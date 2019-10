Rozwiązania chmurowe potrzebują fachowców

Niemal 6 na 10 menedżerów (58 proc.) deklaruje, że w czasie migracji danych do chmury napotyka na problemy, a cały proces w praktyce okazuje się być bardziej złożonym aniżeli mogłoby się wydawać. W efekcie tego, jak dowodzi opracowany przez 7N raport "Cloud Adoption. Executive Brief 2019", dynamicznie rośnie ilość stanowisk związanych z rozwiązaniami chmurowymi, a wartość rynku cloud notuje roczny wzrost rzędu 16 proc.

- Powstanie internetu wprowadziło świat na nowy poziom szybkości funkcjonowania. Większa dostępność technologii i jej niższe ceny przewartościowały wiele elementów przewagi konkurencyjnej firm z „posiadam” na „potrafię” czy też „tworzę”. Nasze codzienne życie również nabrało nowej dynamiki. Coraz istotniejsze staje się, co możemy osiągnąć tu i teraz. Model posiadania staje się powoli przestarzały w stosunku do modelu korzystania. Rezygnujemy z gromadzenia płyt i cyfrowych bibliotek muzyki na rzecz usług strumieniowania, a klasyczną telewizję zastępują usługi VoD. Zdjęcia, książki czy filmy przechowujemy na „wirtualnych półkach”. Myślimy już nie tyle o zakupie auta, co o formacie, w którym będziemy je użytkować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu.



Analogiczne trendy obserwujemy w świecie biznesu. Firmy, reagując na bardzo dynamiczne zmiany zapotrzebowania na IT, rezygnują z klasycznych modeli posiadania na rzecz modeli korzystania. Sprawne IT jest minimalną koniecznością. Sprawne i dynamiczne wykorzystanie możliwości, jakie daje IT, jest przewagą konkurencyjną. Dzięki rozwiązaniom chmurowym, firma może w trybie niemal natychmiastowym skalować dostęp do infrastruktury, zasobów a nawet funkcjonalności wykorzystywanych aplikacji. To przyszłość nowoczesnego IT - zauważa Sebastian Podleśny, dyrektor zarządzający 7N w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. fotogestoeber - Fotolia.com Chmura Połowa wydatków firm na IT idzie w rozwiązania chmurowe.

Wyzwania i korzyści

- Rynek rozwija się tak szybko, że już od dawna nie ma ofert dla zwykłych “fachowców od chmur”. Obszar ten ma więc własnych specjalistów. Cloud Architect, Cloud Software Engineer, Cloud System Administrator, czy Cloud Sales, by wymienić tylko kilka. Do tego istnieją profesje zajmujące się tą technologią niejako “od zaplecza” czyli utrzymaniem infrastruktury chmurowej i bezpieczeństwem danych. Da się zauważyć wykształcają się niszę dla osób, które łączą doświadczenia pracy z głównymi dostawcami chmury, jak: Azure, Amazon, Google i innymi. To swego rodzaju “poligloci chmurowi”. Od 2017 roku obserwujemy też wyraźny wzrost adopcji Kubernetes’a - najpopularniejszego obecnie orkiestratora kontenerów, niezależnie od chmury na jakiej jest wdrażany. To pozwala przewidzieć wzrost zapotrzebowania także na specjalistów z wiedzą o tym ekosystemie. Wartość chmurowego segmentu branży IT rośnie w tempie 16 proc. rocznie, więc spodziewamy się, że specjalizacja zawodów jeszcze się zwiększy - mówi Maciej Misztal, Cloud Expert z 7N.

Jak podaje serwis Indeed, na przestrzeni trzech ubiegłych lat w Stanach Zjednoczonych odnotowano dwukrotny wzrost ilości ofert pracy skierowanych do osób legitymujących się znajomością oprogramowania bazującego na chmurze. Opracowany przez ekspertów 7N raport “Cloud Adoption. Executive Brief 2019” nie tylko to potwierdza, ale dowodzi również, że nie jest to krótkotrwała tendencja. Przez ostatnią dekadę wydatki ponoszone przez firmy i organizacje na rozwiązania chmurowe wzrosły o niebagatelne 366 proc. i osiągnęły w tym roku poziom 214 mld dolarów.Co zakrojona na szeroką skalę migracja do chmury oznacza dla organizacji? Z szacunków 7N wynika, że już połowa wydatków na infrastrukturę IT ma związek z rozwiązaniami chmurowymi, a 58 proc, menedżerów nie ukrywa, że przy przeniesieniu do chmury napotyka problemy podczas migracji do chmury.Autorzy raportu zwracają uwagę zwłaszcza na kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Aż 43 proc. firm wskazuje ten obszar jako jedno z wyzwań napotkanych przy adaptacji rozwiązań chmurowych.Autorzy przytaczają również wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Flexera, od ponad 30 lat rozwijającą narzędzia optymalizujące korzystanie z oprogramowania przez organizacje. Wśród problemów związanych z migracją firm do chmur wymienione zostało nadzorowanie chmury, zarządzanie wydatkami związanymi z jej obsługą, zgodność z innymi używanymi systemami oraz bezpieczeństwo, czyli de facto braki “chmurowych” zasobów kadrowych.