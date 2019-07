Szara strefa coraz mniejsza?

Szara strefa w naszym kraju sukcesywnie się kurczy. Nie oznacza to niestety, że problem przestaje istnieć. W minionym roku jej wielkość szacowano na 280 mld PLN, ale dobrą wiadomością jest niewątpliwie fakt, że na przestrzeni 3 lat jej udział zmniejszył się z 16,7 proc. do 14,1 proc. PKB. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego policzyli, jakie wpływy zagwarantowałoby sektorowi finansów publicznych zredukowanie szarej strefy o 1,0 i 1,5 pkt. proc.



Według szacunków przedstawionych w raporcie przychody sektora finansów publicznych z powodu aktywności firm poza oficjalnym obiegiem gospodarczym oraz pracy „na czarno” mogły stracić w 2018 r. ponad 280 mld zł. Według wyliczeń United Nations Global Compact szara strefa w Polsce maleje. Jeszcze w 2010 r. prawie 21 proc. PKB Polski było generowane w obrocie nieoficjalnym, dzisiaj ten odsetek spadł do 14,1 proc. i co kluczowe będzie spadać dalej, a każdy jego spadek oznacza więcej środków na usługi publiczne – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.



Redukcja szarej strefy a dochody sektora finansów publicznych



Każdy etap obliczeń przeprowadzono na podstawie trzech scenariuszy. Optymistyczny pokazuje maksymalny (100 proc.) potencjał dodatkowych wpływów do sektora finansów publicznych, lecz jest najmniej prawdopodobny: nie wszystkie przedsiębiorstwa po wyjściu z szarej strefy mogłyby funkcjonować tak samo, nie mamy też co oczekiwać, że wszyscy zatrudnieni „na czarno” podejmą nagle w pełni legalną pracę. Dlatego wprowadzono też dwa wskaźniki korygujące na poziomie 0,75 i 0,5, którym odpowiada scenariusz umiarkowany (75 proc.) oraz pesymistyczny (50 proc.) - tłumaczy Łukasz Czernicki, kierownik zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Roczna redukcja o 1 pkt. proc Przy założeniu, że szarą strefę udałoby się zredukować rocznie o 1 pkt. proc. dodatkowe wpływy do sektora finansów publicznych mogłyby wynieść od 63,9 mld PLN do 127,8 mld PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Redukcja szarej strefy a dochody sektora finansów publicznych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Roczna redukcja o 1,5 pkt. proc. Przy redukcji o 1,5 pkt. proc. rocznie dodatkowe wpływy do sektora finansów publicznych mogłyby wynieść od 87,4 mld PLN do 174,7 mld PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wprawdzie szara strefa całkiem pokaźnej rzeszy społeczeństwa kojarzy się przede wszystkim z nielegalną działalnością, to jednak handel narkotykami czy sutenerstwo stanowią zaledwie niewielką jej część. Co zatem się na nią składa? Przede wszystkim praca „na czarno” oraz sprzedaż bez faktury. Jej ograniczanie jest koniecznością, jeżeli nie chcemy, aby każdego roku uszczuplone wpływy podatkowe utrudniały finansowaniw dóbr publicznych.Eksperci PIE postanowili przyjrzeć się, jak redukcja szarej strefy wpłynęłaby na poziom dochodów sektora finansów publicznych.Przy założeniu, że szarą strefę udałoby się zredukować rocznie o 1 pkt. proc. (w relacji do PKB), dodatkowe wpływy do sektora finansów publicznych w latach 2018-2023 mogłyby wynieść od 63,9 mld PLN do 127,8 mld PLN.Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego dokonali analizy wpływu redukcji szarej strefy na wielkość dochodów sektora finansów publicznych.Przy założeniu, że szarą strefę udałoby się zredukować rocznie o 1 pkt. proc. (w relacji do PKB), dodatkowe wpływy do sektora finansów publicznych w latach 2018-2023 mogłyby wynieść od 63,9 mld PLN do 127,8 mld PLN.