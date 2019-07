Ile jest warta branża ślubna?

Branża ślubna to segment rynku, który w ostatnich latach przeżywa prawdziwy boom. Jej roczne obroty sięgają już miliardów złotych. I nie ma w tym nic zaskakującego skoro - jak wynika z badania serwisu Wedding.pl - dla większości nowożeńców organizacja przyjęcia weselnego wiąże się z wydatkiem rzędu od 41 do 60 tysięcy złotych.

Koszt usług weselnych

Dokąd zmierza branża ślubna



Jak podaje GUS, w 2017 roku odbyło się w Polsce nieco ponad 190 000 ślubów. Jednak zgodnie ze spadającym trendem demograficznym, ich liczba w ciągu kilku lat zacznie spadać. W związku z tym konkurencja na rynku usług ślubnych będzie coraz większa - dlatego w niedalekiej perspektywie coraz większe znaczenie dla usługodawców będą miały działania reklamowe i marketingowe - komentuje Kamil Kopka, CEO w Wedding.pl. Już teraz 69% par młodych szuka usługodawców za pośrednictwem internetu - m.in. serwisów ślubnych, grup w mediach społecznościowych czy forów. Dlatego tak istotna jest odpowiednia prezentacja oferty w internecie i komunikacja zachęcająca do współpracy - podkreśla Kopka.



Przychody branży ślubnej są ściśle powiązane z sezonowością. Okres ślubów i wesel rozpoczyna się w drugim kwartale roku, aby osiągnąć swoje apogeum w kolejnych trzech miesiącach. Najpopularniejsze z weselnych miesięcy to czerwiec, sierpień i wrzesień, z kolei najmniej korzystny dla ślubnych usługodawców jest okres od listopada do kwietnia. Wcześniej pracę zaczynają dostawcy usług, którzy potrzebują więcej czasu na przygotowania, w tym m.in. wedding plannerzy czy salony sukni ślubnych, później pracę kończą z kolei fotografowie i kamerzyści, którzy obróbkę materiałów kończą często dopiero późną jesienią. Ile kosztuje przyjęcie weselne ? O jednobrzmiącą odpowiedź na to pytanie jest trudno, ale niewątpliwie można dokonać szacunków. Z opracowanego przez Wedding.pl raportu wynika, że większość młodych par za każdą z usług weselnych płaci ponad 1500 zł. Mowa tu m.in. o fotografie, kamerzyście, DJ-u czy zespole muzycznym. Suknia ślubna to najczęściej koszt 2000-3000 zł, a na obrączki największa liczba par wyda 1500-2000 zł. Z kolei menu dla jednego gościa weselnego to wydatek rzędu 200-250 zł.Ile kosztuje zatem cała organizacja wesela? U większości par młodych wszystkie koszty zamkną się w przedziale 41 - 60 tysięcy złotych. Co trzecia para nowożeńców wyda na nie mniej niż 40 tys. zł. Najdroższe wesele - za więcej niż 81 tys. zł. - zorganizuje tylko 5% respondentów.Im większa liczba gości, tym droższe wesele - wśród par młodych, które zapłacą za wesele powyżej 81 000 zł, siedem na dziesięć z nich zaprosi ponad 150 osób. Z kolei 55% par, które wyda na wesele kwotę poniżej 20 000 zł, będzie gościć mniej niż 50 osób.Poza kosztem wesela dla pary młodej wyzwanie stanowi również sama organizacja. Usługi weselne często trzeba rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem. W przypadku 87% par pierwszą zarezerwowaną usługą jest sala weselna. Według orientacyjnych danych, w Polsce działa obecnie ok. 7 tysięcy lokali weselnych. Biorąc pod uwagę sezonowość wesel i ograniczoną liczbę weselnych obiektów, nie powinien dziwić fakt, że już 20% par młodych organizuje wesele w inny dzień niż sobota. Czy tak będzie zawsze?W sektorach, takich jak zespoły weselne, DJ-e, fotografia ślubna czy salony sukni ślubnych, rynek jest o wiele bardziej nasycony. Podobnie jak rynek usług kosmetycznych i fryzjerskich, które nie świadczą wyłącznie usług związanych ze ślubem czy weselem. Jednak branża ślubna rozszerza się wciąż o nowe obszary - pary młode chcą mieć na swoich weselach fotobudkę (30% badanych), korzystają z usług dekoratora (24%), barmana (22%) czy animatora zabaw dla dzieci (16%).Dokąd zmierza branża ślubna? Według szacunkowych danych, jej roczne obroty wynoszą ok. 7 miliardów złotych. Rynek ślubny rozszerza się o nowe obszary, takie jak medycyna estetyczna, dekoracje ślubne czy coraz bardziej modne wesela plenerowe. Pól do eksploracji jest sporo, jednak kluczowe dla ślubnych usługodawców jest wyróżnienie się na tle konkurencji i dopasowanie do potrzeb nowych, “cyfrowych” panien młodych.