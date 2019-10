Rynek pracy w obliczu nowych technologii. Co na to pracownicy?

Rozpędzony do granic możliwości postęp technologiczny nie pozostaje bez wpływu nie tylko na nasze życie zawodowe. Zmieniają się sposoby pracy, ale również oczekiwania formułowane przez pracodawców. Jak w tych dynamicznych realiach odnajdują się dzisiejsi pracownicy, którzy reprezentują aż cztery, zupełnie różne pokolenia? Odpowiedzi na to pytanie, często zresztą dość zaskakujące, przynosi najnowszy raport autorstwa Pracuj.pl.

66% przedstawicieli generacji Z jest przekonanych, że czas zatrudnienia w jednej firmie ulegać będzie skróceniu.

Perspektywę zmiany zawodu z większą otwartością przyjmują reprezentanci młodszych pokoleń.

Bardziej skłonni do przekwalifikowania zawodowego są przedstawiciele pokolenia Y i Z.

Starsi pracownicy w większym stopniu dostrzegają wpływ, jaki nowe technologie wywierają na pracę. .

Przejęcia pracy ludzi przez maszyny obawia się aż 65% pracowników 56+.

Od najmłodszych do najstarszych

Zmiana pracy na porządku dziennym?

Zmiana zawodu – dobra czy zła perspektywa?

Zmiany na rynku pracy, malejące bezrobocie i nowe potrzeby pracodawców napędzają rotację pracowników. Przedstawiciele generacji Z i Y są bardziej przyzwyczajeni do płynnych granic na rynku pracy. Pracodawcy zyskują tym samym coraz szersze grono osób, które są gotowe dostosować się do nowych potrzeb firm. Jednocześnie jednak warto pamiętać, że rzadziej od starszych kolegów będą się oni kierować lojalnością wobec pracodawcy – komentuje Mariusz Kuźniewicz, Senior Product Strategy Manager w Grupie Pracuj.

Młodsze pokolenia są bardziej pozytywnie nastawione do zmiany zawodu Połowa Millenialsów nie ma nic przeciwko zmianie zawodu w przyszłości.

Czy nowe technologie przejmą pracę człowieka?

Czy rozwój technologii zastąpi w przyszłości pracownika? To najstarsi pracownicy najczęściej prognozują, że technologie w przyszłości przejmą w wielu dziedzinach pracę ludzi.

Znajomość technologii będzie ważniejsza niż wiedza i inne umiejętności? Z tym stwierdzeniem zgadza się aż 56% badanych w wieku ponad 55 lat.

Nowe technologie - szansa dla wszystkich

Choć przyjęło się sądzić, że to młodzi są najbardziej świadomi wpływu technologii na pracę, badania nie potwierdzają do końca tej tezy. Raport wykazał dość wysoką świadomość przedstawicieli wszystkich pokoleń co do zmian na rynku. Liczne zagraniczne badania potwierdzają, że odpowiednio poprowadzeni pracownicy są zazwyczaj chętni, by zdobywać nowe kompetencje, niezależnie od stażu pracy. Dziś obowiązkiem każdej firmy jest myślenie o tym, jak pomóc swoim pracownikom w nauce oraz jak wesprzeć kandydatów w łatwym poszukiwaniu pracy - podsumowuje Mariusz Kuźniewicz.

Progi uczelni wyższych i firm przekracza właśnie generacja Z (18-24 lata), a więc w dużej mierze również osoby urodzone w XXI wieku. Prognozy wskazują, że w niedługim czasie millenialsi (25-39 lat) stanowić będą już połowę aktywnych zawodowo pracowników. Generacja X (40-55 lat) to z kolei osoby, w przypadku których rozwój kariery przypadł niedługo po przełomowym ’89 roku. W końcu, baby boomers (56 lat i wyżej) to generacja osób powoli zbliżających się do przejścia na emeryturę W swoim najnowszym raporcie „Generacja dobrej kariery” Pracuj.pl przyjrzało się pracownikom w różnym wieku, badając m.in. ich podejście do zmian zachodzących na rynku pracy i rosnącego wpływu nowych technologii na życie zawodowe.Czy w ciągu najbliższych pięciu lat będziemy zmieniać pracę częściej, niż dziś? O tym najczęściej przekonani są najmłodsi pracownicy (18-24 lata). Aż 66% przedstawicieli generacji Z badanych przez Pracuj.pl spodziewa się, że średni czas pracy w jednym miejscu będzie się skracać. Co interesujące, podobnie twierdzi tylko 45% osób z generacji Y (25-39 lat). To tyle samo, co w wypadku starszych pracowników z pokoleń X i baby boomers.Zarówno generacja Z, jak i Y podobnie podchodzą do perspektywy zmiany zawodu w przyszłości. Połowa badanych w wieku 18-24 i 53% w wieku 25-39 odbiera taką możliwość pozytywnie. To zdecydowanie większa grupa, niż w przypadku pokolenia X (44%) czy osób w wieku 56+ (27%).Wbrew stereotypom, to właśnie pracownicy ze starszych pokoleń częściej spodziewają się cyfrowej rewolucji w życiu zawodowym. Aż 56% badanych w wieku ponad 55 lat zgadza się ze stwierdzeniem, że w przyszłości znajomość nowych technologii będzie ważniejsza w pracy od pozostałych umiejętności. Uważa tak rzadziej zarówno generacja Z, jak i generacja Y.Co interesujące, to również najstarsi najczęściej prognozują, że nowe technologie w przyszłości przejmą w wielu dziedzinach pracę ludzi. Twierdzi tak aż 69% baby boomers, czyli badanych w wieku ponad 55 lat. Drugą grupą, która najczęściej wierzy we wpływ technologii na pracę, są najmłodsi pracownicy (18-24 lat). Wśród nich taką opinię wyraziło 64% badanych. Jednocześnie warto zauważyć, że pozostałe osoby to w większości respondenci niezdecydowani. Pracownicy, którzy wyraźnie nie wierzą w przejmowanie pracy ludzi przez nowe technologie, wśród wszystkich badanych stanowili łącznie zaledwie 10%.Raport Pracuj.pl wykazał dość dużą gotowość wszystkich grup wiekowych do zmiany kwalifikacji w obliczu zmian na rynku pracy. Badacze zapytali, jak pracownicy zachowaliby się w sytuacji, w której mieliby do wyboru nabycie nowych kompetencji lub zmianę pracodawcy. Przedstawiciele wszystkich generacji w zdecydowanej większości zadeklarowali chęć zdobycia nowych umiejętności. Wyraźnie widać jednak, że częściej skłonni byliby do tego przedstawiciele starszych pokoleń. Młodsi pracownicy częściej od nich skłaniają się do zmiany pracodawcy.Jak zauważa Mariusz Kuźniewicz, wyniki badań przedstawiają optymistyczny obraz rynku pracy w obliczu cyfryzacji. Choć rozwój technologii będzie zmniejszać liczbę stanowisk w niektórych branżach, w innych będzie je tworzyć. Ponadto nowe technologie coraz częściej umożliwiają wiele różnorodnych sposobów szukania pracy. Widać to chociażby w przypadku aplikowania za pomocą cyfrowych narzędzi. Tylko w 2018 roku z aplikacji mobilnej Pracuj.pl wysłanych zostało 6 mln CV, a ruch wzrósł między 2018, a 2017 rokiem o aż 70%.