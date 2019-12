Stres w pracy: mamy 2. miejsce w Europie

Mało optymistyczne wieści ma dla nas najnowsza odsłona raportu ADP „Workforce View in Europe 2019”. Okazuje się, że w kategorii "stres w pracy" Polacy należą do czołówki narodów, które z tym zjawiskiem zmagają się każdego dnia. Wskazuje na to 38 proc. polskich pracowników. Średnia europejska to 30 proc. Bardziej zestresowani od nas są tylko Niemcy (43 proc.), a zdecydowanie najlepiej wypadają Holendrzy (8 proc.).

– Powszechność stresu w pracy wynika z wielu czynników. Jednym z nich mogą być trudne kontakty z wymagającym pracodawcą lub klientem. Nie bez znaczenia jest także praca pod presją czasu lub z dużą odpowiedzialnością. Pracodawcy powinni natomiast rozpatrywać i analizować czynniki stresogenne wśród swoich podwładnych bardzo indywidualnie. Wiele zależy od wrażliwości emocjonalnej danej osoby. Niektórzy mają wyższy próg stresu i denerwują się w sytuacjach, które na innych ludzi w ogóle nie wpływają – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner z firmy ADP Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mariesacha - Fotolia.com Stres w pracy Ponad 25 proc. Polaków codziennie odczuwa stres w pracy.

Jak wynika z badania, przeszło 28 proc. Polaków stresuje się kilka razy w tygodniu, a co czwarty wskazuje, że zestresowany jest każdego dnia. Najgorzej jest w branży finansowej i medycznej - na codzienny stres w pracy narzeka aż 38 proc. zatrudnionych w nich pracowników. Te wyniki powinny być dla pracodawców alarmujące, ponieważ stres w pracy przekłada się nie tylko na kondycję psychiczną pracowników, ale nierzadko również w znacznym stopniu utrudnia im pracę.Najbardziej "wyluzowani" okazują się pracownicy IT, wśród których co 10. deklaruje, że w pracy nigdy nie jest zestresowany, a związany z pracą stres odczuwa jedynie 11 proc. Całkiem nieźle wypadają również osoby zatrudnione w turystyce i transporcie (13 proc. zestresowanych).Stres w pracy klasyfikowany jest jako jedna z barier uniemożliwiających efektywną pracę. Niemal 11 proc. zatrudnionych podaje go, jako barierę większej produktywności. Co ciekawe, najczęściej przyznają to młodzi pracownicy poniżej 24 roku życia (ponad 21 proc.), a najmniej – najstarsi 55+ (zaledwie 5 proc.). Z kolei jako najczęstsze źródło demotywacji w pracy pracownicy podają brak równowagi między życiem zawodowym i osobistym, z czego przewagę w tej grupie stanowią kobiety – 15 proc. z nich uważa, że odpowiedni balans między ich życiem prywatnym i pracą jest naruszony. Polki dużo częściej odczuwają też stres – do codziennego jego odczuwania przyznaje się aż 28 proc. ankietowanych, podczas gdy w przypadków mężczyzn odsetek ten jest o 7 p.p. niższy. Jak podkreśla Anna Barbachowska, taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność firmy.