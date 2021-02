Przeprowadzki w czasie pandemii COVID-19 były tańsze

Pandemia COVID-19 zmieniła wiele w naszym życiu. Musieliśmy zmienić nasze zwyczaje, sposób spędzania wolnego czasu, czasem nasze życie zawodowe. Czy pandemia miała wpływ na przeprowadzki Polaków? Z raportu Clicktrans.pl wynika, że tak. W jaki sposób? O tym poniżej.

spadek zleceń przeprowadzkowych na trasach krajowych o 13%

spadek zleceń przeprowadzkowych na trasach międzynarodowych o 5%

Ile kosztuje przeprowadzka w czasie COVID-19?

Obniżka cen krajowych przeprowadzek w 2020 mogła mieć związek z obostrzeniami na granicach związanymi z pandemią. Choć transport międzynarodowy towarów dalej funkcjonował, polskie firmy transportowe zaczęły mocniej skupiać się na pozyskiwaniu zleceń krajowych. Większa rywalizacja skutkowała obniżką cen – tłumaczy Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Przeprowadzki zagraniczne Polaków

Z piątej już edycji raportu "Przeprowadzki 2020" opracowanego przez Clicktrans.pl wynika, że w 2020 roku przeprowadzaliśmy się rzadziej niż w 2019. Szczególnie widoczne było to w kwietniu, kiedy liczba przeprowadzek krajowych spadła o 40%, a międzynarodowych o 30% w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.Choć od maja sytuacja zaczęła wracać do normy, to rok 2020 zamknął się wynikiem:W czasie pandemii COVID-19 ceny przeprowadzek spadły, po raz pierwszy od 2018 roku. Średnia cena krajowej przeprowadzki wyniosła 578 zł, czyli 7% mniej niż w 2019 (619 zł). O 3% wzrosła średnia cena wyprowadzki z Polski za granicę (2 260 zł). Za to powrót do kraju z zagranicy okazał się tańszy o 5% i wyniósł średnio 2 120 zł.Niemal 24% zleceń przeprowadzkowych z Polski za granicę dotyczyło wyprowadzki do Wielkiej Brytanii. Pomimo Brexitu jest to wciąż najpopularniejszy kierunek wyprowadzki z Polski. Drugie miejsce zajęły Niemcy (21,4%), a trzecie Hiszpania (7,8%). Hiszpania przeskoczyła Holandię, która przez ostatnie 2 lata zajmowała 3. miejsce.W kierunku powrotnym (z zagranicy do Polski) Polacy tradycyjnie powracali przede wszystkim z Wielkiej Brytanii (47,9%). Choć po raz pierwszy od 2017 jej udział w przeprowadzkach do Polski nie przekroczył 50%. Drugie miejsce zajęły Niemcy (18,1%) oraz Holandia (9,6%).