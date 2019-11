Powierzchnie magazynowe, czyli 100% wzrostu

Z najświeższych danych CBRE wynika, że pod koniec III kwartału br. łączne zasoby powierzchni magazynowych w naszym kraju rozpościerały się na 17,6 mln mkw. To świetny wynik, tym bardziej, że jeszcze przed 5 laty było to zaledwie 8,5 mln mkw. Od stycznia do września br. oddano do użytku niemal 2 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza wzrost o 38%. Już dziś śmiało można zakładać, że mijający rok zakończy się rekordem pod względem poziomu nowej podaży.

Optymizm też coraz większy

Górny Śląsk na prowadzeniu

Nieco więcej do wyboru

– Magazyny rosną w naszym kraju jak grzyby po deszczu. Utrzymuje się zainteresowanie inwestorów tym rynkiem, co widać wyraźnie w naszych statystykach. W ostatnich latach dostępna powierzchnia powiększyła się tak bardzo, że najemcy wreszcie mogą odetchnąć z ulgą – dzięki budowom spekulacyjnym zmniejszył się także towarzyszący im od dłuższego czasu problem braku magazynów dostępnych od zaraz. A są one potrzebne najbardziej sieciom handlowym i firmom logistycznym - komentuje Beata Hryniewska, Szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE.