Gamingowy monitor BenQ EX2780Q

BenQ EX2780Q to nowy, 27-calowy monitor gamingowy IPS 144Hz z subwooferem. Monitor ma rozdzielczość QHD (2560x1440), jasność 350 nitów, 95% pokrycie palety DCI-P3 oraz certyfikat VESA HDR 400. Ma wbudowane głośniki 2x2W i 5W subwoofer, pokrętło do regulacji głośności, pilota do zdalnego sterowania oraz dwa gniazda HDMI 2.0, Display Port 1.4 i USB-C. Monitor dedykowany jest do gier i domowej rozrywki.

BenQ EX2780Q ma 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości QHD (2560x1440), odświeżanie 144Hz, szerokie, 178° kąty widzenia obrazu. Matryca obsługuje wysoką dynamikę obrazów, co potwierdza certyfikat VESA HDR 400 oraz obsługuje standard AMD FreeSync.Monitor BenQ EX2780Q ma wbudowane głośniki 2x2W i 5W subwoofer, pokrętło do regulacji głośności, pilota do zdalnego sterowania oraz dwa gniazda HDMI 2.0, Display Port 1.4 i USB-C.EX2780Q oferuje kilka specjalnych trybów obrazu, takich jak: Visual Edge - dla lepszych efektów wizualnych, Black eQualizer - dla rozjaśniania ciemniejszych obszarów obrazu i lepszej widoczności szczegółów. Color Vibrance oferuje możliwość precyzyjnego dostosowania nasycenia barw i dostosowania obrazu do konkretnych potrzeb różnych rodzajów gier czy innej rozgrywki. Ustawienia monitora można wygodnie zdalnie zmieniać za pomocą łatwego w obsłudze pilota.Pilot umożliwia szybką zmianę trybu pracy monitora. Dotyczy to również trybu HDRi, funkcji Eye-Care lub dedykowanych trybów gier dla różnych gier, można nim również zmieniać głośność. Pilot jest dostarczany z monitorem, a gdy nie jest używany, można go odłożyć do specjalnego zagłębienia w podstawie monitora.Dzięki bardzo wąskim ramkom wokół ekranu EX2780Q doskonale sprawdza się na wielomonitorowych stanowiskach pracy i rozrywki. Dwa gniazda HDMI 2.0, DisplayPort, słuchawkowe gniazdo jack oraz USB-C zwiększają wygodę korzystania z różnych źródeł sygnału audio i wideo.Dwa wbudowane głośniki 2.1 treVolo (2 x 2 W + subwoofer 5 W) i pięć różnych scenariuszy audio (Rock/Party, Kino, Dialog/Wokal, Pop/Live oraz Gry) zapewniają optymalny dźwięk i możliwość zanurzenia się w grze z wibrującymi basami i czystymi wysokimi tonami.Monitor wyposażono w pakiet funkcji Eye-Care firmy BenQ, który obejmuje technologie Low Blue Light i Flicker Free, znacznie zmniejsza zmęczenie oczu nawet podczas długich sesji grania. Technologia Brightness Intelligence Plus automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę barwową ekranu do oświetlenia otoczenia. Użytkownik może przechylić wyświetlacz w zakresie od -5 ° do + 15 ° dodatkowo podnosząc komfort pracy.