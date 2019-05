Stres w pracy, ale też w domu. Polacy nie tylko bez ogródek przyznają, że są zestresowani, ale uważają się również za jeden z najbardziej zestresowanych narodów Europy. Skąd bierze się stres? Jak sobie z nim radzimy? Gdzie szukamy ukojenia dla zszarpanych nerwów? Odpowiedzi na te pytania przynosi zrealizowane przez Prezentmarzeń badanie „Polacy a stres w pracy i w życiu”.

Jak rozładowujemy stres?

W dzisiejszych czasach stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wieczny pośpiech, nadmiar obowiązków, niestety sprzyjają towarzyszącemu nam codziennie napięciu. Dlatego tak istotny jest właściwy relaks oraz naładowanie akumulatorów do kolejnych zadań. Przy wyborze rodzaju wypoczynku, który pomoże nam zredukować stres, warto zwrócić uwagę na swoje potrzeby, możliwości i pasje. Aktualnie mamy do wyboru wiele form uprawiania zarówno standardowych, jak i ekstremalnych sportów oraz innych kreatywnych aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Jakie negatywne skutki wywołuje u nas stres?

W codziennej gonitwie i skupieniu na osiąganiu wyznaczonych celów zapominamy o tym, że ciągły stres, którego nie będziemy redukować aktywnym wypoczynkiem lub relaksem, może prowadzić do odroczonych w czasie poważnych skutków, jak uzależnienia, dolegliwości zdrowotne czy nawet przewlekłe choroby. Kluczem w walce ze stresem jest umiejętność wypoczywania, jak pokazuje nasze ponad 10 - letnie doświadczenie w edukacji Polaków w zakresie aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. – dodaje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

37% respondentów badania deklaruje, że głównym powodem stresu jest praca, ale stresogennych sytuacji nie brakuje również w życiu codziennym (27%) czy rodzinnym (12%).41% badanych przyznaje, że sposobem na stres jest uprawianie sportu. Co trzeci wskazuje, że na odreagowanie stresu w pracy czy domu pozwalają mu takie aktywności jak: bieganie, jazda na rowerze , fitness czy pływanie. Co piąty z respondentów uważa, że sposobem są ćwiczenia relaksacyjne (np. joga, pilates), ale także taniec. Spośród 1149 przebadanych Polaków 14% jako antidotum wskazuje niestandardowe rozrywki, w tym np. lot w tunelu aerodynamicznym, wizytę na strzelnicy czy w parku trampolin. 11% ankietowanych uważa, że pomocne w rozładowywaniu emocji mogą być sporty ekstremalne.Co trzeci zapytany Polak uważa, że pomóc w redukcji stresu może przede wszystkim znalezienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dla 29% jest to aktywny wypoczynek i sport, a dla 21% wsparcie bliskich oraz posiadanie pasji – jak twierdzi 15% respondentów. Tylko 4% sugeruje, że w rozwiązaniu problemu niezbędna jest pomoc specjalisty, na przykład psychologa czy coacha.Z jednej strony narzekamy na poziom i ilość stresu w codziennym życiu, z drugiej strony jak przyznaje aż 45% respondentów badania „Polacy a stres w pracy i w życiu”, czasami odrobina stresu to dobry zastrzyk energii. Dla 17% stres to mobilizacja do działania, wynikająca z potrzeby doświadczania adrenaliny, a dla 14% demobilizacja. Spośród 1149 respondentów, 14% mówi wprost, że stres ich całkowicie paraliżuje.Jak zdradzili serwisowi Prezentmarzeń zapytani o zdanie Polacy, co trzeci z nich jest z powodu stresu rozdrażniony, a 27% ma problemy ze snem. Z kolei 15% narzeka na zmęczenie jako skutek nerwowych sytuacji, 11% odczuwa napięcie psychosomatyczne w postaci bólów brzucha lub głowy, 3% nawet choroby zębów, takie jak bruksizm. Do depresji jako efektu odczuwania długotrwałego stresu przyznaje się 7% Polaków, 4% jak twierdzi ma nerwowe tiki, a 2% nie ma ochoty na seks.Nie ma złotej recepty na całkowite uwolnienie się od stresu, ale aby go odreagować, musimy znaleźć czas na wypoczynek. To pozwala spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, zachować zdrowy dystans i złapać oddech od codziennego pośpiechu. Według 37% zapytanych przez serwis Polaków, 3 dni wystarczą, aby odciąć się od problemów i zrelaksować. Dla 29% respondentów niezbędny okres na rewitalizacje sił to dwutygodniowy urlop, a 17% tygodniowy okres jest wystarczający. Według 17% Polaków zbawienny wpływ na odstresowanie mają weekendy.