Rekrutacja pracowników IT coraz droższa. Dlaczego?

Rośnie deficyt specjalistów z branży IT, a wraz z nim w górę pną się koszty ich zrekrutowania. Jak czytamy w najnowszym raporcie No Fluff Jobs, mogą one sięgać nawet 60 tys. zł rocznie. Niemal 40 proc. przebadanych firm potwierdza, że tegoroczne rekrutacje wymagały zwiększenia nakładów. Jest to efekt nie tylko braku pracowników, ale również ich coraz bardziej wygórowanych wymagań finansowych.

Niemałe koszty rekrutacji pracowników

- Szacuje się, że w Polsce brakuje wciąż około 50 tys. specjalistów IT. Biorąc pod uwagę dynamiczne tempo rozwoju polskich firm oraz fakt, że coraz więcej zagranicznych korporacji chce tworzyć swoje siedziby w naszym kraju, możemy stwierdzić, że rzeczywiście stan ten będzie się utrzymywał jeszcze co najmniej przez kolejne kilka lat – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Kliknij, aby powiekszyć fot. WavebreakmediaMicro - Fotolia.com Rozmowa kwalifikacyjna 60 tys. zł - tyle może kosztować rekrutacja programistów.

Jakich pracowników poszukują rekruterzy

- Proces rekrutacji programistów stanowi dziś jedno z największych wyzwań. W branży IT problem ten jest szczególnie dotkliwy na tle innych branż. Rekruterzy muszą wykazywać się wyjątkową kreatywnością. Programiści z reguły są dobrze opłacani, nie narzekają na brak nowych ofert, a na dodatek mają często swoje własne preferencje dotyczące godzin i sposobów pracy. Dlatego powstają coraz to nowsze narzędzia jak na przykład video prezentacje oferty pracy – podkreśla Magda Gawłowska-Bujok COO No Fluff Jobs.

Trudno o nowego pracownika

niedobór wykwalifikowanych specjalistów - 33,7 proc.

wysokie wymagania finansowe - 23,9 proc.

dużą konkurencję - 16,7 proc.

Sposoby na wyławianie kandydatów

- Wyniki, które uzyskaliśmy w ankiecie, pozwoliły nam wyciągnąć kluczowe wnioski dotyczące działań rekrutacyjnych, wśród firm zatrudniających specjalistów z branży IT. Przede wszystkim obecnie najpopularniejszym źródłem wykorzystywanym przez rekruterów podczas poszukiwania kandydatów są portale z ogłoszeniami. Z kolei najskuteczniejszy headhunting na LinkedIn jest metodą sprawdzoną, ale wymaga od rekrutera sporo zaangażowania i czasu, a sami kandydaci są obecnie zmęczeni ilością pytań i propozycji. Dlatego platformy ogłoszeniowe takie jak No Fluff Jobs sięgają po innowacyjne metody zwiększenia ich wydajności. Są to między innymi wymagane widełki płacowe w każdym ogłoszeniu, dopasowywany format ogłoszenia do potrzeb kandydata, jasno określone wymagania czy możliwość porównania ofert. To wszystko sprawia, że odpowiedni kandydaci aplikują na dopasowane do ich kompetencji stanowiska – wskazuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

