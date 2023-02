Przeprowadzki Polaków: duży wzrost cen i wyjazdów za granicę

Pojawiła się siódma już edycja opracowywanego przez Clicktrans.pl raportu "Przeprowadzki 2022". Okazuje się, że pandemiczne spowolnienie na tym rynku należy już do przeszłości. Zwiększył się nie tylko ruch, ale również ceny przeprowadzek. Jak wygląda bieżąca sytuacja? Oto wnioski.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do których krajów wyprowadzają się Polacy?

Czy na podstawie danych o przeprowadzkach można stwierdzić, że emigracja traci na popularności?

Ile wynosi średnia cena przeprowadzki?

Wzrost zainteresowania tym kierunkiem wynikać może z atrakcyjnych cen nieruchomości, stosunkowo niskich kosztów życia i ciepłego, przyjaznego klimatu. Poza tym wielu pracowników pozostało przy formie pracy zdalnej mimo zniesienia pandemicznych obostrzeń. - mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans

Coraz więcej ludzi decyduje się na wyemigrowanie z Polski. Na to zjawisko mogła wpłynąć zarówno popularyzacja pracy zdalnej, sytuacja makroekonomieczna oraz lęk o bezpieczeństwo związany z wojną w Ukrainie. Z perspektywy Polski, jeśli ta tendencja się utrzyma, na pewno powinna być to alarmująca wiadomość. - mówi Michał Brzeziński.

Rosnące ceny przeprowadzek

Raport Przeprowadzki 2022 oparty jest na ponad 48 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2022. Na podstawie zleceń zauważalne stają się pewne zmiany: Polacy mniej chętnie wracają do kraju, za to chętniej podejmują decyzję o wyprowadzce za granicę. Najchętniej wyprowadzaliśmy się do Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W przypadku tego ostatniego kraju obserwujemy dalszy spadek zainteresowania nim jako kierunkiem emigracji. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania była głównym kierunkiem wyprowadzek z Polski od 2012 do 2020 roku.W porównaniu z 2021 rokiem nastąpił wzrost udziału wyprowadzek z Polski do Hiszpanii - o 5,6 p.p.Zdecydowanie chętniej wyprowadzamy się za granicę. Przez kilka ostatnich lat udział wyprowadzek z Polski oscylował wokół 25-29%. W 2022 wyprowadzki z kraju stanowiły już 42% zleceń między Polską a innymi krajami. Po raz pierwszy od 5 lat tak znacząco spadł także udział powrotów do kraju - stanowił 58% zleceń przeprowadzkowych pomiędzy Polską a innymi krajami.Gwałtowny wzrost inflacji i cen paliw nie mógł pozostać bez wpływu na ceny przeprowadzek. Wzrosły one zarówno w przypadku przeprowadzek krajowych jak i tych za granicę. Średnia cena przeprowadzki krajowej wzrosła o 26%. Cena przeprowadzki z Polski za granicę wzrosła aż o 39%. Najmniejszy wzrost cen odnotowaliśmy w przypadku przeprowadzek do Polski - o 18%.