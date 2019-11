Galerie handlowe w Warszawie mają silną konkurencję

Warszawskie (i nie tylko) galerie handlowe wchodzą w nowy wymiar. Powodem tego są w głównej mierze ulegające intensywnym przemianom wymagania i potrzeby konsumentów, którym nie wystarcza już zwykły "shopping". Chcą, aby codziennym zakupom towarzyszył element rozrywki, oferta gastronomiczna oraz usługowa. I to właśnie w tym kierunku podąża dziś stołeczny rynek powierzchni handlowo-usługowych.

- W warszawskich galeriach handlowych lokale gastronomiczne wciąż zajmują zaledwie kilka procent powierzchni, a wraz z usługami kilkanaście proc. Gastronomia dominuje głównie na najbardziej reprezentacyjnych ulicach i deptakach miejskich, jak Nowy Świat, gdzie w ponad połowie lokali mieszczą się kawiarnie, restauracje i bary - informuje Bartłomiej Zagrodnik, Partner Zarządzający w Walter Herz.

- Na Nowym Świecie bardzo chętnie wynajmowane są powierzchnie pod gastronomię i usługi. W ostatnim czasie doradzaliśmy w procesie wyboru lokalu i negocjacji warunków najmu dwóm klientom, którzy zdecydowali się na te lokalizację. Poszukiwaliśmy lokalu dla otwartej niedawno, trzeciej już w Warszawie restauracji Charlotte i miejsca pod barowe centrum rozrywki – Zagrywki, które zostanie otwierane przez twórców warszawskiego parku trampolin Hangar 646 w trzypoziomowym lokalu o powierzchni 1500 mkw. w budynku przy Nowym Świecie 4a - wymienia Bartłomiej Zagrodnik.

Galerie handlowe to głównie sklepy

Ile to kosztuje?

Galerie handlowe już na stałe wpisały się w polski krajobraz. W Warszawie jest ich już ponad 50, a ich głównym atutem jest niewątpliwie skupiona pod jednym dachem, bogata oferta handlowo-usługowa. Jednak rodzimy rynek handlowy jest już jednak tak nasycony, że potrzeba mu jest nowych rozwiązań. Efektem tego jest chociażby ponowny rozkwit deptaków i ulic handlowych. Widać również rosnące zainteresowanie kompleksów komercyjnych, które lokują się na terenie stref biznesowych, oferując przy okazji bardzo interesująco zaaranżowane strefy rekreacyjne. Coraz popularniejsze są również realizacje na terenach pofabrycznych, które najczęściej owocują również wykreowaniem nowej przestrzeni publicznej, jak skwery czy place. Rynek handlowy dodatkowo wzbogacają niewielkie formaty handlowo-usługowe.Najszerszą ofertę gastronomiczną i rozrywkową w mieście zapewniają dziś warszawskie ulice. Oferta handlowa skupia się głównie w centrach zakupowych.Powodzeniem wśród najemców z branży gastronomicznej cieszą się Świętokrzyska, Krakowskie Przedmieście, Chmielna, Poznańska oraz oczywiście Nowy Świat.Na stołecznych ulicach nie wiele jest natomiast placówek handlowych z odzieżą. Zajmują aktualnie tylko kilkanaście procent łącznej powierzchni najmu. Obfitują w nie za to galerie handlowe. Właściwie realną konkurencją dla centrów zakupowych jest tylko Mokotowska, przyciągająca najmodniejszy design oraz rejon placu Trzech Krzyży i placu Teatralnego, gdzie znaleźć można najbardziej luksusowe, światowe marki. Ulice i galerie handlowe cechuje za to dość szybki przyrost usług w wolumenie wynajmu.Ogromnym powodzeniem wśród klientów oraz inwestorów i najemców cieszą się powstające w stolicy obiekty typu mixed-use, w których poza biurami, projektowane są rozbudowane strefy gastronomiczne i handlowo-usługowe, jak Hala Koszyki czy Centrum Praskie Koneser. Te lokalizacje stały się gorącymi, warszawskimi adresami, przyczyniając się jednocześnie do aktywizacji swojego najbliższego otoczenia.Biurowcami, których aranżacja potwierdza wyraźnie widoczną na rynku tendencję, związaną z projektowaniem w obiektach powierzchni pod różne funkcje oraz infrastruktury uzupełniającej wymienić można także kompleks Varso Place, Elektrownię Powiśle, Browary Warszawskie, ArtN, The Warsaw HUB i Bohemę oraz przygotowywane do budowy projekty Roma Tower i Towarowa 22. Powstające obiekty dołączą do wcześniejszych tego typu warszawskich realizacji, jak Plac Unii, Royal Wilanów, Millennium Plaza, Europlex, CEDET-u, czy Centrum Marszałkowska.Powierzchnia usługowa w biurowcach chętnie wynajmowana jest także pod kluby fitness, przedszkola, usługi finansowe, czy gabinety kosmetyczne i medyczne oraz handel.Odpowiednio rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą o charakterze usługowym deweloperzy zapewniają dziś w każdym nowym budynku biurowym w Warszawie. Podobna tendencja dotyczy także centrów zakupowych. W galeriach handlowych, których łączna powierzchnia, według danych Walter Herz, liczy aktualnie w Polsce ponad 14 mln mkw., również coraz więcej miejsca przeznaczana jest pod gastronomię i usługi oraz rozrywkę, kosztem handlu.Jak donosi Walter Herz, powierzchnię usługową przy głównych ulicach w Warszawie można wynająć już w kwocie 20 euro/mkw./m-c., np. przy Alejach Jerozolimskich na zachód od Dworca Centralnego. Za metr kw. lokalu na Nowym Świecie natomiast trzeba zapłacić już około 90 euro/mkw. miesięcznie.Nieco niższy poziom stawek czynszowych obowiązuje w biurowcach, w których ceny wynajmu powierzchni handlowo-usługowych, w zależności od lokalizacji i prestiżu obiektu, kształtują się w przedziale od 35 euro do 55 euro za mkw. miesięcznie. Najwyżej wyceniana jest powierzchnia usługowa w lokalach usytuowanych na parterach najbardziej renomowanych biurowców, mieszczących się przy głównych szklakach handlowych w Warszawie. W takich kompleksach stawki sięgają nawet 100 euro za mkw./m-c. W budynkach biurowych oddalonych od centrum można wynająć lokal usługowy w kwocie od 15 euro za mkw. miesięcznie.Wskaźnik pustostanów w przypadku powierzchni handlowo-usługowych na warszawskich ulicach handlowych, według obliczeń Walter Herz, oscyluje aktualnie w okolicy 12 proc. i jego poziom spada.