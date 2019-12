Relacje interpersonalne. Z kim wolimy pracować?

Dobre relacje interpersonalne w pracy to coś, na czym zależy zarówno pracodawcom, jak i zatrudnionym. Specyfika dzisiejszego rynku pracy sprawia, że zespoły pracownicze są dziś wyraźnie zróżnicowane - ramię w ramię pracują młodzi, starsi, doświadczeni, żółtodzioby i obcokrajowcy. Nie ze wszystkimi jednak współpracuje nam się tak samo dobrze.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pressmaster - Fotolia.com Zespół pracowników Osoby bez doświadczenia w danym zawodzie i obcokrajowcy to dwie grupy pracowników, z którymi najchętniej są gotowi współpracować Polacy.

Rzadziej mamy ochotę na relacje interpersonalne z seniorem i juniorem

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Grupę Progres, polscy pracownicy w swoim otoczeniu zawodowym najchętniej widzą osoby bez doświadczenia - gotowość na współpracę z kolegami stawiającymi dopiero pierwsze kroki w danym zawodzie wyraża 71 proc. badanych. 65 proc. z nas jest otwartych wobec obcokrajowców, a 55 proc. na współpracowników powracających do pracy po dłuższej przerwie. 54 proc. badanych nie widzi przeszkód w pracy z niepełnosprawnymi.Wyniki badania przedstawione w raporcie potwierdzają, że nasi rodacy obserwują zachodzące zmiany i mają pełną świadomość wymagań związanych z umiejętnością oraz chęcią współpracy z zespołem, mimo występujących różnic. Dlatego też nie widzą przeszkód by współpracować z osobami bez doświadczenia, obcokrajowcami, ludźmi mającymi długą przerwę w zatrudnieniu i niepełnosprawnymi.Z badania Grupy Progres wynika, że na relacje interpersonalne i chęć przyjęcia pracowników do zespołu w dużej mierze wpływa ich wiek. Wśród osób, z którymi większość Polaków nie jest gotowa współpracować znaleźli się seniorzy i osoby młode. 48 proc. ankietowanych odpowiada, że może współpracować z osobami w wieku senioralnym, a jedynie 32 proc. taką gotowość wyraża w przypadku osób niepełnoletnich.Aktywność zawodowa i zmieniające się środowisko pracy pozwala wykształcić otwartość na różnorodność kadry zatrudnionej w danej firmie. Im szybciej będziemy w stanie odnaleźć się w takim środowisku, tym łatwiej będzie nam osiągnąć sukces zawodowy. Dla pracowników możliwość pracy w różnorodnym otoczeniu ma wiele zalet. Siłą jest tu bowiem szansa uczenia się i wzajemnego uzupełniania. Tworząc relacje interpersonalne w takim zespole, trzeba pamiętać, że nauka związana z działaniem w zróżnicowanej grupie jest ciągłym procesem wzajemnego rozumienia się, wymagającym stałego komunikowania się i szacunku wobec drugiej osoby.