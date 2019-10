Kiedy i dlaczego sięgamy po słodycze i słodkie przekąski?

Jesienna aura sprzyja sięganiu po słodycze i słodkie przekąski. W ten sposób chcemy uprzyjemnić sobie coraz dłuższe wieczory i powrót do szkolnych i zawodowych obowiązków. Dane agencji Nielsen wskazują, że w II połowie minionego roku wartościowe wzrosty sprzedaży batonów i wafli sięgnęły odpowiednio 7,9% i 3,5% rdr. Wzmożone zainteresowanie słodkościami skłoniło firmę ETi do przyjrzenia się zwyczajom związanym z ich konsumpcją.



„Rozpoczął się jeden z najważniejszych okresów dla sprzedaży czekoladowych słodyczy. Największa grupa ankietowanych Polaków (46%) określiła się jako otwartych na nowości, a blisko 84% badanych zdecydowanie lub raczej chętnie sięga po nowe produkty spożywcze, dlatego mamy nadzieję, że z chęcią skosztują także naszych słodkości takich jak intensywnie czekoladowe wafle Dare czy czekoladowe batoniki Wanted, które z pewnością pozytywnie zaskoczą doskonałym smakiem i unikalnymi teksturami” – komentuje Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Product Portfolio Manager ETi w Polsce.



Batony i wafle wzmożoną popularnością cieszyły się również w okresie od lipca 2018 do czerwca 2019, odpowiednio 7,8% i 7,1% rdr. O zainteresowaniu słodyczami świadczą jednak nie tylko słupki sprzedażowe, ale również deklaracje formułowane przez samych konsumentów, co potwierdza badanie zrealizowane dla ETi przez SWResearch. Okazuje się, że słodkie przekąski to coś, co nieodzownie wręcz kojarzy nam się z przyjemnością. Sprawiają nam tyle radości, ile przysparza jej nam relaks, spotkania z przyjaciółmi czy przerwa na kawę.41% Polaków przyznaje, że po słodycze sięga kilka razy w tygodniu, a co czwarty robi to codziennie - liderami tej grupy okazują się respondenci pomiędzy 25. a 34. rokiem życia (27%). Istnieje również rzesza Polaków, którzy wyraźnie stronią od cukru, jednak na tle amatorów słodkości ma ona naprawdę skromną reprezentację – 3% Polaków deklaruje, że w ogóle nie je słodyczy, a kolejne 3% i 4% jedynie raz na miesiąc lub jeszcze rzadziej.A w jakich sytuacjach najczęściej wyciągamy rękę po słodkości? Polacy przyznają, że robią to przede wszystkim impulsywnie, kiedy przyjdzie im ochota na słodkie co nieco (37%). Drobna przekąska pozwala im też poprawić sobie humor (13%) lub rozkoszować się chwilą tylko dla siebie (12%). Co ciekawe, tylko co dziesiąta osoba (11%) w kupowanych słodyczach widzi poobiedni deser.