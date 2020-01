Trener personalny i dietetyk rozchwytywani na początku roku

Styczeń to okres, w którym ani trener personalny, ani dietetyk, nie powinni narzekać na brak pracy. Ma to związek z postanowieniami noworocznymi Polaków, którzy tradycyjnie już na początku roku obiecują sobie zmianę nawyków w zakresie żywienia oraz aktywności fizycznej. Serwis Oferteo.pl przyjrzał się, kto i po co zgłasza się do specjalistów w zakresie treningu i żywienia.

W jakim wieku Polacy zgłaszają się do specjalisty? Znakomitą większość klientów trenerów personalnych stanowią osoby pomiędzy 20 a 40 rokiem życia.

Jak czytamy w komunikacie z badania, styczeń jest miesiącem, w którym karnety na siłownię sprzedają się zdecydowanie najlepiej. W tym okresie ogrom pracy mają również dietetycy i trenerzy personalni - dane z minionego roku wskazują, że w styczniu przyjmują oni nawet 11% wszystkich zleceń otrzymywanych na przestrzeni całego roku. Wraz z upływem czasu motywacja do zmian słabnie – w czerwcu do specjalistów zgłasza się już o połowę mniej klientów.Cele, które przyświecają nam przy podjęciu współpracy z ekspertami od żywienia i treningu, sprowadzają się przede wszystkim do utraty wagi. Wskazuje na nie 71% osób odwiedzających dietetyka i 63% tych, którzy zgłaszają się do trenera personalnego.Żywieniowcy, poza chcącymi się odchudzić, często zajmowali się także osobami, które musiały zmienić dietę ze względu na chorobę (17% zapytań), a w przypadku 5% klientów chodziło o przygotowanie zdrowego jadłospisu. Z kolei wśród zleceń, jakie otrzymywali trenerzy, na drugim miejscu znalazła się poprawa kondycji fizycznej wskazana przez 18% klientów, a dalej zwiększenie masy mięśniowej (13%).Z badania wynika również, że spośród osób, które w ubiegłym roku korzystały z pomocy dietetyka, 65% deklarowało, że spożywa średnio od 3 do 4 posiłków dziennie. Jest to cyfra zbliżona do tej zalecanej przez specjalistów. Gorzej sytuacja wyglądała w przypadku wody, której poszukujący dietetycznych porad pili średnio 3–4 (30%), a często jedynie 1–2 (28%) szklanki na dobę.34% klientów trenerów personalnych stanowiły osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z ćwiczeniami na siłowni i to właśnie pod nadzorem profesjonalisty chciały stawiać swoje pierwsze kroki. Co ciekawe, aż 35% ankietowanych deklarowało, że nie bez znaczenia jest dla nich płeć trenera personalnego. 19% wolałoby ćwiczyć z mężczyzną, a 16% stawiało na kobietę.Dane zgromadzone przez Oferteo.pl pokazują, że wiek odgrywa znaczącą rolę przy wyborze sposobu odchudzania się. Młodzi ludzie (między 20 a 30 rokiem życia) dwa razy częściej wybierają trening pod nadzorem profesjonalisty niż dietę rozpisaną przez żywieniowca. Preferencje osób między 31 a 40 rokiem życia wyglądają podobnie, natomiast ci, którzy przekroczyli już 41 rok życia, znacznie częściej decydują się na dietę niż na pomoc trenera personalnego. Drugą opcję po skończeniu 50 lat wybierają już bardzo nieliczni (4%). W przypadku dzieci i nastolatków nieco częściej stawia się na redukcję wagi przy pomocy diety niż treningu.