Zakupy z ochroną środowiska w tle. Tak czy nie?

Wprawdzie Polacy starają się dbać o ochronę środowiska i z chęcią sięgają po produkty z drugiej ręki, to jednocześnie jednak niemal 4 na 10 z nas przyznaje, że kupuje za dużo żywności i kosmetyków, a na zakupach kwestie proekologiczne liczą się dla niego tylko w nieznacznym stopniu. Niemal połowa przyznaje również, że nie korzysta z toreb wielorazowego użytku. To niektóre wnioski z opracowanego przez ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu raportu "Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego".

A co z torbami foliowymi?

Czy konsument ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kategorie produktów, które najczęściej Polacy kupują z drugiej ręki Samochody, książki i ubrania to kategorie produktów, które Polacy najchętniej kupują z drugiej ręki. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

- Z naszego badania wynika, że w Polakach budzi się świadomość ekologiczna i powoli dają temu wyraz w swoich zachowaniach zakupowych. Zdecydowanie pionierami w tym zakresie są mieszkańcy dużych miast, w szczególności wykształcone kobiety. Mimo optymistycznych deklaracji dotyczących naprawiania niektórych rzeczy, chęci ograniczenia konsumpcji czy korzystania z wypożyczalni, nadal w codziennych zachowaniach widoczny jest brak prostych przyzwyczajeń, takich jak np. ograniczenie liczby toreb foliowych czy korzystanie z toreb wielorazowego użytku. Z badania jasno też wynika, że cenowo produkty ekologiczne są poza zasięgiem wielu Polaków, gdyż przegrywają ceną z tradycyjnymi produktami. Mimo tego, wyraźnie widać, że idą zmiany, a starannie i sukcesywnie prowadzona kampania informacyjna przynosi rezultaty – komentuje Filip Owczarek, autor raportu.

- Rosnąca popularność koncepcji gospodarki współdzielenia jest obecna w życiu mieszkańców Polski. W ten sposób przeciwdziałamy marnotrawstwu, a w konsekwencji zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Korzystamy z wypożyczalni czy internetowych platform sharingowych. Chętnie oddajemy za darmo niepotrzebne przedmioty, a co piąty respondent przyznaje, że bierze pod uwagę opcję wymiany z innymi. Zauważalne proekologiczne postawy niekoniecznie idą w parze ze świadomością własnego oddziaływania na środowisko. Badanie dowodzi, że Polacy odpowiedzialność za recykling produktów przypisują głównie producentom – tak tę kwestię postrzega 70% ankietowanych. Tylko co trzeci z nas ma poczucie swojego wpływu na środowisko naturalne wynikającego z decyzji zakupowych. ¾ Polaków nigdy nie słyszało o śladzie węglowym produktu. Edukacja prośrodowiskowa wzmocni praktyki i nawyki już obecne w naszym życiu - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.



Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że z drugiej ręki najchętniej kupujemy samochody, książki oraz odzież. Na drugim biegunie plasują się dywany, sprzęt sportowy i sprzęt AGD , po które wolimy wybrać się do sklepu. Towary używane najczęściej kupujemy na aukcjach internetowych (67%) lub w sklepach z używanymi przedmiotami (39%). Więcej niż co drugi Polak deklaruje, że nieużywane już przedmioty oddaje za darmo.45% respondentów stara się naprawiać posiadane rzeczy zamiast kupować nowe. Co trzeci deklaruje korzystanie z usług wypożyczalni, podobny odsetek wymienianie się rzeczami, a co czwarty stara się ograniczać konsumpcję. Jednocześnie jednak całkiem pokaźne (38%) jest grono Polaków, którzy przyznają iż kupują zbyt dużo. 38% Polaków przyznaje, że kupuje więcej niż naprawdę potrzebuje. Powody? Przede wszystkim uleganie promocjom (52%) i złym nawykom (39%).Przy wyborze produktów codziennego użytku, takich jak żywność czy kosmetyki, Polacy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na cenę i skład produktu , następnie na jego wpływ na zdrowie, naturalność, opinię o marce oraz praktyczność opakowania. Kwestie związane z ekologią, w tym dotyczące wpływu produktu czy jego opakowania na środowisko naturalne, są dużo mniej istotne i wskazywane przez zaledwie kilka procent osób.Dla co trzeciego Polaka cena produktu jest barierą uniemożliwiającą zrównoważone środowiskowo zachowania konsumpcyjne. Początkowa chęć zakupu produktu opatrzonego ekologicznym certyfikatem drastycznie spada wraz ze wzrostem jego ceny.Ponad jedna czwarta Polaków (29%) przyznaje, że używa zbyt wielu toreb foliowych. Tylko nieco ponad połowa (53%) twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zabrała torbę wielorazowego użytku na zakupy, zaś co trzecia osoba deklaruje, że odmówiła wzięcia w sklepie niepotrzebnej torebki foliowej.31% respondentów ma poczucie, że ich decyzje zakupowe mają wpływ na ochronę środowiska naturalnego. 37% respondentów przyznaje, że wierzy, że zmiana ich codziennych zachowań i nawyków mogłaby się pozytywnie przyczynić do ochrony środowiska. W tej grupie przeważają kobiety i osoby z wyższym wykształceniem.