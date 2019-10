Firma MMD wprowadza na rynek nowy, zakrzywiony, 34-calowy monitor Philips 346B1C wyposażony w złącze USB-C i przełącznik KVM.

Dostępność i cena

Philips 346B1C ma matrycę VA w formacie 21:9 i rozdzielczości UltraWide QHD (3440 x 1440 px). Monitor wyróżnia się także odświeżaniem na poziomie 100 Hz, pokryciem palety Adobe RGB w 90% oraz parametrem Delta E < 2. Ukłonem w stronę graczy jest zastosowanie technologii Adaptive-Sync.Wbudowana stacja dokująca USB-C z funkcją ładowania (maks. 90 W) zapewnia wygodę użytkowania oraz zwiększa możliwości monitora. Do złącza można podpiąć urządzenia peryferyjne, np. mysz czy klawiaturę. Podłączenie laptopa do monitora, używając portu USB-C, umożliwia szybkie przesyłanie danych czy też oglądanie wideo w wysokiej jakości przy jednoczesnym zasilaniu komputera.Dzięki przełącznikowi KVM możliwe jest podłączenie do monitora nawet dwóch stacji roboczych i ich obsługa za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszki. Ponadto, funkcja MultiView pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu pochodzącego nawet z czterech różnych źródeł.Philips 346B1C został wyposażony w technologię Flicker-Free, która jest odpowiedzialna za redukcję męczącego oczy migotania. Według badań szkodliwe dla oczu mogą również okazać się krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacz LED. Tryb LowBlue skutecznie zmniejsza jego emisję.Dzięki technologii PowerSensor możliwe jest zmniejszenie kosztów zużycia energii. Wykrywa ona nieobecność użytkownika przed monitorem za pomocą sygnałów podczerwieni i zmniejsza jasność wyświetlacza. Dodatkowo, technologia LightSensor dostosowuje poziom jasności ekranu do warunków panujących w pomieszczeniu za pomocą inteligentnego czujnika. Zapewnia to odpowiedni poziom jasności przy minimalnym zużyciu energii.Na uwagę zasługuje również aspekt ekologiczny. Do produkcji monitora nie wykorzystano rtęci i ołowiu, a sam produkt umieszczony jest w opakowaniu w 100% nadającym się do recyklingu. Energooszczędność i przyjazność środowisku potwierdzają liczne certyfikaty, takie jak EnergyStar 7.0, RoHS czy TCO.Philips 346B1C będzie dostępny w sprzedaży już w listopadzie br. w sugerowanej cenie detalicznej 2579 zł.