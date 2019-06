Europa Zachodnia: spowolnienie i wzrost upadłości firm

Spowolnienie gospodarcze w Europie Zachodniej staje się faktem. Potwierdza je również Atradius Country Report, który prognozuje, że w bieżącym roku obejmie ono większość gospodarek tej części kontynentu. Analitycy przewidują również wzrost upadłości. Z następstwami wolniejszego wzrostu gospodarczego będą musiały się mierzyć m.in. Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania.

Wzrost upadłości firm W 2019 roku w niemal wszystkich krajach Europy Zachodniej spadnie wzrost gospodarczy i wzrośnie upadłość firm.

- Prognozy PKB na 2019 rok pozostają wciąż na bardzo dobrym poziomie 4,2 proc., na co wpływ będzie miał przede wszystkim popyt wewnętrzny wspierany programami socjalnymi oraz kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych. Niemniej jednak już w 2020 możemy odczuć problemy największych gospodarek europejskich oraz spadek popytu na towary z Polski, co odczuje zwłaszcza przemysł motoryzacyjny i maszynowy.



Na zawirowania gotowi powinni być m.in. Niemcy, gdzie po dziewięciu latach spadków mamy mieć do czynienia z 2-procentowym wzrostem liczby upadłości firm. Za upadłością około 19690 przedsiębiorstw kryć będzie się m.in. niższy wzrost PKB (1.1 proc. względem 1.5 proc w 2018 roku). Spowolnienie niemieckiej gospodarki to efekt spadku popytu zewnętrznego. Z kolei za wyhamowanie eksportu i produkcji przemysłowej odpowiadają czynniki natury globalnej, w tym m.in. spowolnienie w Chinach czy wojna handlowa między USA a Państwem Środka. Optymizmem może napawać fakt, że wzrost gospodarczy w Niemczech ratować mają inwestycje, ciągle niskie bezrobocie oraz podwyżki wynagrodzeń. W 2020 roku sytuacja ma się poprawić, ale pewnym zagrożeniem pozostaje m.in. potencjalne nałożenie ceł importowych przez USA na samochody i części samochodowe.Poziom niewypłacalności francuskich firm pozostanie na wysokim poziomie i wzrośnie w 2019 roku o 3 proc. Słaby popyt wewnętrzny oraz niski wzrost eksportu spowodują stagnację gospodarki nad Sekwaną, gdzie wzrost PKB wyniesie 1.4 proc i będzie niższy niż w 2018, kiedy osiągnął 1.6 proc. Liczne protesty społeczne, ograniczenia podaży pracy oraz zdolności produkcyjnych, negatywnie wpływają na nastroje biznesowe. Dodatkowo, dług publiczny Francji wynosi prawie 100 proc. PKB i jest jednym z najwyższych w strefie Euro. Szczególnie zagrożone niewypłacalnością są branże związane z rolnictwem, budownictwem, produkcją materiałów budowlanych oraz producenci tekstyliów. Analitycy Atradius prognozują, że w 2019 roku upadłość ogłosi około 55600 francuskich firm.Znaczący wzrost niewypłacalności kolejny rok z rzędu odnotują firmy w Wielkiej Brytanii. Analitycy Atradius przewidują, że wzrost upadłości nad Tamizą wyniesie 7 proc., jeśli dojdzie do uporządkowanego Brexitu i gładkiego okresu przejściowego. Niepewność związana z Brexitem oraz jego formą opóźnia decyzje inwestycyjne międzynarodowych przedsiębiorstw, co przekłada się na mniejsze firmy w łańcuchu dostaw. Wzrost liczy upadłości dotknie najbardziej sektory budownictwa oraz handlu detalicznego. Gospodarka Wielkiej Brytanii zaczęła zauważalnie zwalniać w czwartym kwartale 2018 roku, co miało związek z ryzykiem związanym z Brexitem, mniejszą siłą nabywczą gospodarstw domowych oraz słabszym popytem globalnym. W efekcie wzrost PKB będzie niższy niż w 2018 roku i wyniesie 1.4 proc.Słabszy wzrost gospodarczy w 2019 roku odnotują również gospodarki: Austrii (wzrost PKB 1.5 proc. w porównaniu z 2.8 proc. w 2018, wzrost upadłości o 2 proc.), Belgii (PKB wzrośnie o 1.3 proc. w porównaniu z 1.4 proc. w 2018, wzrost upadłości o 2 proc.), Irlandii (wzrost PKB o 2.7 proc w porównaniu z 7 proc w 2018, wzrost upadłości o 2 proc.), Włoch (PKB minus 0.1 proc. przy wzroście 0.8 proc. w 2018 roku, wzrost upadłości o 6 proc.), Holandii (wzrost PKB 1.6 proc. przy 2.6 proc. w 2018 roku, wzrost niewypłacalności o 3 proc.), Hiszpanii (PKB wzrośnie o 2.2 proc. przy 2.6 proc. w 2018, upadłość firm spadnie o 5 proc), Szwecji (wzrost PKB o 1.8 proc. przy 2.4 proc w 2018, wzrost upadłości o 3 proc.) oraz Szwajcarii (wzrost PKB o 1.1 proc. przy 2.5 proc. w 2018, wzrost upadłości o 5 proc.).Wzrostem gospodarczym w Europie Zachodniej będzie mogła się pochwalić Dania, gdzie PKB wzrośnie o 1.9 proc. w porównaniu z 1.4 proc w 2018, a wzrost upadłości firm pozostanie na poziomie z 2018 roku i wyniesie 7.2 proc. Duńską gospodarkę napędza popyt wewnętrzny, wysoka konsumpcja prywatna oraz niskie stopy procentowe. Według analityków Atradius zarówno konsumpcja jak i produkcja przemysłowa wzrosną w 2019 roku.Arkadiusz Taraszkiewicz z polskiego oddziału Atradius zaznacza, że spowolnienie na kluczowych dla Polski rynkach w Europie Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) nie wpłynie od razu na tempo wzrostu PKB w Polsce.Według Taraszkiewicza, mimo stosunkowo dobrej koniunktury, już w 2019 roku możemy spodziewać się wzrostu upadłości oraz restrukturyzacji firm w Polsce. Będzie to jednak spowodowane bardziej wewnątrzrynkowymi uwarunkowaniami niż spowolnieniem w Europie Zachodniej.