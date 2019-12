Wypadek przy pracy: ile kosztuje powrót do sprawności?

Wypadek przy pracy nie należy do rzadkości. Szacuje się, że co godzinę urazu w pracy doznaje aż 34 polskich pracowników. Koszty, które ponoszą w związku z tym pracodawcy, są niemałe - średni okres zwolnienia następującego po nieszczęśliwym w skutkach zdarzeniu to 33 dni, a zastępstwo pracownika to wydatek przewyższający 4,3 tys. zł. Te koszty i czas zredukować można przy pomocy odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

– Każdy wypadek przy pracy wiąże się z późniejszą absencją chorobową wynikającą z rekonwalescencji po urazie. Zarówno poszkodowanym pracownikom, jak i pracodawcom zależy, żeby powrót do zdrowia trwał jak najkrócej i zakończył się odzyskaniem pełnej sprawności. Na niektóre świadczenia, jak na przykład na rehabilitację, trzeba niestety czekać w ramach NFZ miesiącami. Dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na opłacenie pracownikom prywatnej opieki zdrowotnej – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. zexis - Fotolia.com Złamanie Złamanie nadgarstka to koszt rzędu 1560 zł.

Oto przykładowe urazy i szacunkowe koszty leczenia:



Zwichnięcie stawu kolanowego – 2260 zł

Podstawowe świadczenia:

konsultacje lekarskie (3) - 360 zł

badania diagnostyczne (RTG, USG, rezonans magnetyczny) - 900 zł

rehabilitacja (20 sesji) - 1000 zł

Złamanie nadgarstka – 1560 zł

Podstawowe świadczenia:

konsultacje lekarskie (3) - 360 zł

badania diagnostyczne (RTG, USG) - 200 zł

rehabilitacja (20 sesji) - 1000 zł

Uraz głowy – 640 zł

Podstawowe świadczenia:

konsultacje lekarskie (2) - 240 zł

badania diagnostyczne – (tomografia komputerowa głowy) – 400 zł

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pozwala obniżyć koszty powrotu do zdrowia



– Towarzystwa ubezpieczeń stale obserwują zmieniające się potrzeby w kwestii ochrony zdrowia, zarówno pracodawców, jak i pracowników. Wychodząc im naprzeciw, proponują nowe rozwiązania, jak chociażby programy badań profilaktycznych w ramach medycyny pracy czy pakiety świadczeń rehabilitacyjnych i diagnostycznych przyspieszających powrót do zdrowia po urazach, które miały miejsce w trakcie pracy – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.



Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku wypadek przy pracy dotknął 52 866 osób polskich pracowników, co - jak już wspomniano we wstępie - oznacza, że co godzinę urazu doznają 3 osoby. W 43,9% przypadków były to obrażenia kończyn górnych, 35,3% stanowiły urazy kończyn dolnych, a a blisko co dziesiąty pracownik (9,6%) ucierpiał z powodu obrażeń głowy.Dane GUS wskazują również, że przeciętny czas zwolnienia chorobowego po wypadku przy pracy sięga 33 dni. Kalkulacje SALTUS Ubezpieczenia wskazują ponadto, że zatrudnienie pracownika na zastępstwo kosztuje pracodawcę minimum 4 370,66 PLN po stronie pracodawcy.Podobnie jak w przypadku złamania nadgarstka, szacunek kosztów dotyczy zwichnięcia niepowikłanego. W przypadku bardziej skomplikowanego urazu koszty samej rehabilitacji rosną co najmniej dwukrotnie.Powyższy koszt dotyczy świadczeń medycznych, z jakich musiałby skorzystać poszkodowany w przypadku złamania niepowikłanego. W przeciwnym wypadku łączny koszt (bez zabiegu operacyjnego) opieki medycznej może wzrosnąć do 4500 zł z powodu dłuższej rehabilitacji oraz większej liczby konsultacji i badań, które trzeba wykonać.Przedstawiona kalkulacja dotyczy pomocy ambulatoryjnej urazu lekkiego, bez powikłań i następstw. W przypadku poważniejszych urazów, powodujących zaburzenia neurologiczne, trzeba się liczyć z koniecznością odbycia rehabilitacji. Jej rodzaj i liczba sesji zależy od stopnia uszkodzenia mózgu. Należy pamiętać, że osoby po nawet niewielkich urazach głowy, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, mogą wymagać dodatkowej pomocy psychologicznej, aby pełni wrócić do sprawności.Powyższe wyliczenia pokazują, ile kosztowałby powrót do zdrowia pracownika, gdyby za każdą konsultację oraz świadczenie trzeba by było zapłacić pojedynczo. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik ma zapewniony stały dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, za pośrednictwem grupowego ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego. W takiej sytuacji koszt, jaki musi ponieść pracodawca, jest zdecydowanie niższy. Co więcej, część ponoszonych wydatków można rozliczyć w ramach medycyny pracy, co sprawia, że są korzystniej opodatkowane.Z ubezpieczeń zdrowotnych korzysta już ponad 2,8 mln Polaków. To 15% więcej niż rok temu. Większość z nich objętych jest ochroną w ramach polis grupowych zapewnianych przez pracodawców. Warto też zauważyć, że dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej jest niezmiennie najbardziej pożądanym benefitem pracowniczym