularnością, ponieważ z powodzeniem służyć mogą jako wabiki i narzędzia do rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania na urządzenia mobilne. Tą drogą oszuści próbują również kraść dane osobowe, dzięki czemu zyskują m.in. możliwość "umilania" życia swoim ofiarom poprzez atakowanie ich niechcianymi reklamami.Jak pisze Kaspersky, w minionym roku aż 1 963 unikatowych plików szkodliwego oprogramowania zostało rozprzestrzenionych pod przykrywką legalnych aplikacji randkowych. Dwie trzecie z nich podszywało się pod Tindera (1 262 plików), natomiast jedna szósta dotyczyła Badoo (263 plików). A zatem w obu przypadkach wykorzystywano znane na świecie aplikacje.Szkodliwe pliki wykorzystujące wizerunek aplikacji randkowej mogą nieść ze sobą rozmaite zagrożenia, m.in. trojany potrafiące pobierać inne szkodliwe oprogramowanie, narzędzia wysyłające kosztowne SMS-y czy oprogramowanie adware wyświetlające irytujące reklamy.Jedna z aplikacji dla Androida, która na pierwszy rzut oka wygląda jak Tinder, to w rzeczywistości trojan bankowy, który nieustanne żąda uprawnień do usługi ułatwień dostępu, a po otrzymaniu ich przyznaje sobie wszelkie uprawnienia, jakich potrzebuje do kradzieży pieniędzy użytkownika. Inny szkodnik tuż po instalacji nadaje sobie nazwę „Ustawienia”, wyświetla fałszywy komunikat o błędzie, a następnie znika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po kilku dniach powróci z niechcianymi reklamami.Na osobach poszukujących miłości żerują również cyberprzestępcy specjalizujący się w phishingu. Internet zalewają fałszywe kopie popularnych aplikacji randkowych oraz stron internetowych takich jak Match.com. Użytkownicy są proszeni o podanie swoich danych osobowych lub połączenie się z aplikacjami za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych. Efekt można łatwo przewidzieć: dane te zostaną wykorzystane lub sprzedane przez cyberprzestępców, podczas gdy użytkownik zostanie z niczym.