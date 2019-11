Do sprzedaży trafił właśnie smartfon Kruger&Matz DRIVE 6 i DRIVE 6S. W pancernej obudowie zamknięty został 5,5 calowy ekran, czterordzeniowy procesor Mediatek MT6761, a za jego pracę odpowiada system Android 9.0 Pie.

Kruger&Matz DRIVE 6 ma wzmocnioną obudowę odporną na zanurzenia w wodzie do 30 minut na głębokości 1 m oraz na pył i kurz, co zostało potwierdzone normą IP68. Ma ekran o przekątnej 5,5” i rozdzielczości 720x1440 px, HD+, który został dodatkowo zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 3.DRIVE 6 i DRIVE 6S różnią się ilością pamięci. W przypadku modelu DRIVE 6 jest to 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, a w przypadku modelu DRIVE 6S odpowiednio 4 GB i 64 GB. Obydwa modele zostały wyposażone w czterordzeniowy procesor MediaTek MT6761 oraz system operacyjny Android 9.0 Pie.DRIVE 6 ma przycisk funkcyjny PTT (Push to Talk), który w połączeniu z zainstalowaną w urządzeniu aplikacją Zello, pozwoli korzystać ze smartfona jak z krótkofalówki.Smartfony mają baterię o pojemności 4500 mAh. Podłączenie do ładowania za pomocą portu USB typu C z symetryczną budową, ułatwia wpięcie kabla i zmniejsza ryzyko uszkodzenia gniazda.W modelach DRIVE 6 można łatwo odblokować telefon, ponieważ zastosowano w nich zarówno czytnik linii papilarnych, jak też identyfikującą twarz użytkownika funkcję Face Unlock.DRIVE 6 posiada z tyłu obudowy dwa aparaty z matrycą Sony (IMX214). Pierwszy z nich 13 Mpx, zapewnia ostre i wyraźne zdjęcia oraz drugi 0,3 Mpx pozwalający uzyskać doskonałe efekty rozmywania tła. Z przodu natomiast umieszczona została kamera 5 Mpx idealna do rozmów wideo oraz zdjęć typu selfie.Kruger&Matz, także DRIVE 6 wykorzystując funkcję dual SIM obsługuje dwa sloty nano SIM, dzięki czemu pozwala na używanie dwóch kart jednocześnie. Drugi slot może służyć także do zwiększenia pamięci wewnętrznej urządzenia o kolejne 128 GB za pomocą karty pamięci microSD. Jednak w odróżnieniu od poprzedników w DRIVE 6 i 6S zastosowano moduł NFC, który ułatwi szybkie i bezgotówkowe płatności oraz parowanie z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth. Ta zaawansowana technologia sprawia, że użytkownik może zapłacić zbliżeniowo lub sparować smartfona np. ze słuchawkami za pomocą tylko jednego dotknięcia.Smartfony DRIVE 6 dostępne są w oficjalnym sklepie www.krugermatz.com, sieci sklepów Rebel Electro oraz na www.rebelelectro.com w sugerowanej cenie detalicznej: model DRIVE 6S - 749 zł, DRIVE 6 – 629 zł.Do 2.12 smartfony zostały objęte promocją z okazji Black Week, a ich ceny wynoszą odpowiednio: 699 zł i 599 zł.