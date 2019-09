Komu zagraża rotacja pracowników? SSC/BPO

Brak pracowników i wzmożona fluktuacja kadr to bolączki wielu współczesnych pracodawców. Sektor SSC/BPO nie tylko nie jest tu żadnym wyjątkiem, ale jest wręcz jednym z najbardziej zagrożonych odpływem pracowników - dowodzi druga edycja raportu "Rotacja dobrowolna pracowników w Polsce", wspólnego opracowania Antal, Asseco Business Solutions i Grupy Nowy Styl. Jednocześnie najnowsze dane ABSL wskazują, że aż 85% firm z tej branży posiada plany rekrutacyjne na następny rok.

- Szacujemy, że koszt odejścia szeregowego pracownika po 3 miesiącach może wynieść nawet 100 tys. zł. To nie tylko cena rekrutacji i wdrażania nowej osoby, ale często wstrzymania lub wydłużenia projektów na czas znalezienia zastępstwa. Okazuje się, że dobrowolna rotacja staje się jednym z kluczowych biznesowych wskaźników wpływających na zdrową ekonomię firmy. Dlatego kontrola takich rotacji - zarządzanie attrition to już nie tylko wyzwanie stojące przed działami HR, ale i każdym menedżerem – mówi Artur Skiba, prezes Antal.

Częściej i szybciej zmieniamy pracę

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Komu zagraża rotacja pracowników? Branża SSC/BPO jest jedną z najbardziej zagrożonych odpływem pracowników - wynika z raportu opracowanego przez Antal, Asseco Business Solutions i Grupę Nowy Styl.

- W przypadku IT rywalizacja o pracowników nie ogranicza się do bezpośredniej konkurencji w jednym obszarze rynku, a dotyczy wielu branż, które podbierają sobie najlepszych specjalistów. Nasilą to zmiany demograficzne, które obniżą dostępność pracowników na rynku. Tylko te organizacje, które podejmą działania mające na celu zwiększenie swojej wartości jako pracodawców będą mogły utrzymać się na rynku i dostarczać produkty najwyższej jakości – mówi Renata Łukasik, Dyrektor Produkcji ERP w Asseco Business Solutions.

Niektórzy pracodawcy mają łatwiej

- Lepiej zapobiegać niż leczyć. Co pracodawca może zrobić, by zatrzymać pracownika? Pierwszym obszarem jest przede wszystkim jakość współpracy na linii pracownik – szef, czyli sposób zarządzania, konstruowanie i delegowanie zadań, prowadzenie zespołu. Ważnym, a często pomijanym aspektem są warunki pracy, a więc biuro. Spędzamy w nim bardzo dużą część swojego życia. Może motywować, inspirować i wspierać pracowników w codziennych obowiązkach, a może przyczyniać się do braku efektywności, problemów zdrowotnych i większej absencji. W odpowiedni sposób zaaranżowane i dopasowane poprawi relacje międzyludzkie i uprzyjemni pracę, dzięki czemu ludzie zostaną w firmie na dłużej - mówi Karolina Manikowska, Workplace Research i Consulting Department Director, Product Management Department Deputy Director, Nowy Styl Group.

Duża rotacja pracowników dotyczy również firm consultingowych, kancelarii prawnych, a także produkcji przemysłowej i logistyki. O ile jednak w pierwszych z wymienionych jest ona zjawiskiem zupełnie naturalnym, o tyle już w branży SSC/BPO utrzymanie kadr i zwiększanie zatrudnienia stanowią jeden z głównych priorytetów biznesowych.Od 2016 roku średni dla całego rynku wskaźnik dobrowolnej rotacji pracowników wzrósł z 11 do 16%. I wprawdzie zmiany w tym zakresie dostrzegalne są w każdym z badanych sektorów, to jednak na największą skalę zakrojone są one właśnie w sektorze SSC/BPO (20%, wzrost o 10 p.p. do 20%) oraz consultingu i kancelariach prawnych –(21%, 9 p.p.). Analizy Antal przekonują, że pracownicy sektora SSC/BPO otrzymują nawet dziesięć ofert pracy rocznie. To jeden z najbardziej dynamicznych obszarów biznesu w Polsce, zapotrzebowanie na ręce do pracy jest tu duże, a tym samym rośnie konkurencyjność. W consultingu i kancelariach prawnych rotacja pracowników dotyczy głównie młodych osób, dopiero rozpoczynających pracę, które dokładnie badają rynek. Często pracują po kilka miesięcy w 2-3 firmach, aby mieć dobre porównanie przed finalnym wyborem miejsca, w którym zdecydują się na dalszy rozwój kariery. Wśród branż, którym szczególnie doskwierają odchodzący pracownicy, znajdują się także produkcja przemysłowa i logistyka oraz IT i telekomunikacja.Jak wskazują eksperci Antal, częste zmiany miejsca zatrudnienia przez pracujących w produkcji przemysłowej i logistyce dotyczą głównie osób z niższych szczebli, które łatwo skusić ofertą nawet niewielkiego wzrostu wynagrodzenia czy nieco lepszych warunków pracy.Branże, w których zaobserwowano niższą niż średnia rotację pracowników, to budowlanka, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, farmacja i sprzęt medyczny oraz FMCG i handel detaliczny – tu wskaźnik attrition wyniósł mniej niż 16%. Jednak i pracodawcy prowadzący takie biznesy muszą mieć się na baczności – w każdym z nich widać wzrost rotacji pracowników w porównaniu do zeszłego roku.