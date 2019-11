Rośnie liczba Ukraińców świadczących pracę na czarno

Praca na czarno w wydaniu ukraińskim ma się niestety dobrze. Potwierdzają to dane napływające z Komendy Głównej Straży Granicznej. W pierwszych trzech kwartałach br. grono nielegalnie pracujących Ukraińców powiększyło się o przeszło ¼. O tym, że „lądują” oni w szarej strefie często decydują ich trudniący się nieuczciwym pośrednictwem pracy krajanie.

– Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników tworzących szarą strefę w Polsce. Na ogół są to małe podmioty z ukraińskim kapitałem zatrudniające pracowników bez umów. Innym z nielegalnych działań jest obchodzenie prawa przez nieuczciwych ukraińskich pośredników, którzy w swoich firmach zarejestrowanych na Ukrainie tworzą fikcyjne grupy udziałowców. Dzięki temu taka agencja nie tylko unika płacenia podatków, ale też jest w stanie zaproponować polskim pracodawcom konkurencyjne stawki za zapewnienie osób chętnych do pracy. Niejednokrotnie trafiają na podatny grunt - ich oferta wygrywa, bo jest tańsza, a przedsiębiorca potrzebuje kadry na już – zaznacza.

Ukraińcy stanowią 92 proc. narodowości działających w szarej strefie (92 proc.). Na kolejnych miejscach plasują się świadczący pracę na czarno Gruzini, Białorusini, Mołdawianie, obywatele Indii, Nepalu, Rosji czy Bangladeszu.



Praca na czarno - jak to się robi?

– Z zasady każdy cudzoziemiec powinien w czasie całego okresu pobytu być ubezpieczony, mając odprowadzane składki ZUS lub wykupioną polisę ubezpieczeniową, niestety nie gwarantuje ona dostępu do wszystkich usług medycznych, a tylko tych objętych ubezpieczeniem. Poza tym, bardzo często obowiązek odprowadzenia składek na podatek nieuczciwi pośrednicy przekładają na samych cudzoziemców nieświadomych zaistniałej sytuacji. Większość z nich naraża się na nieprzyjemności, niejednokrotnie ponosząc konsekwencje pracy w szarej strefie, mimo że są ofiarami firmy podszywającej się pod agencję pracy – Yuliia Novytska, Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres.

2 lata kary dla pracownika z Ukrainy?

Statystyki prowadzone przez Komendę Głównej Straży Granicznej dowodzą, że od stycznia do września br. roku udało się ujawnić niemal 10,5 tys. przypadków, w których obywatele Ukrainy bądź to świadczyli pracę na czarno bądź też nielegalnie prowadzili działalność gospodarczą. To o blisko 2,2 tys. przypadków więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.Praca na czarno nie jest jednak czymś, czego Ukraińcy dobrze by nie znali. Dowodem na to mogą być dane Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Wynika z nich, że w minionym roku nielegalne zatrudnienie dotyczyło blisko co trzeciego obywatela Ukrainy, a blisko połowa (45 proc.) pracujących pensję otrzymywała pod stołem.W świetle powyższego fakt, że ukraińska szara strefa ma się dobrze również nad Wisłą nie powinien być dużym zaskoczeniem, tym bardziej, że coraz częściej tego procederu dopuszczają się nieuczciwi pośrednicy pracy z Ukrainy, którzy nielegalnie zatrudniają swoich rodaków w naszym kraju. Sprawę tak komentuje Piotr Zając, Prezes Grupy Progres:Ukraińscy pośrednicy działający nielegalnie pobierają od pracowników opłaty związane nie tylko ze znalezieniem im zajęcia, ale też legalizacją ich pobytu w Polsce, kolejną prowizję pobierają od pracodawcy. Zwerbowane osoby często nie są świadome, że padły ofiarą oszustów. Przyjeżdżają do Polski i rozpoczynają pracę bez jakiejkolwiek umowy lub pod „przykrywką” - na podstawie umów o dzieło, które nie gwarantują ciągłości pracy przez 6 miesięcy. Nie dają też możliwości korzystania ze świadczeń medycznych, co jest bardzo ważnym aspektem dla każdego, zwłaszcza cudzoziemca, który jest w Polsce, żeby zarobić i nie stać go na wizyty w prywatnych placówkach medycznych. Nagminnie nie otrzymują oni także wynagrodzenia lub jest ono niższe niż się spodziewali.Konsekwencją pracy na czarno jest deportacja Ukraińca z Polski i zakaz wykonywania pracy w naszym kraju przez następne 2 lata. Takie przypadki w Polsce nie są jednostkowe, co potwierdzają dane Straży Granicznej. W pierwszych III kwartałach 2019 r. aż 15 606 Ukraińców wyjechało od nas na podstawie decyzji administracyjnych, obligujących ich do opuszczenia terytorium RP oraz innych umów i porozumień. Część z nich pracowała w szarej strefie lub werbowała do nielegalnej pracy w Polsce. Według Piotra Zająca ten proceder uprawiany w Polsce przez Ukraińców i innych obcokrajowców będzie się rozwijał, chyba że zostaną podjęte odpowiednie działania. Wiele zależy od kontrolujących rynek organów i instytucji państwowych, które obecnie są niewydolne – nie są w stanie sprawdzić, jak działają wszystkie agencje pracy i na ogół kierują kroki w stronę tych dużych, legalnych firm, a przecież to małe podmioty najczęściej tworzą szarą strefę. Ważne jest również odpowiednie ustawodawstwo i przepisy jasno regulujące warunki zatrudnienia.