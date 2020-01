Fuzje i przejęcia w Polsce w IV kw. 2019 r. Głównie TMT

W ostatnim kwartale minionego roku fuzje i przejęcia w Polsce ponownie hamowały. Finalizacji doczekało się 49 transakcji, a więc o 13 mniej aniżeli w tym samym kwartale 2018. Największym z nich okazało się przejęcie ponad 1/5 udziałów Asseco przez Cyfrowy Polsat - czytamy w komunikacie z najnowszego raportu M&A Index Poland autorstwa FORDATA oraz Navigator Capital.

„Dominacja sektora TMT w czwartym kwartale 2019 roku nie jest zaskoczeniem. W tym roku żadna inna branża nie konsolidowała się równie dynamicznie, a jej udział po stronie podmiotów przejmowanych w żadnym kwartale nie spadł poniżej 20%. Firmy IT/Media/Telcom w skali roku także

kupowały najwięcej” – powiedziała Alicja Kukla-Kowalska, Senior Key Account Manager w FORDATA.

„Struktura sektorowa uczestników rynku fuzji i przejęć w Polsce w czwartym kwartale 2019 jest kontynuacją trendów, które mogliśmy zaobserwować na przestrzeni całego roku. Warto jednak zwrócić uwagę na wysoką aktywność funduszy private equity, odpowiadających za ok. 15% transakcji po stronie kupującej. Portfolio funduszy poszerzyły między innymi spółka Clovin, producent proszków do prania i środków czystości, która została spółką portfelową funduszu Avallon czy Maced – producent karmy dla zwierząt współpracujący obecnie z funduszem Resource Partners” – komentuje Karol Szykowny, dyrektor w Navigator Capital Group.

„Aktywności inwestycyjnej w sektorze PE/VC sprzyjają takie czynniki jak kontynuacja wzrostu gospodarczego w regionie CEE, optymizm co do dalszego rozwoju rynku lokalnego oraz duża liczba przedsiębiorstw, których właściciele zmagają się z problemem sukcesji” – dodaje Karol Szykowny.

WYBRANE TRANSAKCJE W IV KW. 2019 R.

(1 października)

Go Sport Polska, sieć sklepów sportowych, część francuskiej Go Sport Group została przejęta przez Sportmaster, grupę zarządzającą sklepami sportowymi w krajach Europy Wschodniej oraz w Chinach. Przejęcie polskich oddziałów Go Sport jest elementem strategii Sportmaster, zakładającej ekspansję na nowych rynkach. Go Sport Polska zatrudnia ok. 575 pracowników, generując przy tym 250 mln zł przychodu.



(28 listopada)

Niemiecka spółka TAG Immobilien przejęła 100 proc. udziałów w Vantage Development, wrocławskim deweloperze mieszkaniowym notowanym na GPW. Cena za jedną akcję wyniosła 11,50 zł, a łączna suma transakcji to ok. 562 mln zł. Vantage Development posiada 12-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości i inwestycje takie jak wrocławskie osiedle Centauris czy warszawskie Living Point Mokotów. Grupa TAG koncentruje swoją działalność na niemieckim sektorze nieruchomości mieszkalnych, głównie w zakresie długoterminowego najmu mieszkań.



(23 grudnia)

Ponad 56% akcji Frisco, supermarketu spożywczego online zapewniającego dostawy do domu zostało przejęte przez grupę Eurocash – jednego z największych polskich graczy na rynku detalicznej i hurtowej sprzedaży produktów FMCG. Eurocash nabył pakietod funduszu MCI Capital, który zainwestował we Frisco w 2014 roku. Eurocash był jednym z inwestorów strategicznych Frisco, a realizacja transakcji sprawi, że stanie się on jedynym akcjonariuszem spółki. Według prognoz, przychody Frisco w 2019 wyniosą ok. 120 mln zł.

W minionym kwartale aż 25 transakcji miało zagranicznych kupujących. Procentowo to dwukrotnie więcej w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku (16/62). Udział ten był również wyższy o 11% w stosunku do trzeciego kwartału 2019. Największym powodzeniem cieszyły się polskie firmy z sektora energetyki i usług IT” – dodaje Alicja Kukla Kowalska.

Jak czytamy, przejęte Asseco wygenerowało w ostatnim roku ok. 9,3 mld zł przychodu, osiągając tym samym wynik EBITDA na poziomie 1,3 mld PLN. Analogiczne wyniki Grupy Polsat to blisko 11 mld PLN oraz 3,8 mld PLN. Pomimo przejęcia, spółki mają pozostać niezależne, a ich połączony potencjał ma zaowocować poszerzeniem oferty usług telekomunikacyjnych i informatycznych.Z doniesień raportu wynika, że w badanym okresie fuzje i przejęcia zdominowane zostały przez branżę Media/IT/Telekom (24%). Taki obrót spraw nie dziwi jednak ekspertów.Na kolejnych pozycjach branżowego rankingu pojawiły się przemysł (14%) oraz FMCG (10%).Najliczniejszą grupą występującą w roli sprzedających pozostają inwestorzy prywatni, pomimo odnotowanej wzmożonej aktywność funduszy PE w Polsce.Wzmożona aktywność funduszy oraz trend konsolidacji wielu branż mogą by źródłem optymizmu względem dalszego rozwoju rynku M&A w 2020 roku. W IV kwartale 2019 roku obserwowaliśmy także wyjścia funduszy PE z inwestycji, wśród których można wymienić sprzedaż spółek Ekobet i Tomma Diagnostyka Obrazowa przez Tar Heel Capital, Meyra Group przez Avallon i Frisco przez MCI Capital.