W Polsce Brexit będzie mało odczuwalny?

Po przeszło 3,5 roku od ogłoszenia wyników brytyjskiego referendum w sprawie opuszczenia szeregów Unii Europejskiej, Brexit stał się faktem. Długie miesiące oczekiwania na ostateczne rozwiązanie sprawy spotęgowały tylko niepewność co do przyszłej wymiany handlowej z Wielką Brytanią, w efekcie czego tegoroczny wzrost gospodarczy Zjednoczonego Królestwa nie zdoła się najprawdopodobniej przebić ponad 1 proc., a liczba upadłości osiągnie poziom 7 proc. Jak jednak uspokaja Atradius, Brexit raczej nie powinien dać się gospodarkom unijnym we znaki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. meatbull - Fotolia.com Brexit Najbardziej skutki Brexitu odczuje gospodarka Irlandii, wpływ na pozostałe rynki UE będzie mniej odczuwalny.

Dalszy wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw w Zjednoczonym Królestwie

Umiarkowany wpływ Brexitu na UE

- Aktualnie skutki Brexitu dla polskich przedsiębiorców są trudne do oszacowania i będą zależały głównie od kształtu relacji i umów pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Przy założeniu powrotu do handlu na zasadach WTO, sytuacja polskich eksporterów będzie zależała od przewagi konkurencyjnej nad dostawcami podobnych towarów czy usług spoza UE. Towary, których nie da się zastąpić importem z innych destynacji nadal będą miały wzięcie na rynku UK pomimo wzrostu kosztów. Z rozmów z polskimi przedsiębiorcami wynika, że nie są nadmiernie zaniepokojeni rozwojem wydarzeń – mówi Aleksandra Gliszczyńska, dyrektor departamentu oceny ryzyka w Atradius.

Od 1 lutego bieżącego roku Wielka Brytania oficjalnie nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że żyjemy obecnie w kompletnie innej rzeczywistości - do 31 grudnia trwać będzie bowiem okres przejściowy, w czasie którego europejskie gospodarki nie powinny odczuwać w zasadzie żadnych przykrych konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z szeregów UE. Równocześnie koniecznością staje się rozpoczęcie negocjacji nowych umów, spośród których najbardziej istotne dotyczyć będą tego, jak w przyszłości kształtować się będą stosunki handlowe pomiędzy Wielką Brytanią a jej partnerami z Unii Europejskiej. Jak jednak zaznacza Atradius, 11 miesięcy to tak krótki czas, że duża część porozumień będzie z pewnością niedopracowana, co oznaczać będzie, że w następnym roku konieczne będą korekty.Ponadto, jeśli obie strony nie wynegocjują nowych warunków do końca okresu przejściowego, istnieje ryzyko, że powrócą do zasad WTO. Eksperci przewidują, że w 2020 r. wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii spowolni do zaledwie 1 procenta, co i tak zostanie w pewnym stopniu złagodzone przez wsparcie fiskalne i monetarne ze źródeł centralnych. Wiele firm, już znacznie osłabionych przez niestabilne warunki od czasu referendum w 2016 r., jest nadal zagrożonych niewypłacalnością.Jak pisze Atradius, można się spodziewać, że liczba przypadków niewypłacalności w Zjednoczonym Królestwie będzie nadal rosnąć, osiągając w 2020 r. poziom 7 proc. lub wyższy. Wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw jest przewidywany w całej Europie, choć w bardziej umiarkowanym tempie. Rynek detaliczny nadal boryka się z większą liczbą niewypłacalności ze względu na mniejsze zaufanie konsumentów i zmieniającą się dynamikę tego sektora. Detaliści, w dużym stopniu uzależnieni od możliwości sezonowych, często oczekują, że grudniowa sprzedaż przyczyni się do poprawy wyników. Jednakże, jak podał urząd branżowy British Retail Consortium całkowita sprzedaż detaliczna spadła zarówno w listopadzie i jak i w grudniu. Dla sektorów brytyjskich zależnych od importu, w szczególności rolno-spożywczego, Brexit pozostaje czynnikiem zagrażającym wyższymi kosztami importu i logistyki, z którymi trudno będzie sobie poradzić. Sektor budowlany już teraz boryka się z problemem słabych inwestycji. Groźba utraty wykwalifikowanej siły roboczej w postaci obywateli UE pracujących w Wielkiej Brytanii może jeszcze bardziej zwiększyć ryzyko niewypłacalności.Jak jednak uspokaja Atradius, wpływ na bankructwa w pozostałej części Europy będzie umiarkowany, bardziej narażone na ryzyko będą kraje mające najbliższe powiązania handlowe z Wielką Brytanią, zwłaszcza Irlandia. Oczekuje się, że skutki dla innych ważnych partnerów handlowych, takich jak Belgia, Niderlandy i Dania, a także dla pozostałej części Europy, będą widoczne, ale bardziej ograniczone.Wielka Brytania jest trzecim, największym odbiorcą polskiego eksportu, dlatego ostateczny wpływ Brexitu na rodzime firmy prowadzące sprzedaż na rynek Zjednoczonego Królestwa, będzie zależał od szeregu czynników.W komunikacie opublikowanym przez Atradius czytamy również, że jednym z kluczy do wyjścia poszczególnych przedsiębiorstw z zagrożeń stworzonych przez Brexit, ma być solidna strategia zarządzania ryzykiem, która łączy w sobie dostęp do wiarygodnych informacji biznesowych w celu umożliwienia świadomego podejmowania decyzji oraz zdolność do ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem handlowym.