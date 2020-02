Przeprowadzki: wracamy z Wysp, wyjeżdżamy do Hiszpanii

Czy Polacy coraz częściej decydują się na powrót z emigracji? Jeżeli wziąć pod uwagę najnowsze doniesienia firmy Clicktrans, to na tak postawione pytanie można odpowiedzieć twierdząco. Okazuje się bowiem, że aż 77% zlecanych jej przeprowadzek to przenosiny z zagranicy nad Wisłę. Wiele jednak zależy od kraju - o ile bowiem więcej Polaków wraca z Wielkiej Brytanii niż wyjeżdża w tamtym kierunku, o tyle już w przypadku Hiszpanii dostrzegalna jest zupełnie odwrotna tendencja.

– Od 2015 rośnie przewaga powrotów do kraju z Wielkiej Brytanii nad przeprowadzkami w tym kierunku. Obecny rok pokaże, czy Brexit, który po długim czasie negocjacji stał się faktem, w jeszcze większym stopniu zmusi Polaków do powrotu z emigracji – mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Jak czytamy w komunikacie z najnowszej odsłony raportu serwisu Clicktrans, przeprowadzki Polaków mają najczęściej charakter międzynarodowy. Okazuje się, że najczęściej wracamy albo wyprowadzamy się do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Holandii. Do takich wniosków prowadzi analiza 28 tys. zleceń, złożonych w serwisie w latach 2011-2019.W przypadku Wielkiej Brytanii wyraźnie zauważalny jest trend powrotów - jeszcze w 2015 roku stanowiły one 55% wszystkich zleceń przeprowadzkowych, obecnie ich udział zbliża się do 90%. Inaczej jest w przypadku Hiszpanii. W minionym roku przeprowadzki na Półwysep Iberyjski (57,5% zleceń) przeważały nad powrotami stamtąd.Komunikat serwisu Clicktrans wskazuje również, że najwięcej przeprowadzek na terenie Polski było organizowanych do województwa mazowieckiego (27,1%). Na drugim miejscu uplasowało się pomorskie (12,8%). Za to łączny udział Warszawy w przeprowadzkach i wyprowadzkach na terenie kraju wyniósł niemal 42%.Mimo iż duże miasta mają największy udział w przeprowadzkach krajowych, to większość z nich, w tym Warszawa, mają ujemny bilans przeprowadzek, co oznacza, że więcej osób wyprowadziło się z tych miast niż się do nich przeniosło. Wśród miast najpopularniejszych pod kątem liczby zlecanych przeprowadzek drugi rok z rzędu tylko Gdańsk może pochwalić się dodatnim bilansem przeprowadzek.Dane pokazują, że w minionym roku przeprowadzka krajowa kosztowała średnio 619 zł, co oznacza wzrost ceny o 15% w porównaniu do zeszłego roku. Z kolei za przeprowadzki międzynarodowe Polacy płacili średnio 2203 zł przy wyprowadzce z Polski (17% więcej) i 2224 zł przy powrocie do kraju (15% więcej). Wyższe ceny transportu nie są zaskoczeniem ze względu na rosnącą inflację i generalny wzrost cen towarów i usług.