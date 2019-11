Ryzyko finansowe doskwiera polskim firmom najbardziej

Ceny towarów, należności handlowe/płatności kontrahentów oraz spowolnienie gospodarcze. Tak prezentuje się pierwsza trójka największych wyzwań, jakie rysują się dziś przed polskimi przedsiębiorstwami przepytanymi przez Aon na potrzeby raportu „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce”. Ranking wyraźnie dominuje ryzyko finansowe.

Najpoważniejsze rodzaje ryzyka – ranking wg polskich przedsiębiorstw

ceny towarów należności handlowe/płatności kontrahentów spowolnienie gospodarcze cashflow/ryzyko płynności tempo zmian czynników rynkowych i geopolitycznych wzrost konkurencji brak odpowiedniej kadry na rynku absencja zmienność kursów walutowych dostępność kapitału/ryzyko kredytowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergey Nivens - Fotolia.com Jakie są kluczowe ryzyka dla polskich przedsiębiorców? Ryzyka finansowe – podobnie jak w poprzednich latach – są najważniejsze dla przedsiębiorców w Polsce.

Coraz częściej pracodawcy proponują pracownikom bonusy za frekwencję w wysokości 3-8% dodatku do wynagrodzenia za niekorzystanie ze zwolnień. Tam, gdzie jest to możliwe, popularniejsze stają się rozwiązania typu home office.



Tempo zmian czynników geopolitycznych to ryzyko, które najbardziej zyskało na znaczeniu – w Polsce przesunęło się ono z trzydziestego pierwszego miejsca na pozycję piątą, w Europie zajęło pierwszą pozycję, a globalnie trzecią.

Istotną kwestią jest ryzyko cybernetyczne oraz różnica w pojmowaniu jego znaczenia w Polsce i na świecie. Przedsiębiorcy w naszym kraju uplasowali ataki cybernetyczne oraz naruszenia danych na 23 miejscu, natomiast globalnie ryzyko to utrzymuje swoją silną pozycję w pierwszej dziesiątce. Mogłoby się wydawać, że polskie firmy z biegiem lat zaczną w większym stopniu przykładać wagę do cyberzagrożeń, okazuje się jednak, że ich znaczenie traci na ważności, co być może jest oznaką braku świadomości lub przekonania, że przedsiębiorstwo jest dobrze przygotowane.

Zanieczyszczenie środowiska to ryzyko, które w Polsce plasuje się dużo dalej niż na świecie – na trzydziestej trzeciej pozycji (w porównaniu z dwudziestą drugą pozycją globalnie). Mimo głośnej dyskusji publicznej na tematy ekologiczne, przedsiębiorcy nie uważają tej kwestii za szczególnie istotną w kontekście ryzyka dla prowadzonego biznesu.

-Ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi, ograniczeniem dostępności zasobów naturalnych czy odpowiedzialnością społeczną są na bardzo dalekich miejscach w rankingu – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zagadnienia mające bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności przesłaniają te, których skutki są niejako odsunięte w czasie. Teraz jednak jest dobry moment na tę refleksję i pielęgnowanie istniejących zasobów – zauważa Dominika Kozakiewicz, Prezes Zarządu Aon Polska.

Ryzyko finansowe doskwiera polskim przedsiębiorcom najbardziej – zajmuje ono aż połowę pozycji zestawienia, które według polskich respondentów prezentuje się następująco:Jak podkreśla Aon, taki kształt rankingu znacznie różni się od jego wersji globalnej czy nawet europejskiej, a to, że polscy przedsiębiorcy najbardziej podkreślają ryzyko finansowe, to wyraźny dowód, że problemów nadal przysparzają nieterminowo spływające od kontrahentów płatności czy niepewność, z jaką – zwłaszcza w niektórych branżach – wiąże się obecnie pozyskiwanie finansowania bankowego. Obawy o ryzyko finansowe nie są jednak bezpodstawne. Jak bowiem komentuje Mariusz Pepłoński, Dyrektor ds. rozwoju biznesu w Departamencie Ryzyk Finansowych w Aon Polska:Trzy rodzaje ryzyka z rankingu TOP 10 przynależą do grupy obejmującej czynniki zewnętrzne: spowolnienie gospodarcze , tempo zmian czynników rynkowych i geopolitycznych oraz wzrost konkurencji. To drugie ryzyko po raz pierwszy pojawiło się wśród najwyższych pozycji zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przedsiębiorcy dostrzegli, że coraz trudniej jest przewidzieć rozwój wypadków w dzisiejszym świecie, a zarządzane przez nich organizacje coraz bardziej są narażone na wpływ czynników zewnętrznych – i to o wymiarach globalnych.Z kolei dwa rodzaje ryzyka z TOP10 rankingu Aon odnoszą się kapitału ludzkiego. Obydwa są stosunkowo nowe w zestawieniu. Ryzyko związane z brakiem odpowiedniej kadry na rynku znalazło się po raz pierwszy w TOP 10 dwa lata temu i w tym roku utrzymało swoją pozycję. Natomiast ryzyko absencji nagle z dwudziestej siódmej pozycji w poprzedniej edycji przesunęło się na miejsce ósme. To ciekawy przypadek, ponieważ jego pozycja w rankingu globalnym (32) oraz europejskim (27) wskazuje, że jest to nasz lokalny problem.Jak polskie firmy eliminują ryzyko absencji? Mówi o tym Łukasz Konotopski, Smart Benfit Manager w Aon:Inne kluczowe wnioski: