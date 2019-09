Młodzi Polacy wybrali kierunki studiów. Czy trafili?

Młodzi Polacy wybrali już kierunki studiów i 1 października rozpoczną rok akademicki. W tym roku najwięcej osób zdecydowało się na informatykę, zarządzanie oraz psychologię. Czy ich wybory odpowiadają potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy?

- W kontekście licznych komunikatów, że branża IT przeżywa obecnie niedobór pracowników, informacja o tym, że kierunki informatyczne zajęły pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych kierunków studiów, napawa optymizmem. Bez wątpienia świat coraz bardziej się informatyzuje i liczba ofert pracy w tym obszarze z roku na rok rośnie – komentuje Damian Siekierski, Team Leader HRK ICT.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Igor Mojzes - Fotolia.com Studenci Czy studenci są świadomi potrzeb rynku pracy?

– Wśród osób wybierających się na prawo panuje przekonanie, że po ukończeniu studiów będą prowadzić własną kancelarię, reprezentować mocodawców w sądzie lub rozwijać karierę w strukturach korporacji. Nie zdają sobie one jednak sprawy z tego, że rynek prawny nieustannie reaguje na zmieniające się realia, co powoduje, że wybór nieodpowiedniej specjalizacji może powodować niepowodzenia na rynku pracy. Obecnie największy popyt jest na studentów prawa ze specjalizacjami z obszaru fuzji i przejęć, nieruchomości oraz podatków. Jest to grupa najlepiej zarabiających osób. Również od wielu lat rośnie zapotrzebowanie na prawników z obszaru prawa własności intelektualnej oraz bankowego, gdzie oferowane warunki zatrudnienia są na naprawdę wysokim poziomie – komentuje Barbara Radosz, Consultant HRK Legal.

Dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że w tym roku w nowy rok akademicki wejdzie 416 153 świeżo upieczonych studentów, co oznacza, że w uczelnianych ławach zasiądzie niemal 13 tys. młodych Polaków więcej niż rok wcześniej. Gdzie będą studiować? Okazuje się, że na top liście pięciu najchętniej wybieranych przez maturzystów kierunków studiów znalazły się: informatyka, zarządzanie, psychologia, ekonomia oraz prawo. Czy wybory absolwentów szkół średnich pokrywają się z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców? Czy rynek pracy poszukuje właśnie tych specjalizacji?Według eksperta absolwenci informatyki zarabiają najwięcej względem innych studentów, stawki wahają się od 5992 zł brutto do 7850 zł brutto. Do najlepiej płatnych specjalizacji należą m.in. informatyka ze specjalizacją programowanie, informatyka analityczna, mechanika i budowa maszyn, a także teleinformatyka.Zaskoczeniem jednak nie jest wybór pozostałych kierunków studiów, jak zarządzanie, psychologia czy ekonomia, które od lat cieszą się największą popularnością wśród młodych osób. Wg ekspertów z firmy doradztwa personalnego HRK, osoby po zarządzaniu i psychologii najczęściej zgłaszają się na procesy rekrutacyjne do działów handlowych, marketingu czy zasobów ludzkich. Jest to kierunek, który daje szeroki wachlarz możliwości, ale już na studiach powinno się wybrać ścieżkę kariery np. pracę w marketingu, by w miarę szybko zacząć nabywać wiedzę z tego obszaru oraz podjąć pierwszą pracę zgodną ze specjalizacją. Ze względu na dużą popularność tego kierunku konkurencja na rynku jest duża. Bez doświadczenia, determinacji oraz faktycznego przekonania do specjalizacji, osoby po zarządzaniu mogą mieć problem ze znalezieniem dobrej i ciekawej pracy.Z kolei studenci kończący ekonomię nie mogą narzekać na brak ofert pracy – specjalizacje, takie jak: rachunkowość, finanse, ubezpieczenia, analiza gospodarcza czy gospodarowanie nieruchomościami, od lat dają możliwość rozwoju kariery, zarówno w polskich, jak i zagranicznych organizacjach. Jednak wraz z rozwojem technologii, rynek w coraz większym stopniu będzie potrzebować analityków big data, quantów, specjalistów ds. optymalizacji procesów, a także ekspertów ds. procesów – wszystkie te zawody mają za zadanie łączyć umiejętności analitycznego myślenia, z wiedzą ekonomiczną, prawną, biznesową oraz IT. Wymagania rynku rosną, ale, jak zaznaczają eksperci, zarobki w tych obszarach również będą atrakcyjne, zaś praca dla młodych osób może być ciekawa i pełna wyzwań.TOP5 najpopularniejszych tegorocznych kierunków studiów zamyka prawo.Student podejmujący pracę po uzyskaniu tytułu magistra może liczyć na pensję w przedziale 2500-6000 zł brutto, w zależności od tego czy podejmie pracę w butikowej kancelarii, dziale in-house czy międzynarodowej kancelarii.Jak podsumowują eksperci, na najwyższe wynagrodzenie oraz łatwość w znalezieniu pracy mogą jednak liczyć wyłącznie osoby biegle posługujące się językiem angielskim, wykazujące się wiedzą, determinacją oraz zaangażowaniem. Bez tych umiejętności nawet najlepsze studia nie będą w stanie zapewnić młodej osobie pracy.