Oferty pracy 2019: kto szukał pracowników?

Eksperci Pracuj.pl podsumowali oferty pracy opublikowane w minionym roku na ich portalu. Ukazało się 556 548 ogłoszeń, najwięcej w styczniu, marcu i maju. Pracodawcy najczęściej poszukiwali handlowców.

Kogo szukali pracodawcy w 2019 roku?

Które branże rekrutowały najczęściej?

Jakich specjalistów szukano najczęściej w 2019 roku? Blisko co trzecie ogłoszenie publikowane na Pracuj.pl w 2019 roku dotyczyło specjalistów z zakresu handlu i sprzedaży.

Gdzie rekrutowano najwięcej osób?

Komentarz – Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl

Na rynku pracy wyraźnie widzimy kolejne oznaki stabilizacji, podsumowującej dekadę intensywnego wzrostu całej branży rekrutacyjnej i świata zarządzania kadrami. Dotyczy to zarówno ogólnych planów działów HR czy rekruterów, jak i samego rynku rekrutacji online.



Należy jednocześnie podkreślić, że jest to stabilizacja na bardzo wysokim poziomie. Utrzymuje się duże zainteresowanie kandydatami i aktywność rekrutacyjna firm. Ponadto na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań technologicznych wspierających cyfrową rekrutację.



Podsumowanie 2019 roku w rekrutacji online to okazja do przyjrzenia się całej minionej dekadzie. To był czas bardzo intensywnego wzrostu zarówno rynku pracy, jak i całego świata zarządzania kadrami. Ostatnie lata przyniosły m.in. bezprecedensowy rozwój technologii wspierających HR, spadek bezrobocia, wzrost liczby wysoko specjalistycznych stanowisk w Polsce czy poprawę ogólnej sytuacji kandydatów i pracowników. W obliczu zapowiadanego lekkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego czy mniej odważnych planów rekrutacyjnych sporej części pracodawców nie zapominajmy, że wciąż mamy do czynienia z bardzo żywym, intensywnym rynkiem pracy.

W 2019 roku na Pracuj.pl ukazało się 556 548 ogłoszeń o pracę. Najwięcej ofert opublikowano w styczniu (56 205 ogłoszeń), marcu (49 897), w maju (51 728) i październiku (49 147).W minionych 12 miesiącach firmy najczęściej poszukiwały handlowców, specjalistów ds. obsługi klienta, ekspertów IT i finansistów. 30% ogłoszeń dotyczyło specjalistów z zakresu handlu i sprzedaży, choć to i tak mniej niż w minionych latach. W 2018 roku do handlowców i sprzedawców skierowano 31% ogłoszeń, w 2017 – 35%, a w 2016 – 37%.21% ofert pracy dotyczyło specjalistów ds. obsługi klienta, a 15% ekspertów IT. Ilość tych ofert utrzymuje się na stabilnym poziomie od trzech lat.13% ofert było skierowanych do finansistów, a 11% do inżynierów.Coraz więcej ofert dotyczy pracowników fizycznych. Do tej grupy (w ramach wszystkich specjalizacji) skierowano łącznie 13% ogłoszeń na Pracuj.pl w 2019 roku. Dla porównania, w 2018 roku było to 12%, a w 2017 – 8% wszystkich ofert.Najaktywniej pracowników poszukiwała branża Bankowość i finanse, której oferty stanowiły 11% ogłoszeń na Pracuj.pl. W czołówce zestawienia znaleźli się także pracodawcy z branży handlu i sprzedaży B2C (10%) oraz produkcji FMCG (9%). Kolejne miejsca należały do firm zajmujących się handlem i sprzedażą B2B (8%) oraz IT (7%).Liderem rekrutacji jest województwo mazowieckie, pochodziło stamtąd co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl w 2019 roku. W 2018 roku pochodziło z niego 24% ogłoszeń, w 2017 – 23%, a w 2016 – 22%.Kolejne trzy miejsca zajęły województwa: dolnośląskie (10%), małopolskie oraz śląskie (po 9%). Do najczęściej rekrutujących zaliczali się także pracodawcy ulokowani w województwach wielkopolskim (8%), pomorskim (7%) oraz łódzkim (6%).Co interesujące, inaczej przedstawia się czołówka zestawienia województw pod kątem liczby ofert na tysiąc mieszkańców. Trzecie jest w nim Pomorskie (16 ofert) – na liście ogólnej liczby ogłoszeń sklasyfikowane dopiero jako szóste. Z kolei odwrotnie jest w przypadku województwa śląskiego. Pod względem udziału w całej puli ofert na Pracuj.pl zajmuje ono czwarte miejsce, ale w zestawieniu liczby ogłoszeń na 1000 mieszkańców jest dopiero dziesiąte.