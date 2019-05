Rynek biurowy w Warszawie w I kw. 2019

Jak miewa się obecnie warszawski rynek biurowy? Najświeższy raport firmy doradczej Cresa dowodzi m.in. wysokiej aktywności najemców, czego owocem jest najniższy od siedmiu lat wskaźnik pustostanów. Szacuje się jednak, że tegoroczna podaż przekroczy 300 000 mkw. Niski współczynnik powierzchni niewynajętej, podobnie jak ujemna absorpcja, to zatem sytuacja raczej tymczasowa.

- Najemcy poszukujący powierzchni biurowych do wynajęcia w Warszawie wciąż muszą się liczyć z ograniczoną dostępnością większych biur, szczególnie w centrum miasta, co przekłada się na usztywnienie pozycji negocjacyjnej wynajmujących i wzrost stawek czynszowych. Rosną także opłaty eksploatacyjne, które w przypadku niektórych budynków biurowych wzrosły w ciągu roku nawet o 20% – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

- Absorpcja w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła -3590 mkw. W ujęciu kwartalnym była to pierwsza ujemna wartość absorpcji od trzech lat, co jednak naszym zdaniem jest jednorazową korektą, która wynika z niewielkiej podaży nowych inwestycji biurowych w pierwszych trzech miesiącach – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Cresa Polska.

Na przestrzeni I kwartału br. zasoby warszawskiego rynku biurowego powiększyły się o 3,9% rdr, sięgając tym samym 5,48 mln mkw. Poziom pustostanów spadł do 9,1% (-1,7% względem analogicznego okresu poprzedniego roku). W marcu wskaźnik RICS nastrojów najemców osiągnął 15 pkt, a więc był nieco niższy niż średnia ruchoma roczna, która ukształtowała się na poziomie 20 pkt.Warto przypomnieć, że wskaźnik ten powstaje na bazie zbiorczego połączenia wskaźników odnoszących się do rynku najmu powierzchni komercyjnych. W jego ramach analizom poddawany jest popyt na nieruchomości komercyjne do wynajęcia, a także dostępność powierzchni na wynajem oraz pakiety zachęt, jakie właściciele nieruchomości przygotowują dla swych potencjalnych najemców.W pierwszym kwartale 2019 roku do użytku oddano trzy budynki biurowe: Spark B (15 000 mkw., Skanska), Poznańska 37 (3000 mkw., ICON Real Estate) oraz Kaleńska 5 (1500 mkw., AT Trading). W kolejnych kwartałach na rynek trafiać będzie coraz więcej powierzchni biurowej, a całkowita roczna podaż może przekroczyć 300 000 mkw.Suma transakcji wyniosła ponad 140,000 mkw. Do największych transakcji najmu należą: wynajęcie 7 000 mkw. w budynku Business Garden 6 przez firmę Wirtualna Polska, 6 950 mkw. w biurowcu Vector + (poufny najemca) i wynajęcie 5 800 mkw. w The Park 6 (poufny najemca).Ze względu na aktualnie niską dostępność większych powierzchni stawki czynszowe w ciągu roku wzrosły średnio o 1 EUR/mkw./miesiąc i wynoszą od 11,5-14,5 EUR/mkw./miesiąc na Służewcu, przez 13-15 przy Alejach Jerozolimskich i 14-19,5 EUR na Nowej Woli, aż do 16,5-23,5 EUR/mkw./miesiąc w Centralnym Obszarze Biznesu. Naturalna dysproporcja między czynszami w centrum i poza nim wciąż utrzymuje się na poziomie ok. 6 EUR za 1 mkw. powierzchni.