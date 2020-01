Sieci handlowe: najsilniejsze marki 2019 r. to Rossmann, Lidl oraz Empik

Rossmann, Lidl oraz Empik. Agencja Inquiry zaprezentowała marki, które cieszą się wśród Polaków szczególną sympatią. Z publikacji dowiadujemy się również, które z sieci handlowych są najchętniej odwiedzane przez klientów, a o których mówi się najwięcej.

Rossmann (YouGov BrandIndex - 47,3) Lidl - 45,0 Empik - 31,8 IKEA - 30,7 Biedronka - 30,5 CCC - 28,3 Decathlon - 26,6 Castorama - 26,2 RTV Euro AGD - 26,0 Kaufland - 25,1

Sklepy spożywcze

Biedronka Lidl Rossmann Żabka Tesco

Moda

Pepco CCC H&M Deichmann Reserved

Sklepy specjalistyczne

Empik Castorama IKEA Leroy Merlin RTV Euro AGD

Kliknij, aby powiekszyć fot. tashatuvango - Fotolia.com Jakie sieci handlowe cieszą się popularnością? Na podium znajdują się Rossmann, Lidl oraz Empik, choć IKEA i Biedronka nie są daleko w tyle.

Top 10 marek detalicznych w Polsce wg Word-of-Mouth w 2019 r. (dane skumulowane)

Biedronka - 44,3 Lidl - 40,3 Rossmann - 34,1 CCC - 30,1 Pepco - 27,2 IKEA - 25,0 H&M - 23,3 Kaufland - 22,1 Deichmann - 20,8 Empik - 20,7

„Na silną markę trzeba pracować latami. Najlepsze marki detaliczne angażują klientów, oferując im nie tylko produkty, ale także atrakcyjne ceny, dobre doświadczenia zakupowe, ciekawą komunikację i możliwość zapoznania się z nowinkami na rynku. Silne marki to takie, które dobrze rozumieją swoich klientów, a nawet wyprzedzają ich oczekiwania” - mówi Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry sp. z o.o.

Prezentowane zestawienie bazuje na danych YouGov BrandIndex, a więc wskaźnika informującego o sile wizerunku marki . W minionym roku największe osiągnięcia w tej kategorii należały do następujących sieci handlowych:Jeżeli natomiast przyjrzeć się częstotliwości odwiedzania sieci handlowych (według odsetka klientów), to w tym ujęciu wyniki prezentują się następująco:O znanych markach dużo się też mówi. W badaniu YouGov BrandIndex używamy wskaźnika Word-of-Mouth opartego o pytanie „O których markach rozmawiałaś/eś z przyjaciółmi lub rodziną w ciągu ostatnich dwóch tygodni (osobiście, online lub w mediach społecznościowych)?” Word-of-Mouth to często dodatkowa reklama.Jak więc wynika z powyższego, w dyskusjach konsumentów najczęściej pojawia się Biedronka, Lidl i Rossmann (tam najczęściej robimy zakupy), na wysokim miejscu jest też CCC. Piąte miejsce należy natomiast do Pepco, mimo że ta marka nie znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu BrandIndex.