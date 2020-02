Relacje międzyludzkie w pracy. Czy jest miejsce na przyjaźń i akceptację?

Relacje międzyludzkie w pracy bywają trudne, ale okazuje się, że w przypadku polskich pracowników ta kwestia nie prezentuje się najgorzej. 2/3 Polaków przyznaje, że lubi ludzi, z którymi pracuje. U kolegów doceniamy w szczególności poczucie humoru, wiedzę merytoryczną, zaangażowanie w pracę, chęć niesienia pomocy innym oraz komunikatywność. Denerwuje nas przede wszystkim plotkowanie oraz brak profesjonalizmu - wynika z badania zrealizowanego przez LiveCareer Polska. Interesujących wniosków jest jednak znacznie więcej.

Wprawdzie aż 71% z nas przyznaje, że oddziela życie prywatne od zawodowego, to jednak faktem pozostaje, że w pracy spędzamy całkiem pokaźną część naszego dnia. Nie jest zatem zaskoczeniem, że i tam budujemy relacje międzyludzkie . Szczęśliwie najczęściej okazują się one dobre - 66% respondentów badania deklaruje, że lubi swoich współpracowników, a 44% przyjaźni się z kimś z pracy.Nie oznacza to oczywiście, że jesteśmy w stanie bezkrytycznie tolerować wady swoich kolegów. Z „Badania relacji i więzi społecznych w miejscu pracy” wynika bowiem, że tym, co przeszkadza nam w największej mierze jest plotkowanie, na które wskazuje aż 60% badanych. Z trudem znosimy również brak profesjonalizmu (51%), skarżenie się (42%), niedostateczną higienę osobistą (34%) oraz nieustanną chęć rywalizowania (30%).Badanie pokazuje również, jakie cechy cenimy we współpracownikach najbardziej. Na pierwszym miejscu jest to poczucie humoru (50% wskazań). Oprócz tego Polacy przyznają, że swoich kolegów i koleżanki z pracy doceniają przede wszystkim za wiedzę merytoryczną (47%), zaangażowanie w pracę (46%) i chęć pomocy innym pracownikom (35%).Wyniki „Badania relacji i więzi społecznych w miejscu pracy” wykazały ponadto, że:Badanie przyniosło również kilka zaskakujących wyników. Okazuje się, że zbyt swobodny ubiór w pracy (na który ogólnie rzecz biorąc, większość z nas nie zwraca uwagi) przeszkadza najczęściej ludziom młodym, poniżej 25. roku życia.W ankiecie „Badania relacji i więzi społecznych w miejscu pracy” znalazło się również pytanie o stosunek do pochodzenia lub koloru skóry współpracowników. 25% Polaków odpowiedziało, że nie chciałoby pracować z osobą pochodzenia arabskiego. 22% ma również zastrzeżenia do współpracowników pochodzących z Ukrainy.