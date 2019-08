Rynek biurowy: największe inwestycje nie tylko w Warszawie

Inwestycje biurowe ciągle dopisują. Z danych Walter Herz wynika, że w pierwszej połowie br. w największych ośrodkach biznesowych w kraju, poza stolicą, wynajęto przeszło 300 tys. mkw. powierzchni biurowych, a więc o 40 tys. mkw. więcej aniżeli w analogicznym okresie minionego roku. Okazuje się również, że deweloperzy, korzystając z obecnej koniunktury na rynku biurowym, wchodzą z dużymi inwestycjami do wszystkich największych miast regionalnych.

- Zapotrzebowanie na biura w regionach w największym stopniu generuje sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Udział w wynajmie firm reprezentujących te branżę w zależności od miasta kształtuje się na poziomie 40 - 50 proc. Dominującą grupę stanowią firmy IT – informuje Mateusz Strzelecki, Partner i Head of Regional Markets w Walter Herz. – Do grona znaczących najemców na rynkach regionalnych dołączyli też operatorzy powierzchni elastycznych, których udział w wynajmie rośnie, zarówno w Warszawie, jak i innych miastach. W Krakowie w pierwszej połowie bieżącego roku firmy z tego sektora wygenerowały prawie 10 proc. popytu na biura – dodaje Mateusz Strzelecki.



Najszybciej rośnie rynek krakowski

We Wrocławiu i Trójmieście budowa idzie łeb w łeb

W Katowicach i w Łodzi inwestują największe firmy

Wolnych biur coraz mniej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Brama Miasta w Łodzi W aglomeracji łódzkiej realizowany jes kolejny budynek w Bramie Miasta i kompleks Hi Piotrkowska 155 (21 tys. mkw.).

Liderem wśród rynków regionalnych okazał się Kraków, w którym zakontraktowano niemal 140 tys. mkw. powierzchni biurowej Wśród największych obiektów, które oddano do użytkowania na rynkach regionalnych wymienić należy Business Garden i Nowy Rynek B w Poznaniu, Bramę Miasta B w Łodzi, czy V.Offices i Fabryczną Office B1 w Krakowie.Rynek biurowy zdecydowanie nie może narzekać na inwestycyjny marazm. Deweloperzy ciągle dokładają starań, aby zasoby biurowe w największych ośrodkach biznesowych rosły w siłę. Z wyliczeniem analityków Walter Herz wynika, że na rynkach regionalnych buduje się obecnie niemal 850 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych, czyli mniej więcej tyle samo, ile powstaje w Warszawie. Najwięcej inwestycji prowadzonych jest w Krakowie, gdzie w trakcie realizacji pozostaje około 230 tys. mkw. powierzchni, podaje Walter Herz.Kraków, który jest liderem w regionach i drugim największym rynkiem biurowym w Polsce utrzyma w najbliższym czasie swoją pozycję. Czołowi inwestorzy w kraju przygotowują tu bowiem do budowy następne, duże projekty. Cavetina wybuduje w stolicy Małopolski kompleks Klimeckiego Office o powierzchni ponad 35 tys. mkw., a White Star zrealizuje inwestycję The Park, w której powstanie 100 tys. mkw. biur. Nowy, krakowski projekt zapowiada też Echo Investment.Kraków może pochwalić się największym wzrostem zasobów w pierwszym półroczu br., kiedy jego zaplecze biurowe wzrosło o około 100 tys. mkw. powierzchni. W drugiej połowie br. roku deweloperzy planują oddać w aglomeracji kolejne 70 tys. mkw. biur. Na krakowski rynek wejdzie m. in. kompleks Tischnera Office z 33,6 tys. mkw. powierzchni.We Wrocławiu, którego zasoby przekraczają dziś 1,1 mln mkw. powierzchni biurowych, w budowie jest 220 tys. mkw. biur. W stolicy Dolnego Śląska w budowie pozostaje m.in. biurowiec Nowy Targ z około 21. tys. mkw. biur, czy projekt West 4 Business Hub, który zaoferuje łącznie ponad 80 tys. mkw. powierzchni. W mieście powstaje również inwestycja Business Garden, która jest największym projektem biurowym realizowanym poza Warszawą, oferującym 117 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i usługowej. Na wrocławskim rynku realizowany jest także kompleks Cu Office z 23,5 tys. mkw. biur, biurowiec City 2 z 12 tys. mkw. powierzchni oraz inwestycja Centrum Południe, w której w pięciu budynkach do wynajęcia będzie około 85 tys. mkw. powierzchni.W oferującym obecnie prawie 800 tys. mkw. biur Trójmieście, jak wynika z danych Walter Herz, w budowie jest natomiast około 210 tys. mkw. powierzchni biurowej. W regionie inwestują najwięksi rynkowi gracze, jak Skanska (kompleks Wave), czy Polski Holding Nieruchomości (Marina Office). Jeszcze w tym roku w Trójmieście ma zostać oddany do użytkowania Neon - ostatni biurowiec w kompleksie Alchemia w Gdańsku Oliwie, który dostarczy ponad 35 tys. mkw. biur. W ramach kompleksu 3T Office Park powstaną natomiast trzy wieże o łącznej powierzchni najmu 38 tys. mkw.W Katowicach z kolei w najbliższym czasie pojawią się takie inwestycje, jak Global Office Park (58 tys. mkw.) firmy Cavatina, czy Silesia For Business (40 tys. mkw.) firmy TriGranit.W Łodzi, jak prognozują analitycy Walter Herz, w projektach, których budowa ma zostać ukończona w drugiej połowie bieżącego roku oddane zostanie ponad 70 tys. mkw. powierzchni. Niedawno oddany został biurowiec realizowany w pierwszej fazie Bramy Miasta (27,8 tys. mkw.) firmy Skanska. A kolejne oczekiwane biurowe otwarcia to Imagine (17 tys. mkw.), czy pierwszy budynek w kompleksie Monopolis.W aglomeracji łódzkiej realizowany jest też kolejny budynek w Bramie Miasta i kompleks Hi Piotrkowska 155 (21 tys. mkw.). Na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera Echo Investment prowadzi zaś budowę wielofunkcyjnego projektu Fuzja (90 tys. mkw.), a w kompleksie biurowym REACT deweloper odda wkrótce blisko 50 tys. mkw. powierzchni. Na start realizacji w Łodzi czeka również inwestycja P22 firmy Ghelamco i projekt HB Reavis na terenie Nowego Centrum Łodzi.Dzięki wzmożonej aktywności inwestycyjnej rynki regionalne w Polsce dysponują już łącznie 5,35 mln mkw. powierzchni biurowych, z czego prawie 1,4 mln mkw. zlokalizowane jest w Krakowie.W największych miastach regionalnych, jak podaje Walter Herz, na najemców oczekuje średnio ponad 9 proc. biur. W większości ośrodków poziom pustostanów spada. Najmniej wolnych powierzchni biurowych jest w Trójmieście – około 5,5 proc. W Krakowie, który rozbudowuje się najszybciej, współczynnik powierzchni niewynajętej sięga 10 proc. Najemcy podpisują tam jednak chętnie umowy przednajmu, dzięki czemu mimo sporej nowej podaży, ilość pustostanów pozostanie raczej niezmienna.W największych miastach w kraju powoli idą natomiast w górę stawki czynszowe. Powodem wzrostu cen wynajmu są przede wszystkim coraz większe koszty związane z realizacją nowych obiektów.