Podróże 2020: 10 kluczowych trendów

Zachowania i potrzeby konsumentów ewoluują niemal nieustannie. Wygrywają ci, którzy są w stanie je dostrzec i zareagować na nie w odpowiednim czasie. Branża turystyczna nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Co zaproponować podróżnikom, aby trafić w ich oczekiwania? Odpowiedzi na to pytanie można poszukiwać w przygotowanym przez Travelist zestawieniu najświeższych trendów podróżniczych. Podróże 2020 to m.in. ekoturystyka, dbałość o środowisko i wyjątkowe doświadczenia.

1. Wstyd przed lataniem

2. Podróże w stylu eko - wegańskie i ekologiczne hotele

3. Doświadczanie, nie zwiedzanie!

4. Bliżej natury

Podróże bez pośpiechu W nadchodzących miesiącach nadejdzie moda na slow podróże

5. Spartańskie wakacje - detoks od cyfrowego świata

6. Mikro wczasy

7. Podróże w stylu slow

8. Z pupilem na wakacje

9. Off season travel, czyli podróżowanie poza szczytowymi momentami sezonu

10. Podróże w poszukiwaniu oazy spokoju