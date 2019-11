Miliardowe inwestycje na rynku biurowym. Będzie rekord?

Tego, że rynek biurowy naszego kraju rozwija się w niezwykle wręcz dynamicznym tempie, możemy dowiedzieć się z niemal każdej pojawiającej się publikacji. Najnowsze opracowanie JLL nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wynika z niego m.in., że wartość transakcji inwestycyjnych przeprowadzonych na pozawarszawskich rynkach biurowych zdołała już przewyższyć miliard euro, co jest najlepszym wynikiem, jaki odnotowano w historii. Włącznie ze stolicą, inwestycyjne transakcje biurowe już teraz warte są tyle, ile w całym minionym roku, a rynek najwyraźniej szykuje się do pobicia rekordu.



Po raz pierwszy w historii transakcje inwestycyjne na biurowych rynkach regionalnych przekroczyły poziom miliarda euro. Najlepszy wynik zanotował Kraków, gdzie inwestycje osiągnęły wartość 314 mln euro. Na podium znalazł się również Wrocław – z 221 mln euro i Trójmiasto – 109 mln euro. Tak znakomite rezultaty potwierdzają bardzo duże zainteresowanie inwestorów rynkami biurowymi poza Warszawą oraz mocną kondycję sektora nie tylko w stolicy kraju - mówi Tomasz Puch, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, JLL.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Ralf Gosch - Fotolia.com Biurowiec Transakcje inwestycyjne na biurowych rynkach regionalnych przekroczyły poziom miliarda euro.

Dane JLL wskazują, że wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze biurowym zdołała już osiągnąć poziom 2,8 mld euro, co oznacza, że rynek już dziś uzyskał taki sam rezultat jak w całym minionym roku. Na szczególne podkreślenie zasługują rekordy odnotowane na rynkach regionalnych – ponad 1 mld euro.Do tej pory przeprowadzonych zostało 48 transakcji biurowych (44 w całym minionym roku), przy czym największą ich ilość odnotowano na warszawskim rynku biurowym . Wartość stołecznych inwestycji sięgnęła 1,7 mld euro.Wśród najważniejszych transakcji sfinalizowanych do tej pory znalazła się sprzedaż Warsaw Spire Tower przez Ghelamco Group i Madison International do IMMOFINANZ za 386 mln euro; warszawskiego West Station (I+II) przez JV HB Reavis & PKP do singapurskiego inwestora Mapletree za ok. 190 mln euro; przejęcie 70% udziałów w regionalnym portfolio biurowym EPP (Malta Office Park w Poznaniu, Symetris Business Park I&II w Łodzi, O3 Business Park I&II w Krakowie) przez Henderson Park; sprzedaż Warsaw Trade Tower przez Akron do Globalworth za ok. 133 mln euro; oraz budynku Ethos w Warszawie, który został zakupiony przez Credit Suisse Asset Management od Kulczyk Silverstein Properties za ok. 115 mln euro.