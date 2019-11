Polki częściej kończą studia i są ambitniejsze od Polaków?

Kobiety zdecydowanie częściej kończą wyższe uczelnie, dominują także wśród osób, które decydują się na studia za granicą. 2/3 słuchaczy internetowej szkoły językowej Fluentbe to również panie. Czy Polki są bardziej ambitne niż Polacy? Z jakimi wyzwaniami przychodzi im się zmagać na rynku pracy?

Od najmłodszych lat

Studia pierwszego stopnia i jeszcze dalej

Studia za granicą i dodatkowa edukacja

– 67 proc. osób, którym pomogliśmy wyjechać na studia za granicę to kobiety. Dziewczyny stanowią 70 proc. osób aplikujących z nami na zagraniczne uczelnie – mówi Emilia Łosiewicz z Elab Education Laboratory.

Wbrew stereotypom

– Przemiany kulturowe, zmiany zachodzące na rynku pracy sprawiają, że zmienia się również sytuacja kobiet, które często bardziej ambitnie od mężczyzn podchodzą do powierzonych im zadań. Nastawione na rozwiązywanie problemów, szukają sposobów by skutecznie łączyć różne obowiązki i zwiększać swoje kompetencje – chętnie biorą udział w szkoleniach, szukają mentorów, korzystają z kursów online – komentuje Daria Domagała z Fluentbe.com.

Ponad wiek temu Maria Skłodowska-Curie o mały włos nie dostałaby Nobla właśnie dlatego, że była kobietą. O pominiętą przy nominacji do nagrody żonę musiał upomnieć się Piotr Curie. I wprawdzie czasy, w których tylko mężczyzn honorowano nagrodami naukowymi już minęły, to jednak panie ciągle muszą brać się za barki ze stereotypami, uwarunkowaniami kulturowymi i wynikającymi z tego ograniczeniami. W tym roku dwie astronautki nie poleciały na Księżyc tylko dlatego, że NASA nie przewidziała dla nich odpowiednich kombinezonówDzisiaj kobiety już od najmłodszych lat mogą wybijać się w różnych obszarach. Jedno z badań PISA, któremu poddano 15-latków z krajów OECD, dowiodło, że pod względem umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów (collaborative problem solving) w każdym z analizowanych krajów dziewczynki wypadły lepiej od swoich rówieśników, a przeciętna różnica sięgała kilkudziesięciu punktów.“Dziewczynki są lepsze z przedmiotów humanistycznych, a chłopcy są ścisłowcami”. Ta wyświechtana formułka nie do końca odzwierciedla rzeczywistość. Według badań opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne dziewczynki uzyskują lepsze oceny końcowe z matematyki, nawet jeśli czasami w testach wypadają słabiej. Autorzy badania Gender Differences in Scholastic Achievement: A Meta-Analysis zauważają, że finalne oceny semestralne z przedmiotów pokazują uczenie w szerszym kontekście społecznym. Uzyskanie lepszych stopni wymaga wytrwałości w długim okresie.Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn decyduje się na studia. W roku akademickim 2017/2018 w Polsce w publicznych szkołach wyższych kobiety stanowiły 58 proc. studiujących.Kobiety stawiają na rozwój po ukończeniu magisterki . Wśród osób podejmujących studia podyplomowe również stanowią większość. Na tym etapie ich udział rośnie – w roku akademickim 2017/2018 stanowiły ponad 72 proc. słuchaczy. Jest ich więcej również wśród osób piszących doktorat – ponad 55 proc. Ich przewaga jest dostrzegalna nie tylko w naukach humanistycznych. Stanowią większość również w naukach społecznych, ekonomicznych, prawnych, rolniczych i medycznych. Być może ta sytuacja przyczyni się do zmiany w strukturze płci nauczycieli akademickich. Choć już teraz kobiety stanowią większość na stanowisku asystenta, nauczyciele akademiccy to większości wciąż mężczyźni.Polki nie są fenomenem. W przypadku cudzoziemców studiujących w Polsce, również kobiety stanowią większość. W listopadzie 2017 roku było ich ponad 37 tysięcy. Sprawy mają się podobnie w przypadku obywatelek i obywateli Polski wyjeżdżających na studia za granicę:Większa aktywność kobiet nie dotyczy wyłącznie edukacji na uczelniach wyższych. Częściej korzystają one np. z usług internetowych szkół językowych:Wiele kobiet już dawno przeciwstawiło się stereotypom i oczekiwaniom części społeczeństwa np. względem ich roli w rodzinie. Blisko połowa zatrudnionych w Polsce to kobiety. Dla porównania – w 1950 stanowiły one niespełna jedną trzecią osób pracujących.W przestrzeni publicznej wciąż obecne jest przeświadczenie, że kobiety lepiej sprawdzą się na stanowiskach kojarzonych z pomocniczością, okazywaniem empatii, komunikacją. Tymczasem wiadomo, że radzą sobie równie dobrze w rolach stereotypowo kojarzonych z mężczyznami: wymagającymi umiejętności szybkiego podejmowania decyzji czy zdolności przywódczych. 47 proc. osób w zawodach menedżerskich w Polsce to kobiety, co plasuje nasz kraj na piątym miejscu w Unii Europejskiej przy średniej na poziomie 36 proc. Jest ich jednak zdecydowanie mniej wśród członków zarządów w największych spółkach publicznych czy na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. Na szczęście szklany sufit jest regularnie kruszony. Ich udział na tych stanowiskach systematycznie rośnie.