Brexit: Polska wśród państw UE, które dotknie najsilniej

Jak wynika z danych zawartych w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wynikający z brexitu z umową spadek eksportu obniży nasze PKB o 0,14 proc. (ok. 3 mld zł), a liczba miejsc pracy spadnie o 0,13 proc. (20 tys.). W przypadku twardego brexitu może to być odpowiednio 0,24 proc. (ok. 5 mld zł) i 0,23 proc. (35 tys.). Zmianie ulegnie również sytuacja pracujących na Wyspach Polaków, a przywrócenie unii celnej może zaowocować potężnymi niedoborami leków. Konsekwencje odczuje również budżet UE, który w nowej rzeczywistości straci dużego płatnika.

Niezależnie od wariantu Polska znajdzie się w gronie państw UE najsilniej dotkniętych brexitem – komentuje Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii PIE. Brexit ma szczególne znaczenie dla polskiego sektora rolno-spożywczego, gdzie niższe obroty handlowe spowodowane brexitem z umową mogą obniżyć wartość dodaną o około 0,3 mld zł oraz skutkować spadkiem liczby miejsc pracy o prawie 5 tys. Liczby te wyniosą odpowiednio 0,5 mld zł i ponad 8 tys. miejsc pracy w scenariuszu brexitu bez umowy.

Sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii

Spadek PKB i liczby pracujących w UE W przypadku brexitu z umową szacowany spadek obrotów handlowych z Wielką Brytanią ma obniżyć PKB państw członkowskich średnio o 0,15 proc.

Część osób może mieć problem z dostarczeniem dokumentów niezbędnych do uzyskania takiego statusu, ponieważ pracują w szarej strefie. Inni z kolei mogą nie planować dalszego pobytu na Wyspach - tłumaczy Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.

Leki utkną na przejściach granicznych?

Na niedobory narażone są również kraje europejskie – mówi Adam Czerwiński, analityk zespołu strategii PIE. Dodając do powyższych założeń wartość importu leków ze Zjednoczonego Królestwa do pozostałych krajów UE równą 10,9 mld GBP, oszacować można, że opcja „no-deal” grozi Europie niedoborami leków na poziomie 1,1-1,6 mld funtów w półrocznej perspektywie.

Wyliczenia londyńskiego National Institute of Economic and Social Research wskazują, że brexit z umową obniży import Wielkiej Brytanii o 11 proc., a opuszczenie szeregów UE bez umowy powiększy ten spadek do nawet 19 proc. Analitycy PIE szacują z kolei, że w scenariuszu z umową spadek obrotów handlowych z Wielką Brytanią bezpośrednio obniży PKB państw członkowskich przeciętnie o 0,15 proc., a zatrudnienie o 0,12 proc. W przypadku twardego brexitu spadki te osiągną odpowiednio 0,26 proc. i 0,21 proc.Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje natomiast, że brexit bez umowy zaowocuje 4-procentowym wzrostem brytyjskich taryf importowych w handlu z Unią i dodatkowym wzrostem barier pozataryfowych (w sumie o 24 proc. w przeliczeniu na ekwiwalent taryfowy), a także utratę przez Wielką Brytanię dostępu do większości istniejących porozumień o preferencyjnym handlu między UE a krajami trzecimi. Z kolei według prognoz OECD z września całkowite rozmiary brytyjskiego eksportu obniżą się o 8 proc., a całkowite rozmiary unijnego eksportu zmniejszą się o 1,5 proc. PKB Wielkiej Brytanii obniży się w 2020 roku o 2 proc., a w 2021 roku negatywne odchylenie od scenariusza bazowego pogłębi się do niemal 2,5 proc. PKB.Obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy chcą legalnie przebywać na Wyspach po 2021 r., powinni złożyć wniosek o otrzymanie statusu rezydenta. Oprócz legalnej pracy, zapewni im to m.in. dostęp do bezpłatnej służby zdrowia czy możliwość wynajęcia mieszkania. Do końca września 2019 r. obywatele UE złożyli prawie 1,8 mln wniosków. Aż 1/5 wszystkich wniosków stanowiły te z Polski, 16 proc. to wnioski mieszkańców Rumunii, a 11 proc. – Włoch. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę Polaków mieszkających na Wyspach, wniosek złożyło jedynie 38 proc.Według badań NBP z końca 2018 r. prawie 10 proc. Polaków bało się, że ich sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć i w związku z tym było zdecydowanych na wyjazd z Wielkiej Brytanii.Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo natychmiastowego przywrócenia unii celnej w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, a także przyjmując, że w 2018 roku Wielka Brytania importowała z krajów UE leki o łącznej wartości 17,7 mld GBP, można oszacować, że twardy Brexit spowodowałby w Wielkiej Brytanii przez pierwsze pół roku niedobór leków o łącznej wartości 1,8-2,7 mld funtów.Problem dotyczy również Polski, która w 2018 roku importowała z Wielkiej Brytanii leki o wartości 275 mln funtów i w wypadku twardego brexitu byłaby narażona na niedobory o wartości 28-41 mln GBP (135-205 mln PLN).Brexit będzie miał także wpływ na politykę spójności oraz programy unijne finansowane ze wspólnej kasy, europejski system handlu emisjami CO2, a także przepływ danych osobowych Europejczyków pomiędzy firmami a ich brytyjskimi partnerami.