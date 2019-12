Polski nastolatek ze smartfona korzysta częściej niż jego rówieśnik z USA

Przeciętny polski nastolatek ze smartfona korzysta częściej niż jego rówieśnicy z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji i Brazylii - to główny wniosek ze zrealizowanego przez SW Research raportu "Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?"

-Urządzenia mobilne stopniowo przejmują rolę komputerów w przypadku słuchania muzyki (68 proc.), rozmów ze znajomymi (66 proc.), a także korzystania z portali społecznościowych (62 proc.). Ma to odzwierciedlenie w tym, co osoby w wieku 14-18 lat instalują na swoich urządzeniach.

- powiedział Piotr Zimolzak, Dyrektor ds. Badań i Analiz w SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii.

Polski nastolatek wyraźnie dystansuje kolegów innych krajów pod względem korzystania ze smartfona.

Do korzystania ze smartfona przyznaje się 7 na 10 nastolatków z Polski. Drugie miejsce w zestawieniu przypada w udziale młodzieży z Hiszpanii (59 proc.), a trzecie zajmują młodzi Turcy (51 proc.). Wynik dla Brazylii i Wielkiej Brytanii to 43%. Nastolatkowie nie ograniczają się oczywiście do telefonów - z chęcią używają również komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów czy konsol do gier.Na tle innych narodowości polski nastolatek wyróżnia się pod względem korzystania z komputera stacjonarnego. Jak wynika z badania, używa go 53% badanych, co jest najwyższym rezultatem pośród wszystkich analizowanych krajów. Resztę dystansujemy również pod względem korzystania z inteligentnych telewizorów (29 proc.). Z kolei w korzystaniu z laptopa młodego Polaka wyprzedza nastolatek z Wielkiej Brytanii (49 proc.) oraz Stanów Zjednoczonych (48 proc.).Raport dowodzi również coraz większej mobilności młodych użytkowników.Do czego służy smartfon? Polski nastolatek najczęściej instaluje na nim gry (60 proc. respondentów). Ponadto 45 proc. stawia na programy związane z muzyką, a 37 proc. korzysta z aplikacji społecznościowych. Najmniej uwagi młodzież poświęca aplikacjom z kategorii transport (7 proc.) i finanse (6 proc.).Pod względem najpopularniejszych aplikacji preferencje użytkowników są bardzo podobne we wszystkich sześciu badanych krajach. Zaskakujące jest jednak, jak niewielki odsetek nastolatków z Hiszpanii (7 proc.), USA (5 proc.) i Wielkiej Brytanii (3 proc.) korzysta z aplikacji społecznościowych. Częściej wskazywali oni na programy z gatunku rozrywka – taką odpowiedź wybrał średnio co trzeci respondent z tych krajów. W Polsce sporą popularnością cieszą się aplikacje dla miłośników filmów i seriali, w swoim telefonie posiada taką co piąty nastolatek.