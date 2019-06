Jeśli magazyn, to na Górnym Śląsku

W ostatnim czasie zarówno deweloperzy, jak i najemcy poszukujący magazynów koncentrowali się w głównej mierze na obszarze Polski Centralnej. Dziś ponownie kierują swoją uwagę na Górny Śląsk. Popyt na drugim pod względem dostępności powierzchni rynku magazynowym naszego kraju ciągle dopisuje, sięgając 160 tys. mkw. Eksperci CBRE są przekonani, że obecnie działki inwestycyjne oraz przestrzenie magazynowe na tym terenie cechują się największą atrakcyjnością.

Z kopalni do produkcji

– Górny Śląsk wciąż dysponuje dużymi zasobami terenów inwestycyjnych, zwłaszcza dzięki rewitalizacji gruntów pogórniczych i poprzemysłowych, ukierunkowanej na tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych przestrzeni. Nadal obszary położone poza Aglomeracją Górnośląską są gorzej doinwestowane, ale szybko może zmienić to rosnące zainteresowanie deweloperów i najemców wynikające z ciągle udoskonalanej infrastruktury drogowej ułatwiającej transport do innych części kraju i Europy, oraz niezmiennie wysokiej dostępności pracowników w obszarach poza głównymi ośrodkami – komentuje Mikołaj Walkowski, Ekspert ds. Nieruchomości Magazynowych i Przemysłowych w regionie Śląska.

Szansa czy wyzwanie

Katowice Górny Śląsk wciąż dysponuje dużymi zasobami terenów inwestycyjnych, zwłaszcza dzięki rewitalizacji gruntów pogórniczych i poprzemysłowych

Górny Śląsk bez wątpienia nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony inwestorów. Jego atutem jest przede wszystkim strategiczne umiejscowienie. Polska Południowa to obszar technologiczny regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który oferuje najemcom dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową. I to zarówno już istniejącą, jak i planowaną. Górny Śląsk niezaprzeczalnie skorzystał na powstaniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , na której obszarze funkcjonuje już przeszło 350 przedsiębiorstw. Ich łączne nakłady inwestycyjne sięgnęły już 34 mld złotych i zaowocowały powstaniem 76 tys. nowych miejsc pracy.Jeszcze nie tak dawno Górny Śląsk kojarzono przede wszystkim z górnictwem i hutnictwem, a więc najbardziej rozwiniętymi w tym regionie gałęziami przemysłu. Dziś nie będzie przesadą nazwanie go polskim hubem motoryzacyjnym – to właśnie tutaj występuje największa koncentracja firm produkujących części dla branży automotive . Poza motoryzacją, rozwijają się tu także inne sektory przemysłu, takie jak energetyczny, informatyczny i spożywczy.Eksperci CBRE dostrzegają ogromny potencjał do rozwoju sektora magazynowo-logistycznego na Górnym Śląsku w najbliższych latach. Region dysponuje obecnie ponad 3 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej , a zainteresowanie inwestorów potwierdza popyt przekraczający w 2018 r. 730 tys. mkw. Na jego terenie już teraz działa kilkadziesiąt parków przemysłowych i logistycznych, m.in. Prologis Park Chorzów, Panattoni Park Sosnowiec, Panattoni Park Gliwice, czy Segro Logistics Park Gliwice, a 568 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej jest obecnie w budowie. Największy powstający w regionie obiekt logistyczny to projekt w formule BTS firmy Panattoni w Gliwicach, którego powierzchnia po oddaniu do użytku będzie wynosiła 210 tys. mkw.Ważny dla przyszłości Górnego Śląska jest także rozwój lotniska w Pyrzowicach, który ma szansę stworzyć alternatywę dla stołecznego portu. Istotny wpływ na ten region ma także rosnąca rola sektora automotive w Tychach i okolicy, co obrazuje wzmożone zainteresowanie dostawców z branży oraz ciągle zwiększająca się podaż – obecnie 70 tys. mkw. znajduje się w budowie, a kolejne 170 tys. mkw. oczekuje na pozwolenie na budowę. Oprócz pozytywnych prognoz na przyszłość, Górny Śląsk ma też przed sobą wiele wyzwań – przede wszystkim musi poradzić sobie z konkurencją ze strony zarówno sąsiednich państw – Czech i Słowacji, jak i sąsiednich regionów, takich jak Wrocław czy Centralna Polska.