Brak awansu zawodowego i podwyżki = zmiana pracy?

Jak docenić polskiego specjalistę? Zaproponować mu podwyżkę wynagrodzenia (90%), premię finansową (86%) lub awans zawodowy (82%). To jeden z głównych wniosków, jakie nasuwa lektura raportu z najnowszego badania Pracuj.pl. Okazuje się również, że rozwój kariery i wzrost zarobków to kwestie, na których szczególnie zależy młodszemu pokoleniu pracowników. Z kolei niezależnie od wieku Polacy chcą, aby pomiędzy ich życiem zawodowym a prywatnym istniała równowaga.

W skrócie

Polacy chcą być wyróżniani za pracę przede wszystkim poprzez podwyżki i premie.

Zaledwie co siódmy pracownik jest gotowy poświęcić swoje życie prywatne dla kariery zawodowej.

Największa skłonność do poświęceń dla pracy dostrzegalna jest wśród reprezentantów pokolenia Z.

W obliczu braku podwyżek 41% ankietowanych skłania się ku zmianie pracy.

W przypadku braku awansu zawodowego 60% respondentów zmieni pracodawcę lub specjalizację.

Liczą się głównie awans zawodowy i podwyżki wynagrodzenia

Kariera ważna, ale… bez przesady

Reakcje na problemy z awansem zawodowym

To najmłodsze osoby są najczęściej gotowe do przekwalifikowania się, jeśli będzie szła za tym realna perspektywa podwyżki czy awansu zawodowego. Z kolei najstarsi pracownicy kierują się inną motywacją: są częściej skłonni się uczyć, by zachować obecną pracę i nie musieć zmieniać dobrze znanego sobie otoczenia. W obliczu zmian na rynku pracy coraz ważniejsze będzie, by budować programy szkoleniowe, które wesprą w nabywaniu nowych kompetencji wszystkie generacje. Z drugiej strony, dla rozwoju firm bardzo ważne jest, by wykorzystać doświadczenie i wiedzę starszej kadry do rozwoju młodszych talentów i utrzymania ich w zespole - komentuje Łukasz Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Grupie Pracuj.

Reakcje na problemy z podwyżką

Docenić pracownika – niezależnie od wieku

Przedstawiciele młodych pokoleń są bardziej skłonni do poświęceń dla kariery oraz zdobywania nowych kompetencji. Starsi pracownicy z kolei są częściej lojalni wobec pracodawców, związani z konkretnym miejscem i dobrze znają specyfikę firmy, dla której pracują. W obliczu rosnącej rotacji kadr warto się zastanowić, jak doceniać te dwa różne, ale równie cenne typy energii, która może napędzać rozwój firmy. Niezależnie, czy będzie to elastyczny system premiowy, programy rozwoju karier czy jeszcze inne rozwiązania - podsumowuje Łukasz Marciniak.

Dzisiejszy rynek pracy jest wyraźnie zróżnicowany pod względem pokoleniowym. Pierwsze kroki zawodowe stawia właśnie najmłodsze pokolenie Z (18-24 lata). Niemal połowę pracujących stanowią już Millenialsi, a więc osoby pomiędzy 25. a 39 rokiem życia. Generacja X (40-55 lat) to z kolei ludzie, którzy zaczęli rozwijać swoją karierę zawodową w czasach transformacji ustrojowej. Najbardziej zaawansowani wiekiem pracownicy, czyli baby boomers (56+) powoli zaczynają już myśleć o przejściu na emeryturę Jak pracownicy z tych czterech różnych pokoleń postrzegają kwestie kariery i awansów? Co robią w obliczu braku podwyżki? Czy wyjściem jest zmiana pracy ? Między innymi na te pytania odpowiada raport Pracuj.pl „Generacja dobrej kariery”.Podwyżki, premie i awanse – to szczególnie istotne formy wyróżnienia kadry według pracujących Polaków. Badani przez Pracuj.pl, zapytani o najlepsze formy docenienia pracownika przez pracodawcę, w 90% przypadków wskazali podwyżki, w 86% premie, a w 82% - awans zawodowy. Zdecydowanie dalej za nimi znalazły się dofinansowania do szkoleń (61%) oraz pochwały przełożonego (54%).Co ciekawe, posiadany wiek w większości wypadków nie miał istotnego wpływu na wskazania badanych. Największe różnice widoczne są w temacie awansów. Były one rzadziej preferowane przez najstarsze osoby (76% badanych w wieku 55+), a wyraźnie częściej – przez najmłodsze (88% w wieku 18-24 lat).Dokładnie połowa badanych przez Pracuj.pl (50%) twierdzi, że kariera jest dla nich ważna. Oznacza to, że są gotowi się dla niej poświęcać, ale przy zachowaniu tzw. work-life balance i poszanowaniu czasu prywatnego. Natomiast tylko 14% pracujących Polaków biorących udział w badaniu określiło, że kariera jest dla nich bardzo ważna – co pociąga za sobą gotowość do poświęcania na zadania zawodowe także wolnych chwil. Kolejne 36% - traktuje pracę jako środek uzyskiwania zarobków i realizacji pozazawodowych pasji.Różnice w podejściu do kariery widać w przypadku różnych pokoleń. Jako bardzo ważną (22%) określają ją najczęściej przedstawiciele generacji Z, a najrzadziej – baby boomers, czyli osoby w wieku 55+ (tylko 7%). Odwrotna proporcja jest w przypadku osób traktujących karierę jako mniej ważną, stanowiącą tylko narzędzie do realizacji innych celów – do tej grupy należy aż 47% baby boomers i tylko 21% generacji Z.Badacze zapytali respondentów o to, jak zareagowaliby na problemy z awansem w obecnej pracy. Najwięcej z nich (31%) zdecydowałoby się zmienić pracodawcę, tylko nieco mniej (28%) – spróbowałoby zmienić specjalizację, a co piąty (22%) w ogóle nie uważa osiągania wyższych stanowisk za istotne.Według ustaleń badaczy, młodsze pokolenia częściej niż starsze są skłonne do zmiany specjalizacji, by osiągać awanse. Zrobiłoby tak 37% generacji Z i tylko 22% baby boomersów (55+). Generacja Y jest natomiast najbardziej skłonna w tej sytuacji do zmiany pracy – deklaruje tak 35% jej przedstawicieli – więcej niż wśród najmłodszych (31%) oraz starszych grup pracowników.A jak Polacy zareagowaliby na problemy z otrzymaniem podwyżki? Częściej, niż w wypadku awansów, zdecydowaliby się oni na zmianę pracy – deklaruje to 41% badanych. Próby zmiany specjalizacji podjęłoby się 28% respondentów. Tylko 16% z pracowników biorących udział w badaniu uznaje z kolei, że podwyżki nie są dla nich istotne.Poszczególne generacje wyraźnie różnią się reakcjami na problemy z uzyskaniem wyższego wynagrodzenia. Na przykład, w perspektywie braku podwyżki aż 46% badanych w wieku 18-24 lat byłoby gotowych zmienić specjalizację zawodową. Dla porównania, zrobiłoby tak tylko 30% generacji Y (25-39 lat), 25% generacji X (40-55 lat) i 19% tzw. baby boomersów (55+).Jak zauważa ekspert Pracuj.pl Łukasz Marciniak, awanse i podwyżki są ważne dla pracowników w każdym wieku. Jednocześnie do ich otrzymania mogą prowadzić różne ścieżki. Oczywiście wiek i doświadczenie nie powinny być jedynymi czynnikami, które decydują o ocenie efektów pracy danej osoby. Jednocześnie jednak warto starać się korzystać z atutów różnych pokoleń.