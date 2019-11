Gdzie powstają centra handlowe?

Centra handlowe w Polsce to rynek, który charakteryzuje się już dość dużą dojrzałością i - co za tym idzie - sporym nasyceniem. Deweloperzy nie przestają się nim interesować, ale nie jest zaskoczeniem, że ich uwaga koncentruje się dziś na czymś innym, niż jeszcze kilka lat temu. Obecnie w jej centrum znajdują się głównie mniejsze rynki oraz nieco inne formaty, a wśród nich obiekty spełniające więcej funkcji niż tylko handlowa.

Sytuacja na rynku powierzchni handlowych sprzyja najemcom.



- Najemcy coraz częściej podpisują umowy, w których wysokość czynszu uzależniona jest od wysokości obrotów, a także oczekują innych zachęt w postaci okresów bezczynszowych, krótszych okresów najmu, pokrycia części kosztów wykończenia i aranżacji wynajętej powierzchni, czy zamrażania kosztów eksploatacyjnych. Polaryzacja rynku będzie się z czasem pogłębiać wpływając na coraz większe różnice w średnich stawkach czynszu w poszczególnych obiektach – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield, autorka raportu.

U schyłku września br. powierzchnie handlowe w Polsce zajmowały już ponad 15 mln mkw. - podaje Cushman & Wakefield w najnowszym raporcie „MARKETBEAT – Polski rynek handlowy – III kw. 2019 r.” Jednocześnie trwała realizacja ponad 100 000 mkw., które trafić mają na rynek jeszcze w tym roku i ustabilizować tegoroczną nową podaż na poziomie nieco ponad 400 000 mkw. Duże centra handlowe powstają jednak z rzadka. Prace prowadzone przez deweloperów koncentrują się w dużej mierze na przebudowach lub modernizacjach, obejmując często zredukowanie powierzchni zajmowanej przez hipermarket spożywczy na rzecz większej galerii handlowej czy też wprowadzenie mniejszego operatora spożywczego, jak ma to miejsce np. w przypadku Tesco KEN Warszawa.Pod koniec września nowa podaż osiągnęła około 45 000 mkw., za co w dużej mierze odpowiadały świeżo ukończone centrum handlowe Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu (25 000 mkw.) oraz park handlowy N-Park (5 300 mkw.). Za pozostałą część podaży odpowiadały takie realizacje jak Centrum Janki, Galeria Słowiańska w Zgorzelcu czy Galeria Głowno w województwie łódzkim, w których efekcie rozbudowano już istniejące centra handlowe.W ramach obiektów convenience (poniżej 5 000 mkw.) na rynek trafiło ok. 20 000 mkw., m.in.: Atut Bełchatów, Vendo Park w Pułtusku i Ostrołęce, czy centrum handlowe przy ul. Młodzianowskiej w Radomiu.W III kwartale br. nie zabrakło debiutów marek. Swoje pierwsze sklepy w warszawskim Klifie otworzyły koreańska LG Brand Store i holenderska marka modowa 100Days Amsterdam. W Pasażu Łódzkim pojawiła się hiszpańska marka modowa La’Mona w Pasażu Łódzkim, a w krakowskiej Bonarce - Monki – samodzielna marka odzieżowa z Grupy H&M. W budynku Ethos w Warszawie zadebiutowały z kolei dwie włoskie marki modowe: Corneliani i Fabiana Filippi. Jednocześnie polskie centra handlowe nie będą gościć już sklepów Cubus i Forever 21 - te marki zdecydowały się bowiem wycofać z naszego rynku.Oferowane przez centra handlowe czynsze „prime” pozostają stabilne, liderem pozostaje Warszawa, gdzie za lokale o powierzchni 100 mkw. w najlepszych centrach handlowych stawki wahają się w granicach 100-130 EUR/mkw./miesiąc, a na pozostałych rynkach utrzymują się na poziomie 35-50 EUR/mkw./miesiąc. Jednocześnie mniej popularne centra handlowe, z mniej atrakcyjną ofertą lub gorszą lokalizacją, odczuwają zwiększoną presję na obniżenie czynszów.W Polsce nadal będziemy obserwować dalszy rozwój wielokanałowej strategii sprzedaży ze sklepami internetowymi otwierającymi tradycyjne lokale handlowe oraz dużymi sieciami wzmacniającymi i doskonalącymi sprzedaż w kanale on-line.